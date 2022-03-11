Гражданская война в России (1917–1922): взгляд через столетие (статья вторая) Энергичная работа большевиков в деле построения государственного аппарата, а главное – создание регулярной Красной армии, позволили Советской власти существенно укрепить свои позиции. На чтение: 17 минут

Аннотация. В статье с учетом достижений современной отечественной историографии и исторической науки рассмотрены основные события Гражданской войны в России (1917–1922).

Ключевые слова: Гражданская война в России, военные действия между красными и белыми, военное строительство в Советской России.

Энергичная работа большевиков в деле построения государственного аппарата, а главное – создание регулярной Красной армии, позволили Советской власти существенно укрепить свои позиции. Вместо созданных весной – летом 1918 года участков завесы, предназначенных для обороны установленной Брестским миром демаркационной линии, а также прикрытия центра страны, 11 сентября 1918 года были созданы Северный, Восточный, Южный фронты и Западный район обороны [1] .

Для всей Советской республики были введены чрезвычайные меры управления. 2 сентября 1918 года вышло постановление ВЦИК о превращении Республики Советов в «военный лагерь». Вместо Высшего военного совета был создан Революционный военный совет Республики (РВСР) во главе с Л. Д. Троцким, вставший во главе всех фронтов и военных учреждений республики. Этим же постановлением учреждалась должность главнокомандующего всеми вооруженными силами РСФСР. С сентября 1918 года по июль 1919 года ее занимал бывший подполковник И. И. Вацетис, а с июля 1919 по апрель 1924 – бывший полковник С. С. Каменев.

Огромную роль в строительстве Красной армии сыграли «военспецы» –офицеры бывшей Русской императорской армии, поступившие на службу в вооруженные силы Республики Советов. В рядах РККА служили многие бывшие офицеры старой русской армии, такие как В. М. Альтфатер, А. А. Брусилов, И. И. Вацетис, С. С. Каменев, Н. М. Потапов, А. А. Самойло, А. Е. Снесарев и многие др. Именно офицеры создали регулярную Красную армию, как хорошо организованную военную силу, способную вести боевые действия с опытным противником в лице разных белых армий. В. И. Ленин признавался в отношении офицеров: «В то время, как белые офицеры, бывшие царские офицеры, сражались против нас на стороне наших врагов, десятки и сотни этих специалистов были нами привлечены и переварены в нашей работе. Они помогали нам работать вместе с нашими комиссарами. Они сами учились у нас работе и давали нам взамен свои технические познания. И только при помощи их Красная армия могла одержать те победы, которые она одержала» [2] .

О том, насколько велик был вклад офицерства в создания РККА, говорят сведения о его распределении по противостоящим сторонам Гражданской войны. Согласно подсчетам, произведенным московским историком А. В. Ганиным в 2016 году, через Красную армию прошло около 100 тыс. офицеров; через все белые армии – от 110 до 130 тыс. и еще около 30 тыс. офицеров прошли через национальные армии [3] . При этом «немалая часть офицеров перетекала из одного лагеря в другой пленными и перебежчиками, поэтому приведенные показатели неизбежно будут накладываться друг на друга. Значительным было и количество офицеров, уклонившихся от участия в Гражданской войне» [4] .

Советской власти удалось выстроить эффективную систему пополнения Красной армии живой силой, что обеспечивало ей численное превосходство на протяжении Гражданской войны и, что наиболее существенно, – во время важных войсковых операций. Динамика общей численности РККА показывает неуклонный рост: к концу апреля 1918 года – 196 тыс. человек, к началу сентября 1918 года – 550, к концу октября 1918 года – почти 800 тыс., к 1 января 1920 года – 3 млн, а к концу 1920 года – 5,4 млн человек [5] . Максимальная же суммарная численность белых армий на всех фронтах доходила примерно до 500 тыс. штыков и сабель (Б. Ц. Урланис в 1960 году оценивал ее в феврале 1919 года в 349 тыс. человек) [6] . Так, численность Российской армии адмирала А. В. Колчака к 28 мая (10 июня) 1919 года составляла около 118 тыс. человек [7] , а общая численность ВСЮР на 18 октября 1919 года – момент начала решающих боев на пути к Москве – составляла всего немногим более 150 тыс. человек [8] .

Важно отметить, что к концу 1918 года в Гражданской войне с обеих сторон участвовали уже по сути «народные», «рабоче-крестьянские» по составу армии. Если основное ядро и движущую силу белых войск составляли служилые сословия русского общества – офицерство и казачество, а также учащаяся молодежь (преимущественно – военная), большевики в строительстве Красной армии опирались на военных специалистов из числа офицеров русской армии и членов своей партии, с помощью которых в короткие сроки был создан действенный военный аппарат. Переход обеих сторон к строительству вооруженных сил на регулярной основе и проведение массовых мобилизаций привели к тому, что и на красной, и на белой сторонах основную массу «людей с винтовками» составляли представители наиболее многочисленного слоя населения России – крестьянства. Не случайно для попавших в плен к красным или белым рядовых участников обычным делом было продолжение войны, зачастую без какого-либо длительного перерыва, на стороне вчерашнего противника (и такие «переходы» могли повторяться по несколько раз). Помимо крестьян существенную часть войск составляли рабочие, в массе своей поддержавшие советскую власть в рядах РККА. Однако рабочие в немалом числе присутствовали и в рядах белых. Наиболее известным фактом борьбы рабочих с «диктатурой пролетариата» стало Ижевско-Воткинское восстание в августе–ноябре 1918 года и последующее участие ижевско-воткинских рабочих в войне на стороне белых.

