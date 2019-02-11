Как появился советский военно-морской флот? 29 января (11 февраля по новому стилю) 1918 года был подписан декрет СНК и ВЦИК об организации Рабоче-Крестьянского Красного флота (РККФ). Началось формирование нового советского флота. Красная звезда и Андреевский крест Первая мировая война, революционные события 1917 года и последовавшая затем Гражданская война, с известным всем нам исходом, больно ударили и по Российскому Императорскому военно-морскому флоту. Многие опытные и авторитетные морские офицеры не желали служить советскому государству и уходили из рядов флота, количество личного состава сократилось с почти полумиллиона до ничтожных 36 тыс. человек. Но самая сложная обстановка была с корабельным составом, новообразованный РККФ обладал лишь 16% водоизмещения царского флота.... На чтение: 3 минуты

29 января (11 февраля по новому стилю) 1918 года был подписан декрет СНК и ВЦИК об организации Рабоче-Крестьянского Красного флота (РККФ). Началось формирование нового советского флота.

Красная звезда и Андреевский крест

Первая мировая война, революционные события 1917 года и последовавшая затем Гражданская война , с известным всем нам исходом, больно ударили и по Российскому Императорскому военно-морскому флоту. Многие опытные и авторитетные морские офицеры не желали служить советскому государству и уходили из рядов флота, количество личного состава сократилось с почти полумиллиона до ничтожных 36 тыс. человек. Но самая сложная обстановка была с корабельным составом, новообразованный РККФ обладал лишь 16% водоизмещения царского флота. Некоторые корабли были потеряны в боях Первой мировой войны, некоторые стали жертвой германской армии в портах, некоторые были затоплены по приказу Ленина , часть судов ушла с бароном Врангелем из Крыма и была интернирована Антантой . К примеру, в новый Красный флот не вошел ни один крейсер. Крейсеров как класса кораблей просто не осталось. Катастрофическое положение усугублялось почти полной деградацией береговой инфраструктуры, особенно на Севере и на Тихом океане. По сути, перед советским командованием стояла задача формирования флота с нуля и полной перестройки всех связанных с ним учреждений.

Революционные матросы. Источник: https://livejournal.com/

Первое время (с 1925 по 1932 годы) шла большая дискуссия с участием командования флота и армии, руководства страны, о том, каким должен быть новый советский флот. В этот период шло поддержание боеготовности имеющихся кораблей, обучение и формирование костяка командиров и младшего начсостава будущего флота. Большую помощь в деле воссоздания флота в это время оказывал лично К.Е. Ворошилов , который, несмотря на то что никогда не был флотским офицером, очень подробно вникал в вопросы военно-морского строительства и требовал от подчиненных уделять больше внимания флоту. В итоге руководством страны было выработано решение, о преимущественно оборонительной доктрине действий советского флота в случае новой войны. Была принята новая грандиозная программа строительства судов. Развивалась почти исчезнувшая морская авиация. К 1941 году отечественный флот представлял собой грозную силу. На 22 июня 1941 года корабельный состав РККФ насчитывал 3 линейных корабля, 7 крейсеров, 59 лидеров и эскадренных миноносцев, 218 подводных лодок, 269 торпедных катеров, 22 сторожевых корабля, 88 тральщиков, 77 охотников за подводными лодками и ряд других кораблей и катеров, а также вспомогательных судов. В постройке находилось 219 кораблей, в том числе 3 линейных корабля, 2 тяжелых и 7 легких крейсеров, 45 эсминцев, 91 подводная лодка.

Источник: https://www.pinterest.se/

Советский флот в годы войны

На начало Великой Отечественной войны Черноморский и Балтийский флоты оказались наиболее подготовленными к отражению первых немецких авиаударов, в полной мере без потери организации могли вести боевые действия. Во многом этому помогли радары, расположенные на новых крейсерах проекта 26 и 26бис, которые видели армады немецких бомбардировщиков еще на подходе и своевременно оповещали об этом остальные корабли и береговые части. К примеру, так отбился в первый день войны крейсер «Молотов», стоявший в Севастополе. Впоследствии его РЛС «Редут-К» постоянно оповещала штаб ЧФ о перемещениях немецкой авиации и ни разу не дала застать корабли ЧФ врасплох.

Крейсер «Молотов». Источник: https://www.pinterest.se/

Судьба Великой Отечественной войны решалась на сухопутных фронтах, но действия РККФ были направлены на помощь и обеспечение нужд действующей Красной Армии. Эвакуация войск из Прибалтики, Одессы и Севастополя, проводка конвоев с военной помощью от союзников в Заполярье. Героические и очень рискованные действия советских подводников на Балтике. Помощь в защите Ленинграда всеми силами Балтфлота. Активные наступательные действия на Балтике и на Черном море, направленные на поддержку наземных частей и скорейшее освобождение территорий, оставленных ранее. Все эти военные кампании невозможны были бы без участия флота.

