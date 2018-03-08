Краткий курс истории. Знаменитый брат знаменитого большевика 8 марта (н. ст.) 1870 года родился Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, видный российский и советский военный деятель, доктор военных и технических наук. Царский офицер Фамилия Бонч-Бруевич происходит из белорусско-литовских дворян Могилёвской губернии. Братом Михаила Дмитриевича был знаменитый большевик, ближайший сподвижник и секретарь Ленина Владимир Бонч-Бруевич. По окончании в 1898 году Николаевской академии Генерального штаба Михаил Дмитриевич служил в различных военных округах. В это время он занялся коллективной работой над новым изданием «Учебника тактики», а в 1907 году уже читал (затем издал) полный курс прикладной тактики. Большинство статей, написанных Бонч-Бруевичем для периодических изданий с 1905 по 1910 год, были посвящены вопросам подготовки... На чтение: 1 минута

8 марта (н. ст.) 1870 года родился Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, видный российский и советский военный деятель, доктор военных и технических наук.

Царский офицер

Фамилия Бонч-Бруевич происходит из белорусско-литовских дворян Могилёвской губернии. Братом Михаила Дмитриевича был знаменитый большевик, ближайший сподвижник и секретарь Ленина Владимир Бонч-Бруевич. По окончании в 1898 году Николаевской академии Генерального штаба Михаил Дмитриевич служил в различных военных округах. В это время он занялся коллективной работой над новым изданием «Учебника тактики», а в 1907 году уже читал (затем издал) полный курс прикладной тактики. Большинство статей, написанных Бонч-Бруевичем для периодических изданий с 1905 по 1910 год, были посвящены вопросам подготовки и воспитания армии в мирное время. В начале Первой мировой войны Михаил Дмитриевич был назначен на одну из высших штабных должностей при армии генерала Рузского, где контролировал разведку и контрразведку. В 1915 году Бонч-Бруевич – начальник штаба армий Северного фронта.

Революция

Февральскую революцию Бонч-Бруевич встретил не только как начальник штаба, но и как руководитель Псковского гарнизона. Вскоре его ввели в состав Псковского совета рабочих и солдатских депутатов. После Октября 1917-го он в первых рядах русского генералитета перешел на сторону большевиков и вскоре получил назначение на пост начальника штаба Верховного Главнокомандующего. В годы Гражданской войны Бонч-Бруевич принимал участие в организации обороны государства, формировании кадров РККА, вел научную и педагогическую работу. Заслуга в формировании Высшего геодезического управления ВСНХ в 1919 году во многом принадлежит Михаилу Дмитриевичу, как и в организации государственного технического бюро «Аэрофотосъемка» в 1925-м.

Арест

В 1931 году Бонч-Бруевича арестовали по делу «Весна», связанному с контрреволюционным заговором бывших офицеров. То ли вмешательство брата, то ли иные обстоятельства привели к тому, что пыток к Михаилу Дмитриевичу не применяли и в том же году отпустили. Кстати, никаких обвинений он не признал, но дальнейшие годы жил с опаской, ведь многих его знакомых, таких, как он, офицеров, всё же расстреляли. В 1937 году последовало увольнение в запас, где Бонч-Бруевич продолжил свою большую работу как педагог и ученый. Маститый офицер, доктор наук, Михаил Дмитриевич скончался в 1956 году в звании генерал-лейтенанта Советской Армии, дожив до 86 лет.