Решающим для исхода Гражданской войны стал 1919 год. Большое значение для формального единства белых сил имело подчинение на рубеже мая – июня 1919 года власти верховного правителя России А. В. Колчака белых лидеров на других фронтах [9] . Однако возможности для их реального взаимодействия были крайне ограничены и затруднены – сказывалось отсутствие прочного соприкосновения и, как следствие этого, – координации действий. Силам белых так и не удалось установить общего фронта (за исключением слабых контактов между Северным и Восточным фронтами в мае и ВСЮР и Уральской армией в августе 1919 года). Серьезно осложняли положение белых и взаимоотношения с возникшими национальными и региональными правительствами.

Боевые действия проходили на протяженных, но прерывистых линиях фронтов. С обеих сторон в них активно участвовали бронепоезда, авиация и танки. В марте 1919 года началось «весеннее» наступление белого Восточного фронта. Армии Колчака наносили удар по двум главным направлениям: на Вятку – Котлас (для соединения с Северным фронтом) и на Волгу (для соединения с ВСЮР). К середине апреля 1919 года части Российской армии адмирала Колчака находились в 85 км от Казани и Самары и в 100 км от Симбирска. Дальнейшее продвижение белых к Волге могло привести к соединению Восточного и Южного фронтов, в затем и их совместному удару на Москву. Но ко второй половине апреля 1919 года начатое Колчаком общее наступление выдохлось. Растянутость фронта между армиями белых привели к оголению их флангов, а отсутствие сколько-нибудь значимых резервов не позволило дать фронту подкрепление, когда это потребовалось. Воспользовавшись этим, Восточный фронт РККА под командованием С. С. Каменева перешел в контрнаступление. Войска красного Восточного фронта к началу июня 1919 года не только остановили наступление Российской армии адмирала Колчака, но и нанесли ей встречные контрудары на Южном Урале (под Бугурусланом и Белебеем) и в Прикамье. К августу 1919 года войска белых отступили за Урал.

На Юге России белые летом 1919 года заняли Харьков, Екатеринослав и Царицын. После взятия Царицына Кавказской армией под командованием генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля, 20 июня А. И. Деникин отдал свою знаменитую «московскую» директиву, обозначившую для ВСЮР начало «похода на Москву». Белые армии успешно продвигались вперед на протяжении лета – первой половины осени 1919 года. Важным событием стал проведенный в августе – сентябре 1919 года 4-м Донским казачьим корпусом под командованием генерал-лейтенанта К. К. Мамонтова конный рейд по тылам РККА. Пройдя от Воронежа до границ Рязанской губернии и Тамбова, Мамонтов посеял панику в советском тылу. Одновременно с наступлением ВСЮР на Москву начался «поход на Петроград» Северо-Западной армии генерала от инфантерии Н. Н. Юденича, что серьезно усугубило положение Советской власти. К середине октября 1919 года армии ВСЮР сумели занять большую часть территории современной Украины, Воронежскую, Курскую и часть Орловской губернии. Рассредоточенные на огромном фронте, вытянутом по направлению к Москве протяженной дугой (от Киева через Орел до Царицына), они продолжали наступать: 30 сентября казаками генерал-лейтенанта А. Г. Шкуро был взят Воронеж, 14 октября части Корниловской ударной дивизии заняли Орел. Конные разъезды белых доходили до Мценска, а 1-й партизанский полк генерала Алексеева, заняв Новосиль, вступил в Тульскую губернию.

Осенью 1919 года Советская Россия находилась в критическом положении. Непрерывное отступление с боями частей Красной армии на протяжении сентября серьезно снизило как боеспособность, так и моральное состояние войск красного Южного фронта. «Более сложной обстановки я за весь период Гражданской войны не припомню» [10] , – характеризовал середину октября 1919 года главнокомандующий Вооруженными силами РСФСР С. С. Каменев. Деникинским ВСЮР оставалось до Москвы всего около 250 верст. Председатель Совнаркома В. И. Ленин в своем обращении «Все на борьбу с Деникиным!», написанном в июле 1919 года, оценивал ситуацию, сложившуюся в результате «похода на Москву», как «один из самых критических, по всей вероятности, даже самый критический момент социалистической революции» [11] . Для исправления положения на фронте Советской властью были проведены тотальные мобилизации коммунистов и комсомольцев под лозунгами «Все – на защиту Петрограда!» и «Все – на оборону Москвы!» Последствия такой всеобщей мобилизации сил Советской России в скором времени стали ощущаться на всех фронтах Гражданской войны.

Октябрь 1919 года стал переломным не только для исхода противостояния на Южном фронте, но и, по существу, для всей Гражданской войны в России. Растянувшийся на тысячу верст фронт ВСЮР, устремленный к Москве, оказался сломлен на самой своей вершине, в районе Орла. Сказалось отсутствие резервов у белых, не сумевших выстроить эффективную систему пополнения своих войск. Проведение мобилизаций, а также контроль основных железнодорожных магистралей, сходящихся к центру России, позволил командованию РККА сосредоточить значительные силы под Орлом и Воронежем. Командующий Южным фронтом, бывший подполковник А. И. Егоров, создал ударную группу, основу которой составили Латышская стрелковая дивизия, Эстонская стрелковая бригада, а также 1-й конный корпус (вскоре развернутый в армию) под командованием С. М. Буденного и другие соединения Красной армии. В середине октября РККА нанесла контрудары по флангам наступавшего на Москву 1-го армейского корпуса Добровольческой армии под командованием генерал-лейтенанта А. П. Кутепова.

