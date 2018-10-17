Краткий курс истории. Военные связисты 20 октября – памятная дата военной истории России. В этот день в 1919 году приказом РВСР войска связи выделили в отдельную структуру в молодой Красной Армии. На протяжении всего ХХ века связисты были важнейшим звеном войскового управления в СССР и России и продолжают оставаться им и сегодня. С каждым десятилетием их роль возрастает, а системы, используемые в войсках, усложняются. Недаром известная военная песня начинается словами: «Без связи нет удара, без связи нет броска…». Древняя молодость Войска связи достаточно молодой род войск. Однако с древних времен полководцы стремились наиболее эффективно управлять своей армией, для этого использовались звуковые, световые и цветовые варианты... На чтение: 1 минута

20 октября – памятная дата военной истории России. В этот день в 1919 году приказом РВСР войска связи выделили в отдельную структуру в молодой Красной Армии. На протяжении всего ХХ века связисты были важнейшим звеном войскового управления в СССР и России и продолжают оставаться им и сегодня. С каждым десятилетием их роль возрастает, а системы, используемые в войсках, усложняются. Недаром известная военная песня начинается словами: «Без связи нет удара, без связи нет броска…».

Древняя молодость

Войска связи достаточно молодой род войск. Однако с древних времен полководцы стремились наиболее эффективно управлять своей армией, для этого использовались звуковые, световые и цветовые варианты связи. Средства связи начали активно развиваться только с началом ХХ века. Их прообраз существовал в Российской империи, это были и беспроволочные телеграфы, и телефоны, и вестовые. С началом Первой мировой войны стартовал активный период развития отечественных войск связи: миллионные армии нуждались в четкой координации и управлении, а действия полков артиллерии, только появившейся авиации на поле боя требовали слаженности. Однако только в ходе Гражданской войны в России войска связи были выделены в самостоятельную структуру в Красной Армии, а их первым начальником стал А. М. Любович.

«Войсковая интеллигенция»

Тактика и техника активно развивались в 20- и 30-е годы XX века, и войска связи не стояли на месте и постоянно насыщались самым передовым на тот момент оборудованием. Видимо, тогда связистов стали называть «войсковая интеллигенция». Обращение со сложной техникой требовало от солдат и сержантов не только образования и навыков, но и большой внимательности. С началом Великой Отечественной войны связисты проявили себя храбрыми защитниками Родины наравне с другими воинами Красной Армии. В неразберихе 1941 года они всеми силами пытались наладить управление войсками, связать «ослепшие» корпуса и дивизии друг с другом. Выдерживали мощные удары в Битве под Москвой и Сталинградской битве , обеспечивая управление крупными группировками войск. Под пулями и снарядами чинили разорванные линии проводов под Курском, не давая нарушить управление войсками. Связисты вели сложные радиоигры, вводя врага в заблуждение. Пробивались на запад, координируя удары советских танковых армий. А в 1945-м передавали по всем каналам радостную весть о великой победе.

Стремительный прогресс

После войны связисты продолжают стоять на страже нашей Родины. Стремительный технический прогресс диктует войскам со сложнейшим технологическим оборудованием свои правила. В минувшие десятилетия связистам приходилось осваивать новую сложную технику раз в пять-семь лет, а сейчас и того чаще. Связь, ставшая важнейшим элементом управления войсками на поле боя, продолжает играть главную роль во всех аспектах военного дела. Сменилось уже несколько поколений различных систем связи, сейчас они полностью автоматизированные и цифровые. Военные имеют возможность получать картинку поля сражения в реальном времени, видеть перемещения своих и вражеских сил, глушить связь противника и иметь свои секретные каналы. Используются спутники, беспилотные аппараты, самолеты управления и разведки, а также другие новейшие решения в области управления войсками.

Неизменна лишь та огромная роль, которую играют войска связи в боевом управлении как отдельными группами, так и крупными группировками войск. 20 октября все военнослужащие поздравляют своих коллег-связистов, ведь кому, как не военным других родов войск, знать, что «без связи нет удара, без связи нет броска…».