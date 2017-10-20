Краткий курс истории. День военного связиста 20 октября в Вооруженных силах РФ отмечается ежегодный праздник – День военного связиста. Телеграфные войска Изобретение телеграфа позволило сформировать под управлением Петербургско-Московской железной дороги в сентябре 1851 года первую телеграфную роту. Такие подразделения обслуживали крепостные военные телеграфы (в том числе на флоте), использовались в Крымской и Русско-турецкой войнах. Когда русский ученый Александр Попов в мае 1895 года сумел впервые осуществить радиосвязь, на открытие обратили внимание военные. Уже в 1899 году в Кронштадте начала функционировать первая военная радиочасть. По приказу Реввоенсовета В России празднование Дня военного связиста было установлено на основании указа президента в 2006 году. Дата празднования выбрана не случайно.... На чтение: 1 минута

20 октября в Вооруженных силах РФ отмечается ежегодный праздник – День военного связиста.

Телеграфные войска

Изобретение телеграфа позволило сформировать под управлением Петербургско-Московской железной дороги в сентябре 1851 года первую телеграфную роту. Такие подразделения обслуживали крепостные военные телеграфы (в том числе на флоте), использовались в Крымской и Русско-турецкой войнах. Когда русский ученый Александр Попов в мае 1895 года сумел впервые осуществить радиосвязь, на открытие обратили внимание военные. Уже в 1899 году в Кронштадте начала функционировать первая военная радиочасть.

По приказу Реввоенсовета

В России празднование Дня военного связиста было установлено на основании указа президента в 2006 году. Дата празднования выбрана не случайно. Дело в том, что, хотя существование подразделений связи в войсках Российской империи берет начало во второй половине XIX века, войска связи впервые в России были выделены в самостоятельные воинские формирования в составе РККА, согласно приказу Революционного военного совета республики, именно 20 октября 1919 года.

Служба их опасна и трудна

Под пулями или во время бомбежки военный связист должен был обеспечить связь во что бы то ни стало. Порой геройски –зажав оборванные концы провода зубами, как сержант Новиков в декабре 1941 года под Москвой. И теперь, когда уровень технологического оснащения армии несоизмеримо выше, используется спутниковая связь, действия войск связи определяют оперативность руководства войсками и позволяют достигнуть тактического превосходства над противником.

Сталинград. На узле связи (выставка #МЫСТАЛИНГРАД )