После упорных боев в течение октября – ноября 1919 года фронт белых оказался сломленным, началось их отступление на Юг. Свою роль в поражении белых сил в «походе на Москву» сыграли и зеленые. Проведенный в сентябре 1919 года Повстанческой армией Н. И. Махно рейд по тылам белых привел не только к дезорганизации, но и вынудил командование ВСЮР снять часть сил с фронта для борьбы с ним. В январе – марте 1920 года развернулись решающие бои на Кубани. Во время сражений на реке Маныч и под Егорлыкской части ВСЮР потерпели поражение от РККА. Плохо организованная Новороссийская эвакуация привела к тому, что в Крым не сумели перебраться многие части донских и почти все кубанские казаки. В областях Донского, Кубанского и Терского казачьих войск, а также на Северном Кавказе была установлена Советская власть.

На Восточном фронте попытки Российской армии адмирала Колчака контратаковать в условиях малочисленности, отсутствия резервов и крайнего переутомления войск оказались безрезультатными. К 18 октября 1919 года сопротивление белого Восточного фронта было сломлено, началось все более ускоряющееся отступление. Остатки сил белых стянулись к столице белой Сибири Омску, который был оставлен 14 ноября. Войска белого Восточного фронта выступили в Сибирский «Ледяной» поход, ставший одной из самых драматичных страниц Гражданской войны. Одновременно с поражениями основных сил белых на фронте находившиеся у них в тылу Новониколаевск и Красноярск заняли части красных партизан. 4 января 1920 года адмирал А. В. Колчак, в железнодорожном составе продвигавшийся на восток и оказавшийся фактически в изоляции от своих войск, передал полномочия верховного правителя России генерал-лейтенанту А. И. Деникину, а руководство белыми армиями на Дальнем Востоке – атаману Забайкальского казачьего войска генерал-лейтенанту Г. М. Семенову. 5 января власть в Иркутске перешла к эсеро-меньшевистскому Политцентру, объявившему «о низложении власти Колчака по всей территории Сибири» (уже 21 января Политцентр передал власть Иркутскому ВРК). Находившийся под Иркутском под охраной союзных войск адмирал А. В. Колчак был арестован, а 7 февраля 1920 года, вместе с председателем Совета министров В. Н. Пепеляевым, расстрелян по решению Иркутского ВРК.

В это же время Красная армия одержала решающие победы и на других фронтах Гражданской войны. В середине ноября в 25 км от Петрограда было остановлено наступление Северо-Западной армии Юденича. Понеся во время ноябрьского отступления большие потери пленными, войска Юденича отошли к границе с Эстонией. К тому времени Эстония уже сделала ставку на заключение мира с РСФСР. Ее правительство разрешило пропуск на свою территорию части военнослужащих Северо-Западной армии и русских беженцев. При пересечении границы они не только разоружались эстонскими властями, у них отбирались также припасы и амуниция, а нередко и личное имущество. Тяжелые условия жизни в лагерях привели к заболеваниям и гибели многих беженцев от истощения, переохлаждения и начавшейся эпидемии тифа.

К концу 1919 года прекратил свое существование и Северный фронт. Осенью 1919 года Северная армия во главе с генерал-лейтенантом Е. К. Миллером за сравнительно небольшой срок заняла обширные территории. Она подошла к Петрозаводску, вышла к Онежскому озеру, продолжила успешное наступление в Печерском районе; белые сумели занять весь Пинежский район и Яренский уезд Вологодской губернии. Но на этом успехи Северной армии закончились. 27 сентября 1919 года последние части союзников покинули Архангельск, а 12 октября – Мурманск. Уже в декабре части РККА перешли в контрнаступление, в ходе которого заняли Шенкурск и вплотную подошли к Архангельску – столице белых сил на Севере. В начале февраля 1920 года Красная армия начала наступление на Двинском фронте. Потерпев поражение, белый Северный фронт распался. Утром 19 февраля командование армии, Временное правительство Северной области, часть военнослужащих и гражданских беженцев покинули Архангельск на ледоколе «Козьма Минин». В Архангельск вошли части Красной армии. 21 февраля началось большевистское восстание в Мурманске, а уже 13 марта в него вступили части РККА.

После ликвидации белого Северного фронта Советская Россия одержала победу в конфликте с Финляндией. В этой войне ей противостояли поддерживаемые Финляндией правительства на захваченной финнами территории Советской России. В Южной Карелии Олонецким правительством (зависевшим от Финляндии) была организована Олонецкая добровольческая армия, формирование которой активно поддерживалось Финляндией. Весной – летом 1919 года она предприняла Олонецкий поход – наступление, которое велось по советской территории между Ладожским и Онежским озерами и позволило финнам взять под контроль южные районы Карелии. В июне – июле 1919 года части Олонецкой армии потерпели поражение в ходе Видлицкой операции Красной армии и отошли на территорию Финляндии. Остатки Олонецкой армии в октябре 1919 года были объединены с войсками Мурманского района (входили в состав Северной армии), отступившими в феврале 1920 года к границе с Финляндией.

К середине лета 1919 года на территории Карелии окончательно оформилось ориентировавшееся на Финляндию Северо-Карельское государство, во главе с Временным правительством Беломорской Карелии (позднее переименованным в Карельское временное правительство), с центром в селе Ухта. В марте 1920 года на созванном правительством съезде волостей было объявлено об отделении Карелии от Советской России. Но уже в мае 1920 года Красная армия без боя заняла Ухту, а правительство Северо-Карельского государства бежало в Финляндию. Благодаря победам Красной армии война на Севере завершилась 14 октября 1920 года подписанием Тартуского мирного договора между РСФСР и Финляндией.

