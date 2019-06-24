Красный Робин Гуд: история жизни и славы Котовского В предвоенные годы в Советском Союзе не было популярнее героя, чем Григорий Иванович Котовский О его лихих подвигах знал и стар и млад, стрижка под Котовского была одной из самых популярных среди командиров Красной Армии. Но кем же он был: обычным бандитом, поймавшим свою «синюю птицу удачи» в годы смуты и лихолетья, или идейным борцом за счастье трудового народа? Попытаемся разобраться. Тропой бунтаря Будущий герой Гражданской войны родился 12 (24 по н. ст.) июня 1881 года в бессарабском селе Ганчешты. После окончания реального училища трудился управляющим в имениях бессарабских помещиков, но нигде долго не задерживался. В биографии Григория Ивановича бывает... На чтение: 3 минуты

В предвоенные годы в Советском Союзе не было популярнее героя, чем Григорий Иванович Котовский

О его лихих подвигах знал и стар и млад, стрижка под Котовского была одной из самых популярных среди командиров Красной Армии. Но кем же он был: обычным бандитом, поймавшим свою «синюю птицу удачи» в годы смуты и лихолетья, или идейным борцом за счастье трудового народа? Попытаемся разобраться.

Тропой бунтаря

Будущий герой Гражданской войны родился 12 (24 по н. ст.) июня 1881 года в бессарабском селе Ганчешты. После окончания реального училища трудился управляющим в имениях бессарабских помещиков, но нигде долго не задерживался. В биографии Григория Ивановича бывает очень трудно отделить правду от вымысла. Одни исследователи неуживчивость Котовского с помещиками объясняют его обостренным чувством справедливости к угнетённым, из-за которого он часто вступал в конфликты с господами, а другие – полной профнепригодностью будущего лихого партизана и откровенной аморалкой. Так, в одном случае Котовский был уволен из поместья за то, что пытался обольстить супругу своего хозяина.

Котовский в тюрьме.

Источник: https://kp.ru

Вскоре жизнь Григория Ивановича делает резкий поворот, и в 1905 году начинается его карьера лихого налетчика – грозы буржуев, заступника бедных и признанного «короля» бандитского мира. Начинается период «бунтовщичества», как он сам называл это время. При этом отмечал, что пойти по кривой дорожке уголовщины его сподвигла Первая российская революция 1905 – 1907 годов .

Котовский возглавил ватагу из двух десятков налетчиков, и вскоре по Бессарабской и Херсонской губерниям пошли истории о дерзких нападениях на купцов, царских чиновников, помещиков. Каждый налет начинался с коронной фразы: «Спокойно. Я – Котовский!»

Был ли Котовский в это время убежденным революционером или нет? Скорее нет, чем да. В автобиографии он написал следующее: «...я с первого момента моей сознательной жизни, не имея тогда еще никакого понятия о большевиках, меньшевиках и вообще революционерах, был стихийным коммунистом...». В те годы многие налетчики прикрывались модными революционными идеями, тем самым пытаясь заручиться симпатией общества, с этой целью лидеры банд могли раздать часть добычи малоимущим или сделать «пожертвование» на революционную борьбу.

В 1906 году Григорий Иванович Котовский был опознан и арестован. На суде он заявлял, что занимался не грабежами, а «борьбой за права бедных» и «борьбой против тирании», но это не помогло, ему был озвучен суровый приговор – 12 лет каторги.

Однако Котовский не смирился с приговором. Перемещаясь из одной тюрьмы в другую, он вынашивал планы побега. Зимой 1913 года смог сбежать и добраться до Благовещенска, откуда по поддельному паспорту доехал до Бессарабии.

Вскоре многие бессарабские, херсонские и одесские промышленники, купцы и помещики на себе испытали лихость и дерзость налетов «ватаги» Котовского. Григорий Иванович стал любимцем местной прессы, его называли «бессарабским Зелем-ханом», «новым Пугачевым», «бандитом-романтиком».

Революционные беспорядки.

Источник: https://homsk.com

Счастье налетчиков изменчиво, и Котовский сполна узнал об этом в 1916 году, когда вновь был арестован. Осенью того же года был приговорен к смертной казни. Официальные власти не спешили приводить в исполнение приговор популярному в обществе налетчику, а сам Григорий Иванович заваливал разные инстанции прошениями о помиловании. Все шло к тому, что в жизни лихого налетчика будет поставлена точка, но грянула Февральская революция . Котовский решил максимально воспользоваться ситуацией. И сделал это как всегда эффектно – он не просто требовал своего освобождения как «борца с режимом», а заявил, что готов послужить России на фронте. Напомним, что уже третий год шла Первая мировая война, и Россия вела тяжелые бои с австро-немецкими войсками на многокилометровом фронте от Балтики до Черного моря. После свержения монархии страну охватил новый всплеск революционного патриотизма, и Григорий Иванович решил оседлать эту волну. Он обратился к командующему Одесским военным округом с просьбой отправить его на фронт. Уже летом 1917 года вольноопределяющийся Г. И. Котовский прибыл в 136-й Таганрогский пехотный полк. В автобиографии он рассказывал о том, как героически участвовал в боях на Румынском фронте, получил чин прапорщика и был награжден чуть ли не орденом Святого Георгия 4-й степени. Вот только современные исследования не подтверждают факта участия Котовского в боевых действиях. Он проходил службу в полковом комитете, где отвечал за агитацию и пропаганду. Здесь он примкнул к левым эсерам, а после Октябрьской революции – к новой власти.

