Краткий курс истории. Финал гражданской войны 25 октября 1922 года завершилась Приморская операция (последняя крупная операция в ходе Гражданской войны в России), в которой силы Дальневосточной республики одержали верх над японскими и белогвардейскими войсками. Пароходы в обмен на вагоны В самом начале сентября 1921 года белогвардейцы под командованием генерал-лейтенанта Михаила Дитерихса начали наступление вдоль Уссурийской железной дороги, стремясь выйти в тыл и фланг Народно-революционной армии (НРА) Дальневосточной республики. Но атака белых была отражена, и красные перешли в контрнаступление. Уже 3 октября 1922 года отряды НРА были готовы начать Приморскую наступательную операцию. Тем временем белогвардейцы заручились поддержкой японцев, продав им более двух десятков пароходов и железнодорожные рельсы... На чтение: 1 минута

25 октября 1922 года завершилась Приморская операция (последняя крупная операция в ходе Гражданской войны в России), в которой силы Дальневосточной республики одержали верх над японскими и белогвардейскими войсками.

Пароходы в обмен на вагоны

В самом начале сентября 1921 года белогвардейцы под командованием генерал-лейтенанта Михаила Дитерихса начали наступление вдоль Уссурийской железной дороги, стремясь выйти в тыл и фланг Народно-революционной армии (НРА) Дальневосточной республики. Но атака белых была отражена, и красные перешли в контрнаступление. Уже 3 октября 1922 года отряды НРА были готовы начать Приморскую наступательную операцию. Тем временем белогвардейцы заручились поддержкой японцев, продав им более двух десятков пароходов и железнодорожные рельсы взамен на 19 вагонов с оружием и боеприпасами.

Интервенты-провокаторы

4 октября 1922 года НРА начала наступательную операцию. На всем протяжении красным сопутствовал успех, и 19 октября они уже стояли под Владивостоком. В городе располагалось около 20 тысяч японских солдат. Белогвардейский командир Дитерихс спешно бежал из страны на японском пароходе, но японцы решили пойти на провокацию. Они объявили, что не покинут город, если произойдет столкновение с войсками НРА. Информационную поддержку интервентам-провокаторам оказал американский консул Макгаун, который выступил для белогвардейской газеты с заявлением о готовности американских войск принять «в случае опасности… самые решительные меры». Тогда военный совет НРА отдал приказ войскам отойти на несколько километров от Владивостока. И 25 октября последние японские силы покинули город, а через два часа в него вошли отряды НРА.

День освобождения

По случаю победы над белогвардейцами и интервентами Ленин сделал торжественное заявление, в котором приурочил победу Красной Армии к пятилетию Октябрьской революции. В 1945 году русский поэт, лауреат Сталинской премии первой степени Алексей Недогонов написал поэму «Дорога на Сучан», отразившую события Приморской операции. А в самом Приморье день 25 октября являлся праздничным. До 1992 года Алеутская улица во Владивостоке носила название улицы 25 Октября.