Образованные в начале 1919 года Войска Закаспийской области ВСЮР действовали на территории Закаспийской области бывшей Российской империи. Их формирование велось при созданном в Асхабаде Закаспийском правительстве и поддерживалось британской военной миссией в Туркестане. Согласно плану ВСЮР Войска Закаспийской области должны были вести наступление из района Красноводска на Ташкент и Верный (ныне – Алма-Ата). Но уже в мае – июле 1919 года части РККА перешли в наступление. К лету 1919 года войска Красной армии заняли большую часть Закаспийской области, вступив в начале июля в Асхабад. В августе 1919 года был образован Туркестанский фронт РККА во главе с М. В. Фрунзе, в подчинение которому тогда же были переданы войска Туркестанской советской республики. Войска Закаспийской области ВСЮР отступили к Каспийскому морю, где осенью – зимой 1919 года потерпели жестокие поражения. В феврале 1920 года остатки армии на кораблях Каспийской флотилии ВСЮР были перевезены из Красноводска в Дагестан. Немногим позднее – в апреле 1920 года – войска 5-й отдельной армии и части Туркестанского фронта нанесли поражение белым в Семиречье.

Поражение в конце 1919 – начале 1920 годов войск адмирала Колчака и генералов Деникина, Юденича и Миллера обозначило коренной перелом в ходе Гражданской войны в пользу Советской России. Негативное значение для сохранившихся белых сил имело фактическое прекращение какой-либо помощи со стороны союзников с начала 1920 года. Оно было вызвано не только почти одновременным поражением основных сил белых на разных фронтах, но и противоречиями внутри самих стран Антанты, в политических элитах которых не было единого мнения в вопросе о поддержке одной из сторон в Гражданской войне в России. Несмотря на это, активные боевые действия между красными и белыми продолжились на протяжении всего 1920 года и завершились только в 1922 году. В немалой степени этому способствовало наличие у Советской России других фронтов.

В 1920 году Советская Россия находилась в состоянии войны с Польшей. Возглавлявший независимую Польскую республику Ю. Пилсудский рассчитывал на восстановление Польши в границах 1772 года и создание федерации, в которую, наряду с Польшей, могли бы войти Белоруссия, Литва и Украина. Советско-польская война фактически началась с января 1919 года. На протяжении 1919 года польская армия, благодаря участию основных сил РККА в боях на белых фронтах, сумела занять почти всю Западную Белоруссию и Западную Украину. Несмотря на достигнутые успехи, ни страны Антанты, ни Правительство Юга России не признавали прав Польши на земли восточнее «линии Керзона», установленной в декабре 1919 года Верховным советом Антанты в качестве восточной границы Польши. Начавшиеся осенью 1919 года мирные переговоры между Польшей и РСФСР закончились ничем и в декабре были прерваны. 21 апреля 1920 года в Варшаве правительство Польши подписало договор о совместных действиях с главой Украинской директории С. В. Петлюрой. Польша признавала директорию «Верховным правительством независимой Украины». В обмен на это Петлюра признавал за Польшей права на Восточную Галицию, Западную Волынь и часть Полесья. В апреле 1920 года началось наступление польской армии на Киев. 7 мая польские войска заняли Киев, выйдя к середине мая на левый берег Днепра. Развернувшаяся советско-польская война вызвала подъем патриотических настроений в Советской России. С обращением к русским генералам и офицерам с «просьбой забыть все обиды» и «добровольно идти с полным самоотвержением и охотой в Красную армию» выступила группа видных военачальников русской армии во главе с бывшим генералом от кавалерии А. А. Брусиловым [12] . В мае 1920 года войска РККА перешли в контрнаступление и уже 12 июня вступили в Киев. В ходе наступления Красная армия к концу июля вышла на «линию Керзона».

Мнения в ЦК РКП(б) по вопросу о переносе боевых действий на территорию Польши разделились. Председатель СНК В. И. Ленин выступал за продолжение и расширение революционной войны, рассчитывая на восстание польских рабочих и выступление германского пролетариата. Наркомвоенмор и председатель РВСР Л. Д. Троцкий высказывался за перемирие, считая, что вступление РККА в Польшу упрочит авторитет Пилсудского. В конечном счете было принято решение продолжить наступление. 23 мая ЦК РКП(б) опубликовал тезисы «Польский фронт и наши задачи», в которых война с Польшей определялась как центральная задача партии. Большевики выступали с призывом к польским рабочим превратить свою страну в социалистическую республику [13] . В середине августа 1920 года войска Западного фронта РККА под командованием М. Н. Тухачевского перешли Вислу и вышли к Варшаве. Но надежды советского правительства на поддержку трудящихся Польши не оправдались. Красная армия была встречена населением враждебно [14] . Патриотический подъем в стране позволил Пилсудскому собрать силы в 80 тыс. человек и одержать победу над Красной армией в Варшавской битве (в польской историографии победа получила название «Чудо на Висле»). Войска РККА были отброшены от Варшавы на 600 км. В польском плену оказалось около 157 тыс. красноармейцев, многие из которых погибли и умерли в лагерях из-за тяжелых условий заключения (согласно архивным данным, на 1921 год из Польши возвратилось немногим более 70 тыс. человек) [15] . Завершившаяся для Красной армии катастрофой битва за Варшаву и неудачная Львовская операция войск Юго-Западного фронта привели к отступлению РККА из Польши.

Оставив Польшу, войска советского Западного фронта закрепились на линии рек Неман – Щара – Свислочь. Получив значительные подкрепления из тыла, Западный фронт восстановил свой состав и готовился к новому наступлению. Начавшиеся в сентябре бои были прерваны 12 октября 1920 года заключением в Риге представителями Польши, РСФСР и Украинской ССР договора о перемирии, который определял предварительные условия мирного договора. 18 марта 1921 года в Риге между РСФСР (ее делегация представляла также Белорусскую ССР) и Украинской ССР (с одной стороны) и Польшей (с другой) был заключен Рижский мирный договор, подведший итоги советско-польской войны. Согласно условиям договора, к Польше отходила значительная часть территории западных Украины и Белоруссии. Окончание войны с Польшей позволило Советской России сосредоточить основные силы для разгрома в Крыму Русской армии генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля.

