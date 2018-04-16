Краткий курс истории. Красные латышские стрелки 16 апреля 1970 года в Риге был открыт памятный Музей красных латышских стрелков. В настоящее время его концепция изменена, и экспозиция называется «Музей оккупации Латвии». Но это теперь… Вообще же латышские стрелки сделали много для Российской империи в годы Первой мировой, а в годы Гражданской войны – для победы большевиков. Железная дисциплина Все началось в связи с Первой мировой войной. Еще накануне в Прибалтике началась мобилизация. Мобилизованные латыши оказались в том числе на Юго-Западном фронте и в количестве около 25 тысяч человек в Восточной Пруссии (в первые дни войны). Особенность латышских стрелков проявилась в их железной дисциплине. Во многом именно... На чтение: 1 минута

16 апреля 1970 года в Риге был открыт памятный Музей красных латышских стрелков. В настоящее время его концепция изменена, и экспозиция называется «Музей оккупации Латвии». Но это теперь… Вообще же латышские стрелки сделали много для Российской империи в годы Первой мировой, а в годы Гражданской войны – для победы большевиков.

Железная дисциплина

Все началось в связи с Первой мировой войной. Еще накануне в Прибалтике началась мобилизация. Мобилизованные латыши оказались в том числе на Юго-Западном фронте и в количестве около 25 тысяч человек в Восточной Пруссии (в первые дни войны). Особенность латышских стрелков проявилась в их железной дисциплине. Во многом именно они уберегли Ригу от захвата немцами и тем самым не позволили вражеским войскам выйти на прямой путь к Петрограду.

Многонациональные латыши

Среди воинов, бывших под латышскими знаменами, были эстонцы, литовцы, русские и поляки, даже немцы, хотя латыши представляли абсолютное большинство. Один из опорных пунктов, удерживаемых ими, назывался Островом смерти (у левого берега Западной Двины). В 1916 году немцы впервые масштабно применили на территории Латвии химическое оружие. До этого момента 2-й Рижский батальон восемь суток держал оборону. Также отдельного внимания заслуживает так называемый Рождественский бой, о героических событиях которого писал в «Хождениях по мукам» Алексей Толстой. Описывая попытку наступления в ходе Митавской операции, Вилис Лацис в своих мемуарах давал беспрецедентную оценку воинским качествам и дисциплине латышских стрелков.

Латышские стрелки охраняют 5-й Съезд Советов. Июль 1918

На стороне большевиков

«Красными» латышские стрелки стали в связи с революционными событиями и Гражданской войной в России. Хотя в годы Гражданской войны не все бывшие латышские стрелки стали красными, несколько тысяч воевало на стороне белых... Будучи главной боевой силой РСДРП(б), красные латышские стрелки принимали участие в карательных операциях против большевистской оппозиции и контрреволюционеров, бились против сил Корнилова и Деникина, охраняли Московский Кремль и лично сопровождали Ленина. А со временем немалое количество представителей командного состава латышских стрелков смогли занять высокие руководящие посты в Советском государстве и РККА.