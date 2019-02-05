Климент Ворошилов - человек за золотом маршальского мундира 4 февраля 1881 года родился Климент Ворошилов – один из самых легендарных наркомов Советского Союза «Я не верю в предопределение, но я благодарен своей судьбе за то, что мне выпал именно тот путь, который мне довелось пройти», – такими словами начал в 1968 году первую книгу воспоминаний «Рассказы о жизни» маршал Советского Союза Климент Ворошилов – один из самых легендарных военачальников СССР. Книга эта вышла за год с небольшим до смерти «первого красного офицера» (он умер 2 декабря 1969 года) и за 20 лет до момента, когда на Ворошилова обрушился мутный вал «разоблачений» и «исследований». Между тем среди руководителей СССР... На чтение: 5 минут

4 февраля 1881 года родился Климент Ворошилов – один из самых легендарных наркомов Советского Союза

«Я не верю в предопределение, но я благодарен своей судьбе за то, что мне выпал именно тот путь, который мне довелось пройти», – такими словами начал в 1968 году первую книгу воспоминаний «Рассказы о жизни» маршал Советского Союза Климент Ворошилов – один из самых легендарных военачальников СССР. Книга эта вышла за год с небольшим до смерти «первого красного офицера» (он умер 2 декабря 1969 года) и за 20 лет до момента, когда на Ворошилова обрушился мутный вал «разоблачений» и «исследований».

Между тем среди руководителей СССР с конца Гражданской войны и до конца 1950-х годов Климент Ворошилов был одной из самых живых и человечных фигур. Неслучайно именно ему досталась искренняя любовь и уважение простого народа, в том числе и рядовых красноармейцев, к чьим обращениям маршал всегда внимательно относился. Неслучайно его семью можно смело назвать образцовой советской семьей с преданной и искренней любовью, с умением брать на себя ответственность за чужих детей. И даже то, что многие посмертные исследователи ставили Ворошилову в вину непреходящую преданность Сталину (которая, впрочем, не мешала в глаза и за глаза критиковать его поступки и решения), тоже заслуживает уважения на фоне легкости смены ориентиров, которую демонстрировали многие современники маршала.

Климент Ворошилов и Иосиф Сталин, 1935 год. Источник: http://imagesait.ru

Батрак, сын батрака

Климент Ефремович Ворошилов родился 4 февраля (23 января по старому стилю) 1881 года в селе Верхнее Бахмутского уезда Екатеринославской губернии в семье батраков Ефрема и Марии Ворошиловых. В «Рассказах о жизни» он пишет: «Это волостное село, и примыкающие к нему хутора никогда в крепостной зависимости не состояли. Населяли их государственные крестьяне. На песках было весьма трудно заниматься сельским хозяйством, но все же кое-где сеяли рожь, хотя и снимали низкие урожаи. Больше выращивали картофель и различные овощи. Чтобы как-то сводить концы с концами, русские крестьяне занимались различными ремеслами». А еще многие уходили батрачить, потому что прокормиться на скудных землях левого берега Северного Донца большие крестьянские семьи не могли.

Такая судьба ждала и вернувшегося после десятилетней солдатской службы Ефрема Ворошилова. Пока он тянул армейскую лямку, надел его разделили между остальными членами семьи, и другого будущего, кроме батрацкого, у него не было. А если учесть тяжелую руку и горячий норов бывшего солдата, который на несправедливость, частенько поджидавшую батраков при расчетах, отвечал кулаками, нет ничего удивительного в том, что семья будущего маршала почти постоянно кочевала с места на место. «В 6-7-летнем возрасте я уже многое повидал и многое по-детски перечувствовал. Разумеется, я не мог еще понимать, почему так происходит, но эти и другие впечатления откладывались где-то в подсознании. Этому способствовали частые переезды семьи с места на место», — так рассказывает о своем детстве Клим Ворошилов.

Молодой социал-демократ Климент Ворошилов во время революции 1905 года. Источник: мемуары К.Е Ворошилова «Рассказы о жизни»

Зная все это, стоит ли удивляться тому, что Ворошилов был мало похож на пролетария, которым он и пробыл-то меньше времени, чем крестьянским сыном. Скорее стоит удивляться, как в мальчишке, выросшем в таких нечеловеческих условиях, сохранилось доверие к людям и умение видеть в них хорошее. Это умение отличало Климента Ворошилова до последних его дней, и именно эта способность привлекала к нему простых людей. Она помогла ему в предреволюционные годы, когда после вступления в 1904 году в социал-демократическую партию он полностью переключился на партийную работу и стал одним из самых знаменитых большевистских агитаторов и пропагандистов.