Ратный путь без страха и упрёка

Январь 1918 года ознаменовался очередным крутым поворотом в судьбе «красного Робин Гуда», после которого удачливый налетчик превратился в лихого партизанского командира. Григорий Иванович узнал об угрозе оккупации румынскими войсками родной Бессарабии и во главе партизанского отряда стал бороться с оккупантами.

Красная кавалерия.

Источник: https://ria.ru

В марте 1918 года немецкие и австро-венгерские войска начинают масштабное наступление, отряд Котовского вместе с другими подразделениями Красной Армии отступает все дальше. Вскоре лихому партизанскому рубаке пришлось переквалифицироваться в подпольщика. По заданию командования Григорий Иванович был направлен в Одессу для подпольной работы. «Жемчужина у моря» и стала той площадкой, где пригодились навыки конспирации, полученные в годы лихой разбойной молодости. Подпольщики под его руководством не только собирали ценную информацию о белогвардейцах и французских войсках, которые в это время оккупировали Одессу, но и проводили диверсии.

После освобождения Одессы Красной Армией советское руководство планировало использовать популярность Котовского в Бессарабии и поднять там восстание под его командованием против румынских войск. Однако этим планам не суждено было сбыться, а Григорию Ивановичу вновь пришлось переквалифицироваться. На этот раз партизан и подпольщик стал командиром регулярной Красной Армии, возглавив 2-ю бригаду 45-й стрелковой дивизии.

Бригада ведет тяжелые бои с белогвардейцами, петлюровцами, махновцами, григорьевцами и иными атаманами, наводнившими Украину. В этих боях Григорий Иванович приобретает необходимый опыт командования регулярной частью, вскоре ему представилась возможность продемонстрировать, чему он научился. Осенью 1919 года Южная группа войск 12-й армии, в которую входила и бригада Котовского, попала под «паровой каток» добровольческой армии А.И. Деникина . Оказавшись в окружении, советские войска решают пробиваться к своим по тылам противника. На отряд Григория Ивановича была возложена ответственная задача: прикрыть отход основной группы войск. В качестве арьергарда бойцы под его командованием надежно прикрывали марш основных сил и не раз наносили удары, которые приводили к существенным потерям в рядах противника.

Кадр из фильма «Котовский». Режиссер Александр Файнциммер. 1942 год. В роли Котовского Николай Мордвинов.

Источник: http://www.aif.ru

После выхода из окружения Котовский тяжело заболел и смог вернуться в строй лишь в начале 1920 года в качестве командира кавалерийской бригады родной 45-й дивизии. Вместе с ней он вновь освобождал Одессу, участвовал в боях с белогвардейцами и петлюровцами, а летом на советско-польском фронте получил тяжелое ранение и надолго выбыл из строя. На завершающем этапе Гражданской войны Григорий Иванович был дважды награжден орденом Красного Знамени – за освобождение Одессы и за разгром армии Украинской Народной республики во время войны с Польшей.

После окончания Гражданской войны, уже будучи командиром 17-й кавалерийской дивизии, участвовал в подавлении повстанческого движения Нестора Махно на Украине и «антоновщины» в Тамбовской губернии. Причем на Тамбовщине Котовскому пришлось вновь действовать в роли диверсанта, и благодаря тщательно разработанной спецоперации под его командованием удалось уничтожить крупный отряд повстанцев.

Осенью 1921 года Г. И. Котовский возвращается на Украину в качестве командира сначала 9-й кавалерийской дивизии, а потом 2-го кавкорпуса. Вот только командование это было весьма специфическим. Страна медленно начинала возрождаться после многолетних потрясений, а вскоре была объявлена новая экономическая политика (НЭП), и Красная Армия была в авангарде восстановления народного хозяйства. Повсеместно в частях и соединениях организовывались передовые хозяйства и предприятия. Герой Гражданской войны развернул активную коммерческую деятельность, и хозяйственные организации его соединений не только обеспечивали красноармейцев дополнительным питанием, но и приносили неплохую прибыль.

Григорий Иванович Котовский

Источник: http://artyushenkooleg.ru

Григорий Иванович Котовский пользовался огромной популярностью не только в Красной Армии, но и среди населения молодой Страны Советов. Карьера лихого кавалерийского командира шла в гору, но 6 августа 1925 года он был застрелен Мейером Зайдером. Мотивы стрелка до сих пор вызывают споры среди исследователей, порождают бесчисленные теории смерти Котовского.

Как бы сложилась жизнь нашего героя в последующие годы, трудно сказать. Одно можно утверждать точно: биография Григория Ивановича Котовского – пример того, как политические потрясения могут менять не только судьбы государств, но и отдельных лихих налетчиков, превращая их в профессиональных военных.