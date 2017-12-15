Краткий курс истории. Кремлевские курсанты 15 декабря 1917 года было основано Московское высшее общевойсковое командное училище, являющееся высшим военным учебным заведением Вооруженных сил РФ. Пулеметная школа История МВОКУ началась с 1-й Московской революционной пулеметной школы, открытой в декабре 1917 года по личному указу Ленина. В последующие годы последовали различные изменения: в частности, на курсах началась подготовка командного состава РККА, затем школа приобрела статус военного училища и, наконец, вуза. В настоящее время МВОКУ является единственным в стране военным вузом, который обладает правом проводить торжественный выпуск молодых офицеров на Красной площади. Служба опасна и трудна Первые выпускники пулеметной школы (1918 год) – кремлевские курсанты, как их неофициально... На чтение: 1 минута

15 декабря 1917 года было основано Московское высшее общевойсковое командное училище, являющееся высшим военным учебным заведением Вооруженных сил РФ.

Пулеметная школа

История МВОКУ началась с 1-й Московской революционной пулеметной школы, открытой в декабре 1917 года по личному указу Ленина. В последующие годы последовали различные изменения: в частности, на курсах началась подготовка командного состава РККА, затем школа приобрела статус военного училища и, наконец, вуза. В настоящее время МВОКУ является единственным в стране военным вузом, который обладает правом проводить торжественный выпуск молодых офицеров на Красной площади.

Служба опасна и трудна

Первые выпускники пулеметной школы (1918 год) – кремлевские курсанты, как их неофициально называли, – выполняли задачи по охране и обороне Кремля, обеспечивали безопасность руководителей государства, осуществляли пропускной режим и поддерживали порядок в Кремле. Выпускников не обошло стороной и участие в Гражданской войне 1917–1922 годов. В начале Великой Отечественной войны материально-техническую базу эвакуировали в Новосибирск. Из курсантов был сформирован отдельный курсантский полк, который участвовал в обороне Москвы. Потери тогда составили 811 человек из 1572. Всего за годы Великой Отечественной училище подготовило более 24 тысяч командиров.

Известные выпускники

Хотя Ленин не был выпускником пулеметной школы, зато с 1922 года он – почетный курсант Первого пехотного батальона. А вот среди выпускников школы можно выделить дважды Героя Советского Союза, Маршала Петра Кирилловича Кошевого (1904–1976); Героя Советского Союза, Маршала Сергея Семеновича Бирюзова (1904–1964); министра обороны СССР (с 1987 по 1991 год), Маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова (род. 1924); Героя Советского Союза, доктора военных наук, Главного маршала бронетанковых войск Павла Алексеевича Ротмистрова (1901–1982) и других.