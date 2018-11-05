Краткий курс истории. Военные разведчики 5 ноября–памятная дата военной истории России. В этот день в 1918 году приказом Реввоенсовета РСФСР был образован полевой штаб Советской республики, в его составе было и разведывательное управление. С этого дня официально ведут свою историю военные разведчики, которые во все времена были глазами и ушами своих стран и армий. В этом году российские военные разведчики отмечают вековой юбилей, а граждане России знают, что сейчас наша страна по праву имеет одну из лучших военных разведывательных структур в мире. От «морской стражи» к Экспедиции секретных дел Во все времена разведка была одной из важнейших составляющих военного дела. Начиная с древнейших времен преимущество... На чтение: 1 минута

5 ноября–памятная дата военной истории России. В этот день в 1918 году приказом Реввоенсовета РСФСР был образован полевой штаб Советской республики, в его составе было и разведывательное управление. С этого дня официально ведут свою историю военные разведчики, которые во все времена были глазами и ушами своих стран и армий. В этом году российские военные разведчики отмечают вековой юбилей, а граждане России знают, что сейчас наша страна по праву имеет одну из лучших военных разведывательных структур в мире.

От «морской стражи» к Экспедиции секретных дел

Во все времена разведка была одной из важнейших составляющих военного дела. Начиная с древнейших времен преимущество имел тот полководец, который был хорошо осведомлен о планах противника, его численности, состоянии войск и т. д. Например, перед знаменитой Невской битвой тогда еще молодой князь Александр Ярославич получил точную информацию о составе шведского флота и численности войска противника от «морской стражи». Разведчики внимательно следили за всеми перемещениями шведов вплоть до начала сражения. Исход битвы, как известно, принес князю не только победу и прозвание Невский, но и великую славу, которая не померкла и по сей день.

Россия всегда уделяла большое внимание разведывательному делу. Алексей Михайлович, Петр I , Александр I своими указами особо подчеркивали значимость и важность наличия информации о предполагаемых и действующих противниках. Экспедиция секретных дел, созданная императором Александром I, вела стратегическую и оперативную разведку и контрразведку вплоть до 1918 года.

День рождения ГРУ

В годы Гражданской войны Советская республика остро нуждалась в разведывательной информации. 5 ноября 1918 года был создан первый разведывательный орган для координации всей развединформации в штабе растущей Красной армии. Этот день стал днем рождения ГРУ, Главного разведывательного управления, Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Конечно, за годы своего существования эта структура не раз меняла название, но цель ее работы оставалась неизменной: ведение стратегической и оперативной разведки, получение секретной военной информации из-за рубежа, а также получение сведений о научных достижениях в военной области. Наша военная разведка вела активную работу в предвоенные годы и в годы Великой Отечественной войны. После ее окончания внесла большой вклад в формирование ядерного щита СССР и России. Позволила не отставать в разработках передовых видов вооружений. В 1950 году был создан знаменитый спецназ ГРУ, способный выполнять любые задачи на территории противника. Сейчас военная разведка использует самые передовые технологии, в том числе и космические, продолжая стоять на страже Родины, – невидимая, но крайне эффективная.

Разведчики на задании

Секретные герои

Б о льшая часть данных о действиях нашей военной разведки засекречена, что неудивительно, ведь специфика работы этих людей связана с большим риском для жизни. Однако, несмотря на всю секретность, мы знаем, что за период с 1918 года свыше семисот разведчиков стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. О тех подвигах, что были совершены не так давно, узн а ют уже следующие поколения наших граждан, а сейчас мы знаем имена тех людей, которые совершали подвиги в прошлом. Такие люди, как знаменитый Рихард Зорге, Федор Кузнецов, Петр Ивашутин и другие военные разведчики, внесли огромный вклад в безопасность нашего государства. 8 ноября в здании Российского военно-исторического общества состоится первая в истории России конференция, посвященная жизни и работе Рихарда Зорге. Многих разведчиков мы не знаем по именам, а их подвиги и работа еще долго будут засекречены, но в День военного разведчика главное – понимать, что без разведки страна была бы слепа, как человек без глаз.

Памятная медаль «90 лет военной разведке» Министерства обороны Российской Федерации