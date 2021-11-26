ДОНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ

ДОНСКАЯ ВОЕННАЯ ФЛОТИЛИЯ - наименование формирований российского и советского Военно-морского флота, предназначавшихся для действий в бассейне реки Дон и на Азовском море.

1) Об­ра­зо­ва­на в 1733 году в Тав­ро­ве. Строи­тель­ст­во су­дов для Донской военной флотилии бы­ло на­ча­то в 1723 году по при­ка­зу императора Пет­ра I и пре­рва­но с его смер­тью, во­зоб­нов­ле­но в 1733 году по ука­зу Се­на­та. В 1734 году Донская военная флотилия име­ла в сво­ём со­ста­ве 15 пра­мов (плос­ко­дон­ные арт. па­рус­ные су­да), 15 га­лер, 59 бо­тов и шлю­пок.

К 1737 году для дей­ст­вий в Азов­ском море до­пол­ни­тель­но по­строи­ли свыше 500 ло­док и других су­дов. Во вре­мя русско-­турецкой вой­ны 1735-1739 годов Донская военная флотилия под ко­ман­до­ва­ни­ем контр-адмирала (с 1737 года ви­це-адмирал) П. П. Бре­да­ля со­дей­ст­во­ва­ла российским вой­скам во взя­тии Азо­ва, обес­пе­чи­ва­ла их про­дви­же­ние в Крым, ве­ла борь­бу с тур. фло­том. Уп­разд­не­на в октябре 1739 года по­сле за­клю­че­ния Бел­град­ско­го ми­ра 1739 года.

2) Соз­да­на в со­ста­ве РККФ в мар­те 1919 года для со­дей­ст­вия вой­скам Южного фрон­та, ох­ра­ны су­до­ход­ст­ва и осу­ще­ст­в­ле­ния пе­ре­во­зок (ба­за - город Пав­ловск). В со­став Донской военной флотилии вхо­ди­ли от­ря­ды: Верх­не­го До­на, Среднего До­на, Ца­ри­цын­ский и мо­тор­но-­пон­тон­ная фло­ти­лия (15 бое­вых ко­раб­лей, 9 вспо­мо­гательных су­дов, 16 мо­тор­ных пон­то­нов).

Ак­тив­ные бое­вые дей­ст­вия вёл лишь от­ряд Верх­не­го До­на, взаи­мо­дей­ст­во­вав­ший с советскими вой­ска­ми, по­дав­ляв­ши­ми Вё­шен­ское вос­ста­ние 1919 года. Рас­фор­ми­ро­ва­на в августе 1919 года в свя­зи с от­хо­дом советских войск на се­вер. Вновь об­ра­зо­ва­на в мае 1920 года из реч­ных ко­раб­лей До­но-­Азов­ской во­енной фло­ти­лии, за­тем пе­ре­да­на в Азов­скую во­ен­ную фло­ти­лию как Дон­ская реч­ная ди­ви­зия. С 15 ию­ля опе­ра­тив­но под­чи­не­на ко­ман­дую­ще­му Кав­каз­ским фрон­том, а 9 сентября рас­фор­ми­ро­ва­на.

Мо­ре­ход­ные ко­раб­ли ос­тав­ле­ны в со­ста­ве Азов­ской во­енной фло­ти­лии, ос­таль­ные све­де­ны в Дон­ской реч­ной ди­ви­зи­он (с 19 сентября - Реч­ная во­енная фло­ти­лия Кав­каз­ско­го фрон­та, с 16.02.1921 года - Донская военная флотилия. Кав­каз­ско­го фрон­та) с ба­зой в городе Рос­тов-на-До­ну. Рас­фор­ми­ро­ва­на в августе 1921 года. Ко­ман­дую­щие: П. П. Дел­ло (март - август 1919 года), С. П. Ло­сев (май 1920 года - апрель 1921 года), М. Г. Сте­па­нов (апрель - август 1921 года).

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