Сумевшие эвакуироваться в марте 1920 года на Крымский полуостров части ВСЮР были практически небоеспособны. 17 апреля 1920 года генерал-лейтенант А. И. Деникин принял решение оставить пост главнокомандующего. Для избрания преемника был собран военный совет, на котором высшие начальники высказались за кандидатуру генерал-лейтенанта П. Н. Врангеля. После этого Деникин отдал свой последний приказ по ВСЮР № 2899, назначив Врангеля новым главкомом [16] . Врангель достаточно трезво оценивал положение ВСЮР в Крыму и еще в апреле позаботился о подготовке возможной эвакуации армии и беженцев с полуострова. В то же время, за сравнительно небольшой период – с апреля по ноябрь 1920 года – Врангель провел в Крыму ряд реформ, направленных на создание социальной базы в широких слоях населения. Наиболее значимой и известной из этих реформ стала аграрная реформа (закрепляла собственность крестьян на землю за небольшой выкуп).

Боевые операции лета – осени 1920 года, развернувшиеся в Северном Причерноморье и в Крыму, отличались ожесточенностью с обеих сторон. Проведя реорганизацию ВСЮР, Врангель переименовал их в Русскую армию. В конце июня белые одержали свою самую значимую победу в 1920 году, разгромив в Северной Таврии конную группу Д. П. Жлобы. Одержанная победа имела большое моральное и политическое значение. После нее Франция объявила о признании де-факто Правительства Юга России. Продолжившиеся в июле – августе 1920 года боевые действия, несмотря на продвижение белых вперед, поставили Русскую армию в тяжелое положение. Малочисленные войска белых были растянуты на протяженном дугообразном фронте и не имели никаких значимых резервов. Прекращение в октябре 1920 года боевых действий между Польшей и Советской Россией позволило Красной армии перебросить необходимые резервы на созданный для ликвидации «врангелевщины» Южный фронт, командование которым принял М. В. Фрунзе. Благодаря этому штаб Южного фронта Красной армии, по свидетельству красного военспеца Н. Е. Какурина, при планировании наступления исходил из превосходства над противником «вчетверо в отношении живой силы и свыше чем в два раза в отношении артиллерии» [17] . Пользуясь превосходством в численности, войска красного Южного фронта рассчитывали не допустить прорыва Русской армии из Северной Таврии обратно в Крым. Но несогласованность действий частей РККА и контрудары белых полков позволили Русской армии прорваться в Крым и укрыться за укреплениями на Перекопском и Чонгарском перешейках.

Штурм Перекопа Красной армией начался в третью годовщину октября 1917 года. Передовые части РККА при 12-градусном морозе форсировали Сиваш, закрепились на Литовском полуострове и ударили в тыл перекопским позициям белых. Одновременно с фронта были атакованы Турецкий вал и Чонгарские укрепления. На протяжении двух суток шли ожесточенные встречные бои, в которых обе стороны понесли большие потери. Укрепления белых были прорваны к вечеру 10 ноября – на третий день штурма. В образовавшийся прорыв в укреплениях вошли 1-я и 2-я конные армии РККА. 11 ноября Врангель отдал приказ об оставлении Крыма. 15 ноября 1920 года заполненные до отказа суда двинулись к Константинополю. По сведениям Врангеля, на 126 судах из Крыма было вывезено 145 693 человека [18] .

Победа над Русской армией генерала П. Н. Врангеля еще не означала для Советской России окончания Гражданской войны в Европейской части страны. Неудовлетворенность Финляндии Тартуским миром – с одной стороны – и недовольство населения Восточной Карелии нехваткой продовольствия и политикой Советской власти – с другой – привели к новому военному конфликту с Финляндией (в советской историографии получившему название Карельской авантюры, а в современной нередко называемому Второй советско-финской войной). С лета 1921 года финнами велась активная подготовка антисоветского восстания в Карелии. Проникнувшие в начале октября 1921 года на территорию советской Карелии из Финляндии вооруженные отряды в приграничной зоне заняли ряд населенных пунктов, распространяя свое влияние и вооружая сторонников. В начале ноября 1921 года с вторжением финских отрядов в советскую Карелию начались боевые действия. В декабре 1921 года на территории Карелии (севернее реки Свирь) и Мурманского края было введено военное положение. Для исправления ситуации был образован Карельский фронт, на который перебрасывались дополнительные силы РККА. Перешедшие в конце декабря 1921 года в наступление части Красной армии к началу января 1922 года нанесли поражение основным силам карело-финнов, занял 7 февраля село Ухта – центр повстанцев. К середине февраля 1922 года войска противника были вытеснены из Восточной Карелии. 21 марта 1922 года в Москве правительствами РСФСР и Финляндии было подписано соглашение о принятии мер по обеспечению неприкосновенности советско-финской границы.

Почти одновременно разворачивались события в Закавказье, где в 1921 году Советская власть была установлена в недавно образованных государствах. В конце апреля 1920 года 11-я армия Кавказского фронта, разгромившая оставшиеся части ВСЮР, подошла к границам Азербайджанской демократической республики и 27 апреля вступила на ее территорию, заняв на следующий день Баку. Тогда же была образована Азербайджанская ССР. В ноябре 1920 года 11-я армия вступила в Республику Армения, потерпевшую к тому времени тяжелое поражение в войне с Турцией. 29 ноября 1920 года Революционным комитетом Армении было провозглашено создание Армянской советской социалистической республики. 18 февраля 1921 года Революционный комитет Грузии объявил об образовании Грузинской советской социалистической республики и запросил военную помощь у РСФСР. В феврале 1921 года войска 11-й армии РККА перешли границу Грузинской демократической республики и 25 февраля заняли Тифлис.

