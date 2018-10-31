Краткий курс истории. Красный командарм Михаил Фрунзе 31 октября 1925 года скончался легендарный М. В. Фрунзе – герой Гражданской войны. Российское военно-историческое общество продолжает цикл рассказов о событиях Гражданской войны в России, столетие начала которой отмечается в этом году. Начало жизненного пути и революционной деятельности Жизненный путь Михаила Васильевича Фрунзе начался в городе Бишкеке Семиреченской области. Здесь, в семье фельдшера Василия Фрунзе, 21 января (2 февраля) 1885 года и родился будущий полководец. В городе Верном (ныне – Алма-Ата) он получил образование в местной гимназии. В 1904 году поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, но, как и полагается профессиональному революционеру, окончить вуз ему не удалось. Арест и последующая высылка... На чтение: 2 минуты

31 октября 1925 года скончался легендарный М. В. Фрунзе – герой Гражданской войны.

Российское военно-историческое общество продолжает цикл рассказов о событиях Гражданской войны в России , столетие начала которой отмечается в этом году.

Начало жизненного пути и революционной деятельности

Жизненный путь Михаила Васильевича Фрунзе начался в городе Бишкеке Семиреченской области. Здесь, в семье фельдшера Василия Фрунзе, 21 января (2 февраля) 1885 года и родился будущий полководец. В городе Верном (ныне – Алма-Ата) он получил образование в местной гимназии. В 1904 году поступил в Санкт-Петербургский политехнический институт, но, как и полагается профессиональному революционеру, окончить вуз ему не удалось. Арест и последующая высылка завершили его столичное образование. Вся дальнейшая революционная деятельность Михаила Фрунзе наполнена событиями, которые могли бы стать сюжетом для захватывающего авантюрного романа.

9 января 1905 года, в день, который вошел в историю как Кровавое воскресенье , он находился среди участников шествия к Зимнему дворцу. Намного позже Михаил Васильевич говорил, что это событие и сделало его «генералом революции». Во время Декабрьского восстания в Москве на баррикадах Красной Пресни успешно действовал отряд ткачей под руководством «Товарища Арсения». Таков был партийный псевдоним Фрунзе. На IV съезде РСДРП он знакомится с В. И. Лениным .

В 1907 году Фрунзе был избран делегатом V съезда РСДРП, но арест и последующее осуждение на четыре года каторги не позволили ему принять участие в работе съезда. Уже находясь под арестом, он вместе с товарищем пытался убить полицейского. За покушение на убийство Фрунзе был приговорен к смертной казни, которой удалось избежать только благодаря вмешательству общественности, но к основному сроку были добавлены еще шесть лет каторги.

И.И. Бродский. Портрет М.В. Фрунзе

Начались заключения по различным каторжным тюрьмам, а в марте 1914 года его отправили на вечное поселение в село Манзурка Иркутской области, откуда в 1915 году он совершил побег. Партия направила Фрунзе на работу в Белоруссию, где 4 марта 1917 года, в день рождения белорусской милиции, его назначили временным начальником минской милиции. В Минске Михаил Васильевич проработал до сентября 1917 года, затем по поручению партии прибыл на службу в город Шую. Здесь его авторитет был весьма высок, он занимал только ключевые административные посты. В октябре 1917 года Фрунзе – в первых рядах восставшего пролетариата Москвы. В 1918-м он вернулся в Иваново-Вознесенскую губернию.

«Генерал революции»

В августе 1918 года Фрунзе перевелся на должность военного комиссара Ярославского военного округа. В это время в стране набирала обороты Гражданская война, и Михаил Васильевич проявил себя как талантливый полководец новой народной армии.

М.В. Фрунзе в 1919 г.

Фрунзе возглавлял 4-ю армию РККА, позднее – Южную группу Восточного фронта. Именно его войска нанесли поражение белым войскам в ходе весеннего наступления Колчака 1919 года. Полководческие таланты Михаила Васильевича были по достоинству оценены руководством советской республики, и он стал командующим Туркестанской армии, а позже и всего Восточного фронта. Красная армия уверенно продвигалась на Восток, в сторону Урала, и победоносно сражалась с колчаковцами. В 1920 году Михаил Фрунзе воевал с войсками бухарского эмира и громил П. Врангеля .

Когда Красная армия вступила в Крым, Фрунзе приказал щадить белогвардейцев, сдавшихся в плен. Это очень не понравилось руководству в Москве, и ему даже был сделан выговор лично от В. И. Ленина. В репрессиях пленных Фрунзе не участвовал, его срочно перебросили на Украину, где ему предстояло сразиться с отрядами Нестора Махно. Эту задачу он также успешно выполнил. За успехи в годы Гражданской войны Михаил Фрунзе был дважды награжден орденом Красного Знамени.

Мирные дни

В начале 1925 года Фрунзе занимал пост председателя Реввоенсовета СССР и был назначен народным комиссаром по военно-морским делам Советского Союза. Михаил Васильевич считал, что в военном деле во главе угла должна стоять не только твердая дисциплина и выучка армии, но и ее техническое оснащение.

В статье, опубликованной в газете «Правда», он провозгласил лозунг «Даешь технику!». Фрунзе говорил, что будущие военные столкновения будут больше зависеть от людей науки, чем от командования. Именно при нем началось развитие авиации, морского флота и танковых войск.

Михаил Фрунзе и Клим Ворошилов принимают парад на Красной площади

Михаил Фрунзе показал себя и как теоретик военного дела. Им был подготовлен ряд научных работ, среди которых можно выделить такие, как «Реорганизация РККА» (1921) и «Фронт и тыл в войне будущего» (1924). В дальнейшем эти и другие его труды оказали влияние на формирование единой советской военной доктрины.

К сожалению, жизнь Михаила Васильевича прервалась очень рано. Пройдя тяжелое время Гражданской войны, он умер на операционном столе 31 октября 1925 года.

Память о народном полководце была увековечена в наименовании географических объектов, названиях многочисленных населенных пунктов, районов, улиц, площадей. Родной город М. Фрунзе – Бишкек – с 1926 по 1991 год носил имя легендарного полководца. До 1998 года его именем называлась также высшая военная академия.

Памятник М.В. Фрунзе в Иванове

Добавим, что с биографиями известных военных деятелей Отечественной истории вы можете ознакомиться на сайте «Сто великих полководцев» , созданном Российским военно-историческим обществом.