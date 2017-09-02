Краткий курс истории. Тайный спаситель революции 2 сентября 1918 года Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) издал постановление о превращении республики в «военный лагерь». На основании этого решения был образован Революционный военный совет республики (РВСР), ставший главным органом управления и политического руководства Рабоче-крестьянской Красной Армией в период с 1918 по 1934 год. Мы должны были сплошь и рядом идти ощупью... нащупывая, пробуя, каким путём при данной обстановкеможет быть решена задача. А задача стояла ясно.Без вооружённой защиты социалистической республикимы существовать не могли.В. И. Ленин В кольце врагов Создание такой организации, как Реввоенсовет, было обусловлено тем, что молодая Страна Советов оказалась в прямом смысле в кольце врагов. С одной... На чтение: 1 минута

2 сентября 1918 года Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) издал постановление о превращении республики в «военный лагерь». На основании этого решения был образован Революционный военный совет республики (РВСР), ставший главным органом управления и политического руководства Рабоче-крестьянской Красной Армией в период с 1918 по 1934 год.

Мы должны были сплошь и рядом идти ощупью... нащупывая, пробуя, каким путём при данной обстановке может быть решена задача. А задача стояла ясно. Без вооружённой защиты социалистической республики мы существовать не могли. В. И. Ленин

В кольце врагов

Создание такой организации, как Реввоенсовет, было обусловлено тем, что молодая Страна Советов оказалась в прямом смысле в кольце врагов. С одной стороны были враги внутренние – контрреволюционеры и просто противники большевистской власти. С другой – внешние: осенью 1918 года Россия формально продолжала участвовать в Первой мировой войне, вдобавок началась иностранная интервенция, учинённая в том числе и бывшими союзниками по Антанте – Англией и Францией. Так что ВЦИК принял решение о превращении республики в «военный лагерь», а для руководства обороной создал Реввоенсовет.

«Скопище троцкистов»

Любопытный факт: вплоть до 1990-х годов в советской историографии практически ничего не писалось о Реввоенсовете, его руководстве, а когда начали выходить первые публикации в энциклопедиях, то информация была преимущественно негативной. А ведь речь идёт об органе, и даже конкретном его руководителе, который фактически выиграл для большевиков Гражданскую войну, став спасителем Октября. Это Лев Давыдович Троцкий – он возглавлял Реввоенсовет вплоть до 1925 года. И вероятнее всего, что искажение роли РВСР в советской историографии связано именно с личностью Троцкого – главного соперника Сталина в борьбе за власть после смерти Ленина. В литературе 1930-х годов Реввоенсовет квалифицировался не иначе как «скопище троцкистов».

Террористы 90-х

В 1997 году в России была создана леворадикальная подпольная организация «Реввоенсовет», ничего общего с тем советским органом власти, конечно, уже не имевшая. Ею руководил главный редактор газеты «Молодой коммунист» Игорь Губкин. Его «Реввоенсовет» ставил целью «осуществление вооружённого восстания с целью свержения буржуазного режима и установления диктатуры пролетариата в форме советской власти», но по факту занимался банальными преступлениями – терроризмом (взрыв памятника Николаю II в подмосковном селе Тайнинское и закладка взрывчатки под памятник Петру I в центре Москвы), подделкой документов и даже созданием финансовой пирамиды. Все участники группировки были арестованы и осуждены.