После поражения белого Закаспийского фронта в Средней Азии сохранялись не признававшие Советскую власть Хивинское ханство и Бухарский эмират. Но уже к концу 1920 года эти государственные образования прекратили свое существование. В ноябре 1919 года в Хивинском ханстве началось восстание, организованное сторонниками Советской власти, на помощь которым пришли войска Красной армии. К началу февраля 1920 года армия Джунаид-хана была разгромлена РККА. В конце апреля 1920 года была провозглашена Хорезмская народная советская республика в составе РСФСР. В августе – сентябре 1920 года войсками Туркестанского фронта РККА под командованием М. В. Фрунзе была проведена Бухарская операция. Воспользовавшись предлогом помощи бухарским повстанцам, войска фронта начали боевые действия против эмирата, заняв 2 сентября Старую Бухару. 15 сентября 1920 года была провозглашена Бухарская народная советская республика.

Противостояние Советской власти в Туркестане тем не менее продолжалось в 1921 – 1922 годах. Во главе антисоветских сил выступил бывший военный министр Османской империи генерал Энвер-Паша (Исмаил Энвер), ставший фактическим лидером басмаческих (от тюркского «басма» – налет) формирований. Появившись в Восточной Бухаре весной 1922 года, он поднял лозунги панисламизма и антикоммунизма. Летом – осенью 1921 года Энвер-паша сумел сформировать из отрядов басмачей боеспособную армию. В феврале 1922 года, действуя вместе с отрядами хана Ибрагим-бека, он занял Душанбе, после чего был провозглашен эмиром. Энвер-паша планировал создание в Средней Азии исламского государства, которое должно было противостоять Советской России. Но в ходе боевых действий с Красной армией он потерпел поражение, а в августе 1922 года погиб в бою. Созданные им повстанческие отряды продолжали воевать против С оветской власти почти до конца 1920-х годов.

Одними из последних очагов Гражданской войны в России оставались Забайкалье и Приморье. Политическая ситуация, сложившаяся весной 1920 года на Дальнем Востоке, была непростой. Чтобы избежать прямого военного столкновения с Японией, Советская Россия приняла решение об образовании Дальневосточной республики (ДВР) – буферного просоветского государства между РСФСР и зоной влияния Японии, контролируемой ее войсками. ДВР была провозглашена 6 апреля 1920 года Учредительным съездом трудящихся Прибайкалья. Столицей созданного государства стал Верхнеудинск. В состав Дальневосточной республики вошли Амурская, Забайкальская и Приморская области (в том числе Камчатка и Чукотка), а также Северный Сахалин (южный к тому времени был оккупирован Японией). Но реально весной 1920 года под контролем ДВР находились Амурская область, Хабаровский округ и Прибайкалье (позднее вновь было присоединено к РСФСР). Кроме того, на Камчатке и в Приморье власть принадлежала местным просоветским автономным правительствам. Наиболее значимым было Временное правительство Приморской областной земской управы. Ряд просоветских правительств «разрывался» правительством Российской Восточной окраины во главе с атаманом Г. М. Семеновым, которому принадлежала власть в Забайкалье. Для объединения под своей властью Забайкалья с областями русского Дальнего Востока ДВР необходимо было ликвидировать так называемую «читинскую пробку», образованную японскими войсками и белыми вооруженными силами.

Боевые действия в марте – ноябре 1920 года проходили в основном на территории Восточного Забайкалья. На базе дивизий Красной армии, находившихся в регионе, была создана Народно-революционная армия (НРА) ДВР. Так как на фронте стояли части японской армии, НРА не переходила в наступление и боевые действия фактически не велись. Но развитие событий в этом регионе во многом зависело от сильного красного повстанческого движения. Реально под контролем белых находилась только железная дорога от Читы до станции Маньчжурия и прилегающая к ней полоса на 50 верст вправо и влево. Присутствие японской армии, преграждавшей путь РККА в Читу и далее, на восток, играло ключевую роль для сохранившихся в Забайкалье белых сил.

Бои весны 1920 года показали, что даже при военно-технической помощи РСФСР, до тех пор, пока белых поддерживает Япония, части НРА не смогут достичь победы. Отказавшись от новых попыток по занятию Восточного Забайкалья, руководство ДВР стало активно поддерживать партизан, поставляя им оружие и перебрасывая силы из Амурской области. Все это позволило превратить силы повстанцев в полноценный фронт и вынудить японцев на переговоры. В мае – июле в ходе состоявшихся на станции Гонгота переговоров между японской делегацией и представителями Дальневосточной республики было подписано соглашение о выводе японских войск из Забайкалья и Уссурийского края. Эвакуация японских войск из Забайкалья началась в июле и окончилась 15 октября. Под контролем японской армии осталась лишь стоверстная полоса вдоль Приморской железной дороги с городом Владивосток, а на востоке от нее – участок Уссурийской железной дороги с городом Спасск.

Соглашение между ДВР и Японией ставило правительство Российской Восточной окраины в крайне тяжелое положение. Противостоящие белой Дальневосточной армии силы НРА значительно превосходили ее численность. В середине октября завершилась эвакуация японских войск из Читы, а уже 22 октября после продолжительных боев части НРА и красные партизаны вошли в Читу, которая с этого времени стала новой столицей ДВР. Одновременно японские войска оставили Хабаровск, что привело теперь уже к фактическому объединению областей Дальнего Востока в рамках Дальневосточной республики.