«Мне дороже всего именно эти годы…»

Ворошилову этот успех обошелся дорого: за 13 лет, отделявших начало его политической деятельности от Октябрьской революции , он успел неоднократно побывать в тюрьме и ссылке, что серьезно подорвало его здоровье. Уже будучи наркомом обороны, Климент Ефремович поражал малознакомых с ним людей тем, что в свободное время мог по нескольку часов заниматься на брусьях или турнике. И мало кто знал, что таким образом нарком избавляется от проблем, которыми обеспечили его в одном из полицейских участков, когда при очередном аресте серьезно избили молодого большевика. Тяжелая травма навсегда оставила свой след – серьезные слуховые галлюцинации: Ворошилову слышались то разговоры, то собачий лай, то шум проходящего поезда… И только физические нагрузки давали возможность отвлечься от навязчивого звука.

«Товарищ Володин» - Климент Ворошилов - в предреволюционные годы. 1911 год Источник: мемуары К.Е Ворошилова «Рассказы о жизни»

Но среди печальных событий, которыми были наполнены дни ссыльнопоселенца Ворошилова (или товарища Володина, как называли его в РСДРП, следуя неукоснительному правилу конспирации), были и светлые моменты. Одним из них стала встреча с будущей женой Екатериной Давидовной. Тогда ее звали Голдой Гробман, и была она такой же ссыльной: член партии социалистов-революционеров, молодая женщина тоже попала в архангельское село Холмогоры за свою политическую деятельность. И попала не в лучшем физическом состоянии: незадолго до ссылки, будучи в тюрьме, Голда угодила на операционный стол с нежелательной беременностью (следствием романа с одним из товарищей по партии) и навсегда потеряла возможность иметь детей.

«Может быть, это удел каждого человека в преклонном возрасте – вспоминать молодость, лучшую пору своей жизни. Но, честное слово, мне всего дороже именно эти годы. Годы борьбы, успехов и поражений, возмужания и накопления революционного опыта. Ради них стоило жертвовать всем: молодостью и самой жизнью», – напишет через полвека в своих воспоминаниях Климент Ворошилов. И это не будет исключительно политическим заявлением: те, кто близко знал красного маршала, говорили, что для него время знакомства с молодой эсэркой действительно было одним из самых счастливых эпизодов в судьбе. И навсегда изменило ее. Из ссылки Ворошилов вернулся женатым. Причем супруга пошла на очень серьезный шаг, чтобы связать свою судьбу с будущим наркомом обороны: еврейка по крови и вере, она крестилась, стала православной, сменила имя (стала Екатериной), лишившись при этом возможности поддерживать отношения с семьей.

Климент Ворошилов с женой Екатериной Давидовной. Источник: https://24smi.org /

Петя, Тимур и Татьяна

Молодому мужу Екатерина Давидовна рассказала обо всем, ничего не утаив. «Голда никогда меня не обманывала, и во время наших первых свиданий честно рассказала мне про то, что она никогда не сможет иметь детей, – много позже вспоминал Ворошилов. – Но я твердо был уверен, что люблю эту женщину и хочу связать с ней мою судьбу...».

Коль скоро иметь своих детей Ворошиловы не могли, они, искренне и верно любящие друг друга, завели приемных. Правда, случилось это уже во время Гражданской войны, когда Екатерина Давидовна жила в Москве, куда время от времени наведывался с фронта и Ворошилов. Первым стал четырехлетний Петя, которого Климент Ефремович в 1918 году забрал из царицынского детдома. В 1925 году в семью пришли осиротевшие дети Михаила Фрунзе – Тимур и Татьяна. Кое-где встречаются упоминания о еще двоих усыновленных детях: племяннице Екатерины Давидовны по имени Гертруда и племяннике Климента Ефремовича по имени Николай, однако в официальных источниках сведений о них не обнаружено.

Климент Ворошилов с первым из приемных детей — сыном Петром, 1920-е. Источник: http://www.polarpost.ru

Все, кто близко знал семью Ворошиловых, единодушно отмечали, что в отношениях между приемными родителями и детьми царила настоящая любовь – такая же, как и между самими Климентом и Екатериной. Достаточно сказать, что однажды в конце 1930-х Климент Ефремович взялся за шашку, чтобы не позволить увести из дома свою супругу, заподозренную в государственных преступлениях. И добился своего! А история последних дней Екатерины Давидовны и вовсе могла бы быть похожа на мелодраму, если бы не была реальной. Она до последнего скрывала от мужа, что больна раком, и он узнал о болезни только тогда, когда справиться с нею было уже невозможно. И было это накануне золотой свадьбы Ворошиловых. Легендарный нарком, как вспоминают очевидцы, дневал и ночевал у постели жены, пел ей песни их общей молодости и держал за руку до последней минуты. Отметить 50-летие семейной жизни им было уже не суждено…

«Хозяин» Красной Армии

В постсоветское время стало модным валить на Климента Ворошилова, если не все, то почти все неудачи Красной Армии в войнах и военных конфликтах времен его руководства наркоматом обороны. В действительности благодаря Ворошилову РККА в предвоенный период получила множество образцов техники, делавшей ее одной из сильнейших армий в Европе.

