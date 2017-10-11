Краткий курс истории. Перелом Гражданской войны 11 октября 1919 года в ходе Гражданской войны в России части Красной армии начали проведение Орловско-Кромской операции. В результате было остановлено наступление белогвардейцев на Москву, а инициатива перешла в руки красных. Судьбоносный месяц В октябре 1919 года военные успехи Вооруженных сил Юга России (так назывались войска белогвардейцев под командованием Антона Ивановича Деникина) на Южном фронте заставили многих задуматься о скором падении советской власти. Первый армейский корпус Добровольческой армии (основная ударная сила ВСЮР) подошел к Орлу, от которого до Москвы оставалось около 320 километров. В ответ Революционный военный совет республики (РВСР, высший орган управления РККА) начал стремительную переброску своих сил с... На чтение: 1 минута

11 октября 1919 года в ходе Гражданской войны в России части Красной армии начали проведение Орловско-Кромской операции. В результате было остановлено наступление белогвардейцев на Москву, а инициатива перешла в руки красных.

Судьбоносный месяц

В октябре 1919 года военные успехи Вооруженных сил Юга России (так назывались войска белогвардейцев под командованием Антона Ивановича Деникина) на Южном фронте заставили многих задуматься о скором падении советской власти. Первый армейский корпус Добровольческой армии (основная ударная сила ВСЮР) подошел к Орлу, от которого до Москвы оставалось около 320 километров. В ответ Революционный военный совет республики (РВСР, высший орган управления РККА) начал стремительную переброску своих сил с других фронтов. Октябрь стал поистине судьбоносным месяцем для России.

Серьезный противник

РВСР рассчитывал, используя силы ударной группы частей РККА, нанести удар по флангу наступающих белых частей и таким образом их остановить. И хотя красным удалось собрать на Южном фронте все, что они могли, борьба предстояла страшная. Впоследствии красные сами дали характеристику 1-му армейскому корпусу, шедшему в центре Добровольческой армии: «Был серьезным противником, быстрота маневрирования его частей, смелость и внезапность наносимых им ударов делали борьбу с ним трудной даже для хорошо обученных войск».

Четыре этапа операции

Орловско-Кромская операция проходила в четыре этапа. Первый этап (10–15 октября) привел к захвату белыми Орла. Ценой огромных потерь красным удалось остановить правый фланг неприятеля на подходах к Туле. Второй этап (16–20 октября) стал переломным для всего хода операции. В результате контрнаступательных действий красных белые оставили Орел, были отмечены эпизоды перехода белогвардейцев на сторону РККА. На третьем этапе (21–27 октября) бои затянулись, что привело к переменным успехам противоборствующих сторон. Но к вечеру 27 октября, спустя семь дней упорной обороны, белым пришлось отступить. Иногда в Орловско-Кромской операции выделяют четвертый этап (28 октября – 18 ноября), который характеризуется переходом белых к обороне и выходом воинских частей Красной Армии на линию Рыльск – Льгов – Курск – Тим – Касторное. Так или иначе, итогом операции стало достижение красными поставленной задачи – остановить наступление ВСЮР на Москву и сломить ударную мощь отборных соединений белогвардейцев.