К ноябрю 1920 года части белой Дальневосточной армии были эвакуированы из Забайкалья. С приходом на территорию Приморья белая Дальневосточная армия оказалась в непростой политической ситуации. При левом Временном правительстве Приморской областной земской управы ее положение было, по меньшей мере, двусмысленным. С начала 1920 года власть в этом буферном образовании находилась в руках левых политических сил, при большом влиянии большевиков. Фактически только присутствие японского экспедиционного корпуса мешало смене правительства на большевистское. В мае 1921 года на Дальнем Востоке, под прикрытием японской армии, было сформировано Временное Приамурское правительство во главе с братьями С. Д. и Н. Д. Меркуловыми. С лета 1921 года части армии стали именоваться Войсками Временного Приамурского правительства. В конце 1921 года белыми была предпринята последняя попытка изменить общий ход Гражданской войны хотя бы в отдельно взятом регионе страны. В ноябре 1921 года – начале 1922 года армия совершила Хабаровский поход, главной целью которого был подъем антибольшевистского повстанческого движения в Приамурье. В ходе наступления 22 декабря белые заняли Хабаровск, но уже в феврале 1922 года под давлением НРА оставили город. Летом 1922 года Япония начала переговоры с ДВР о выводе своих войск с российского Дальнего Востока, что фактически означало поражение последних белых сил.

Эти обстоятельства привели к кризису власти в Приморье, который был разрешен 6 июня 1922 года принятием указа о созыве Приамурского Земского собора для выбора правителя. В состав созванного Земского собора вошли министры правительства, все наличные епископы, командный состав армии и флота, представители казачества, высшей школы, старообрядческих общин, профсоюзов и сельских обществ. 31 июля первым же своим актом Земский собор утвердил, что «право на осуществление верховной власти в России принадлежит династии дома Романовых», а верховным правителем России может быть только член дома Романовых, «династией для сего указанный» [19] . Правителем Приамурского края Земский собор избрал генерал-лейтенанта М. К. Дитерихса, руководителя расследования убийства царской семьи и главнокомандующего войсками Восточного фронта в 1919 году. Вооруженные силы края получили название Приамурской Земской рати. В августе 1922 года собор издал ряд указов, определяющих систему управления в Приморье.

Но дальнейшего развития установленная в Приморье форма правления не получила. Земский собор закончил свою работу 10 августа, а уже 4 сентября в городе Чанчуне начались переговоры между ДВР, Советской Россией и Японией. По их окончании начался вывод японских войск из Приморья. 2 сентября Дитерихс отдал приказ частям рати наступать на Хабаровск, однако войскам удалось продвинуться лишь на несколько десятков километров. В середине октября шли бои в районе Спасска, завершившиеся отступлением частей Земской рати под натиском превосходящих сил НРА. В сложившейся ситуации Дитерихс отдал приказ об отступлении. 25 октября белыми был оставлен Владивосток, в который вступили НРА и красные партизанские отряды. 3 ноября 1922 года последние части белых перешли границу с Китаем (всего Россию покинуло около 20 тыс. человек) [20] . Уже 14 ноября 1922 года Народное собрание Дальневосточной республики приняло решение о вхождении в состав РСФСР.

Еще до исхода белых сил из Приморья прекратила свое существование Азиатская конная дивизия во главе с генерал-лейтенантом бароном Р. Ф. фон Унгерном-Штернбергом. При эвакуации войск атамана Г. М. Семенова из Забайкалья она покинула свою базу на станции Даурия. В середине октября 1920 года дивизия двинулась в Монголию, где в дальнейшем вела боевые действия против китайских и красных войск. В подчинение барону Унгерну входили и другие русские отряды на территории Монголии. Освободив от китайцев монгольскую столицу Ургу, дивизия Унгерна дважды пыталась прорваться в Забайкалье, но понесла тяжелые потери. Во время отступления возмущенные жестоким обращением с подчиненными офицеры дивизии изгнали Унгерна (впоследствии он был пленен и выдан красным). После этого дивизия направилась в Маньчжурию, где осенью 1921 года была разоружена. Ее остатки были частично перевезены в Приморье, частично рассеялись в Маньчжурии. Из белых войск на территории России оставалась только Сибирская Добровольческая дружина генерал-лейтенанта А. Н. Пепеляева, продолжавшая боевые действия против РККА в Якутии до июня 1923 года.

По окончании Гражданской войны, начиная с 1920 года, по стране прокатилась волна крестьянских антибольшевистских восстаний, основной причиной которых было недовольство политикой военного коммунизма. Жестоко подавленные крестьянские выступления сыграли большую роль в переходе Советской России к новой экономической политике.

Гражданская война в России завершилась. Советская власть сумела победить многочисленных противников, главными из которых были белые армии. Одержать победу в войне большевикам помогли не только политические лозунги и проводимые социальные преобразования в обществе. Не меньшее значение имели людские и материальные ресурсы, сосредоточенные в подконтрольных Советской власти центральных областях страны, а также построение действенного государственного, а главное – военного аппарата. Одной из главных причин поражения белых в гражданском противостоянии традиционно называется «непредрешенчество» ими будущего государственного устройства России до «победы над большевиками», а также невыдвижение четких (например, монархических) лозунгов, ошибки в социальной и национальной политике. Но не менее важными были непосредственно военные и связанные с ними причины – сравнительная малочисленность вооруженных сил (а главное – резервов), слабость промышленной базы, которая не всегда компенсировалась поставками союзников и, наконец, изолированность белых фронтов друг от друга, не позволявшая им вести координированные действия и перебрасывать резервы.