В ходе войны флот направил в сухопутные части свыше 400 тыс. бойцов. Без преувеличения можно утверждать, что произошло второе рождение морской пехоты. Не зря немцы называли моряков «черной смертью», причем не только за цвет их форменных бушлатов. Стойкие в обороне и безудержные в атаке морские пехотинцы снискали себе большой воинский почет, и до наших дней бригады морской пехоты («Черные береты») являются элитой нашего флота.

Советские морские пехотинцы. Источник: https://voenpro.ru/

К 1945 году РРКФ был уже опытным флотом, прошедшим Великую Отечественную войну, но намечалось очередное противостояние мирового масштаба, к которому готовился флот, чтобы выступить уже в новом качестве.

«Холодная война» и её окончание

После знаменитой Фултонской речи британского экс-премьер-министра У. Черчилля в марте 1946 года, стартует новое противостояние с США и западным блоком, которое было навязано СССР и его союзникам. Это противостояние было связано с падением колониальной системы, неизмеримо возросшим авторитетом СССР, который внес решающий вклад в Победу над агрессорами в годы Второй мировой войны, распространением в мире идей социализма и желанием Запада сохранить свое влияние на мировые процессы.

Советский ракетоносец пролетает над американским авианосцем. Источник: https://cont.ws/

И решать какие бы то ни было задачи объективно нельзя, не имея мощного флота. В послевоенные годы флот СССР рос самыми впечатляющими по скорости темпами. В первое послевоенное десятилетие было введено в строй 248 дизельных подводных лодок и 619 надводных кораблей. Всего в боевом составе ВМФ СССР в 1955 г. (с учетом построенных в довоенные и военные годы) находилось 265 дизельных подводных лодок и около 900 боевых надводных кораблей. От былой слабости не осталось и следа.

Но этот флот всё еще не был океанским в полной мере. Адмирал С. Г. Горшков, возглавлявший ВМФ СССР с 1956 по 1985 годы, как и его предшественник Н.Г. Кузнецов, ратовал за постройку новых кораблей океанского класса и подводных лодок с неограниченной дальностью похода и пребывания в глубинах.

Навал в Черном море. Источник: https://news.rambler.ru/

Действия Советского флота во время Карибского кризиса, локальных конфликтов в Африке, постоянных патрулей подводных атомоходов и их «пикировка» с НАТОвскими подводниками, разведывательные выходы и крупные учения, такие как «Океан 77», сделали ВМФ СССР одним из самых могущественных в мире. Доходило и до прямых столкновений кораблей, таких как знаменитый навал в Черном море 12 февраля 1988 года. Сторожевой корабль СКР «Беззаветный» и «СКР-6» совершили навал на два американских боевых корабля – ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон», которые посмели зайти в советские территориальные воды и были буквально вытолканы из них.

К 1991 году, когда СССР прекратил свое существование, наш флот находился на пике могущества. Если вспомнить, с чего начинался РККФ, и к чему он пришел, виден не только огромный прогресс, но и труд сотен тысяч наших рабочих и инженеров, а также военных моряков, которые день за днем крепили мощь флота. Отечественный флот на 1991 год насчитывал: более 100 эскадр и дивизий, а общая численность личного состава ВМФ СССР составляла около 450 000 чел. (в том числе 12,6 тыс. морских пехотинцев), 64 атомные и 15 дизельных подводных лодок с баллистическими ракетами, 79 подводных лодок с крылатыми ракетами (в том числе 63 атомных), 80 многоцелевых торпедных атомных подводных лодок, четыре авианесущих корабля, 96 крейсеров, эсминцев и ракетных фрегатов, 174 сторожевых и малых противолодочных корабля, 623 катера и тральщика, 107 десантных кораблей и катеров. Всего 1380 боевых кораблей (не считая вспомогательных судов), 1142 боевых самолёта.

Источник: https://deschide.md/

На 1991 год на судостроительных предприятиях СССР строилось: два авианосца (в том числе один атомный), 11 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, 18 многоцелевых атомных подводных лодок, семь дизельных подводных лодок, два ракетных крейсера (в том числе один атомный), 10 эскадренных миноносцев и больших противолодочных кораблей.

Советский флот проделал огромный путь и обрел огромную боевую мощь, стал примером того, как можно построить современный и мощный флот и доктрину его применения опираясь лишь на собственные силы.

В наши дни активно развиваются судостроительные программы, ВМФ России пополняется новейшими кораблями всех типов. Боеготовность нашего флота, проверенная в ходе Сирийской кампании, крупных учений и межфлотских переходов, день за днем неуклонно повышается. Почетная служба в рядах Российского флота и сохранение традиций, выработанных в ВМФ СССР, является отличительной чертой современных российских моряков. Зная многовековую историю отечественного флота, они с уверенностью смотрят в будущее и продолжают стоять на страже морских рубежей Отчизны.

Источник: https://www.hibiny.com/

Обложка: https://www.pinterest.se/