Имевший два класса образования и компенсировавший нехватку знаний постоянным чтением («Книги и сама жизнь стали моими университетами, моей академией. И всем, что мне довелось познать и чего удалось достичь, я был обязан в основном книгам, чтению», – писал потом Ворошилов), нарком хорошо понимал пределы своей компетентности. Он не увлекался, в отличие от некоторых своих подчиненных, заведомо провальными идеями в сфере вооружений, отдавал предпочтение более реальным предложениям. Так, в бытность Ворошилова наркомом обороны Красная Армия получила на вооружение один из лучших в своем классе легкий танк Т-26 (принят на вооружение в 1931 году), быстроходные танки серии БТ (приняты на вооружение с 1931 по 1935), а в декабре 1939 года – легендарный Т-34. В тот же период модернизирована легендарная винтовка-трехлинейка, приняты на вооружение самозарядные винтовки Симонова и Токарева, ручной пулемет ДП-27 и его танковый и авиационный варианты. Тогда в небо поднялись истребитель И-16 и скоростной бомбардировщик СБ, началось создание воздушно-десантных частей. А советский подводный флот под руководством Ворошилова рос такими темпами, что стал самым большим по численности среди флотов всех держав, вступивших во Вторую мировую войну!

Народный комиссар обороны Климент Ворошилов на встрече с комсомольцами. Источник: http://rushist.com

Когда Ворошилов уже занимал пост наркома обороны СССР, Л.Д. Троцкий, дал ему хлесткую характеристику: дескать, «хотя Ворошилов был из луганских рабочих, из привилегированной верхушки, но по всем своим повадкам он всегда больше напоминал хозяйчика, чем пролетария». Но те, кто хорошо знал Климента Ворошилова, считали его не хозяйчиком – хозяином. Именно эта черта и позволила ему насытить Красную Армию современной техникой и вооружением. Не умея командовать, Ворошилов умел видеть, что нужно его хозяйству.

Нарком, но не полководец

Что же касается полководческих талантов Климента Ворошилова, то до сих пор неизвестно о случаях, когда бы он сам настаивал на вручении ему командования крупными соединениями. Да, в 1918 году он был одним из членов военного совета Первой Конной армии под командованием Семена Буденного. И в тот момент он, опытный и многое прошедший подпольщик-агитатор, был на своем месте. В Гражданскую войну умение распропагандировать красноармейцев зачастую играло более важную роль, чем умение тактически мыслить. А дальше карьера Ворошилова шла по политическим рельсам: руководству страны важно было иметь на посту наркома обороны искренне и всецело преданного человека, каким и был Климент Ефремович.

Климент Ворошилов среди командиров Первой Конной армии. Источник: https://redsearch.org

Кстати, излишне лояльным его тоже не назовешь: подчас интересы подчиненных перевешивали в нем интересы партии. Известен случай, когда при обсуждении хода коллективизации Ворошилов положил на стол перед Сталиным стопку писем, полученных им от обеспокоенных известиями из дома красноармейцев, со словами: «Ты хочешь восстановить против нас всю мужицкую Россию!» И — ничего, расстрельная статья ему не грозила. Ему единственному разрешалось не только называть Сталина по имени и на «ты», но и прилюдно спорить с ним. Ценой была личная преданность, но Ворошилов просто не умел по-другому.

Видимо, эта же личная преданность наряду с осознанием своего неумения командовать не позволили Ворошилову вмешаться в подготовку боевых действий против Финляндии, а в итоге он был назначен ответственным за неудачи первого периода этой войны. Между тем красный маршал не занимался непосредственным планированием боевых операций, не отвечал за анализ и поступающей информации о степени подготовленности финнов (в частности, «план действий по уничтожению наземных и военно-морских сил финской армии» был 29 октября 1939 года представлен наркому командованием Ленинградского военного округа). Да и непосредственно войсками в этот период нарком тоже не командовал. Тем не менее, с поста его все-таки сняли. А в годы Великой Отечественной войны вопросы личной преданности отошли на второй план: страна нуждалась в талантливых военачальниках, к которым Ворошилов себя не относил…

Маршал Советского Союза Климент Ефремович Ворошилов, 1960-е. Источник: https://ruspekh.ru