Конечным рубежом Гражданской войны стало образование под занавес 1922 года Союза Советских Социалистических Республик. Договор о создании СССР был подписан 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР (30 декабря документ был утвержден I Всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций).

Гражданская война обернулась для страны огромными людскими и материальными потерями. Вопрос об их размере до сих пор остается открытым и вряд ли когда-нибудь будет названа какая-то окончательная цифра. Это связано как с отсутствием какой-либо статистики по многим армиям и формированиям, участвовавшим в войне, так и со спорностью критериев подсчета невоенных потерь (относить ли к ним жертв террора, умерших от голода, эмигрировавших из страны и проч.). Б. Ц. Урланис в 1960 году писал об общих потерях сторон в Гражданскую войну в 800 тыс. человек (из них убитых в боях – около 300 тыс.) [21] . Академик Ю. А. Поляков в 1986 году оценивал общие боевые потери воюющих сторон в 1918 – 1922 годах как примерно равные, составляющие в сумме около 2,5 млн человек. Во втором томе коллективного издания «Гражданская война», вышедшем в середине 1980-х гг., говорилось об общих демографических потерях населения в 1918–1922 гг. в 8 млн человек (из них – 1 млн погибших красноармейцев) [22] . По оценкам авторов коллективного труда «Население России в XX веке» население страны (в границах 1926 года) уменьшилось в 1917 – 1922 годы на 11 – 15 млн человек (включая эмиграцию); военные потери при этом составили 2,5 – 3,3 млн человек [23] . В. В. Эрлихман в справочнике «Потери народонаселения в XX веке» оценивал общие потери России в Гражданской войне в 10,5 млн человек, в число которых включал погибших на фронте с обеих сторон, погибших от террора и умерших от голода и эпидемий (еще около 2 млн человек – эмигрировало) [24] .

Потери, понесенные во время Гражданской войны Красной армией, в отечественной справочной и исторической литературе оцениваются примерно одинаково – в 1 млн человек. Исключение составляют цифры, приведенные Б. Ц. Урланисом, согласно которым общее число потерь Красной армии исчисляется примерно в 630 тыс. человек (из них убито на фронте около 125 тыс.) [25] . По подсчетам авторов вышедшего в 2001 году статистического исследования «Россия и СССР в войнах XX века», общие безвозвратные людские потери РККА за весь период Гражданской войны составили 980 741 человек (742 833 человека в 1918 – 1920 гг. и 237 908 – в 1921 – 1922 гг.) [26] . В это число вошли убитые, умершие от ран и болезней, пропавшие без вести, умершие в плену и при других обстоятельствах. Сведения о боевых потерях белых армий в отечественной историографии носят, как правило, предположительный характер. Строгой документальной основы для них не существует. Б. Ц. Урланис оценивал безвозвратные потери белых фронтов в Гражданской войне в 175 тыс. человек [27] . В. В. Эрлихман пишет о суммарных потерях белой и национальных армий в 650 тыс. человек [28] . Открытым остается вопрос о потерях, понесенных в боевых столкновениях повстанцами – как красных партизан в боях с белыми армиями, так и повстанцев, воевавших с Советской властью, а также разными национальными формированиями.

Состояние источниковой базы не позволяет сделать однозначных выводов о потерях, которые понесла страна за годы Гражданской войны от террора. Революционный «красный террор», репрессивная деятельность разных «белых» правительств, террор со стороны многочисленных «зеленых» – по всей видимости стоили России многих тысяч жизней. В наши дни общая численность погибших в России в годы Гражданской войны от террора (вне зависимости от того, кто его проводил) может быть предположительно оценена в 1,5–2 млн человек [29] .

Сегодня, спустя 100 лет с момента своего начала, Гражданская война в России остается одним из наиболее важных и актуальных исторических периодов, неизменно привлекающим внимание всего общества. Зачастую полярные взгляды на события столетней давности в обществе требуют от историков и публицистов крайней взвешенности в оценке событий войны и тщательного осмысления исторических документов и материалов.

[1] Директивы главного командования Красной армии (1917 – 1920). Сборник документов / ред. кол. Г.А. Белов, А.В. Голубев, П.А. Жилин и др. М., 1969. С. 54 – 55.

[2] Ленин В. И. Речь на заседании Московского совета рабочих и красноармейских депутатов 6 марта 1920 г. // Полное собрание сочинений. Т. 40: декабрь 1919 — апрель 1920 гг. 5-е изд. М, 1974. С. 199.

[3] Подробнее см.: Ганин А. В. С кем было офицерство // Ганин А. В. Семь «почему» российской Гражданской войны. М., 2018. С. 11 – 152.

[4] Ганин А. В. Сколько было военспецов? Раскол русского офицерского корпуса в Гражданскую войну в зеркале статистики // Преподавание истории в школе. 2016. № 9. С. 29.

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[6] Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах XVII – XX вв. (историко-статистическое исследование). М., 1960. С. 187.

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[16] Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 5: Вооруженные силы Юга России. Берлин, 1926. С. 357 – 358; Врангель П. Н. Записки. Ч. 2 // Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. Кн. 5: Последний главком / сост. И. Т. Басилия; науч. ред. и коммент. С. В. Карпенко. М., 1995. С. 15. Подробнее см.: Пученков А. С. Антон Иванович Деникин — полководец, государственный деятель и военный писатель // Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 1. Крушение власти и армии (февраль — сентябрь 1917). М., 2017. С. 5 – 58.

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[21] Урланис Б. Ц. Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах XVII – XX вв. (историко-статистическое исследование). М., 1960. С. 188, 399 – 400.

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