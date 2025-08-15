Бюст флагману флота первого ранга В.М.Орлову «В судьбе Владимира Орлова, как в капле воды, отразилась вся противоречивая история послереволюционной России" - Владимир Мединский На чтение: 1 минута

5 ноября 2021 года в Севастополе в сквере на улице Колобова был торжественно открыт бюст командующему Черноморским флотом Владимиру Митрофановичу Орлову. Памятник установлен по инициативе Российского Военно-Исторического общества при поддержке Министерства Обороны РФ и Службы Внешней Разведки.

Бюст открыт в рамках программы по увековечению памяти репрессированных и впоследствии реабилитированных военачальников и разведчиков. Создателем монумента является Заслуженный художник Российской Федерации Юрий Злотей. В церемонии открытия приняли участие помощник Президента РФ, Председатель РВИО Владимир Мединский, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Во время торжественной церемонии открытия памятника Председатель РВИО Владимир Мединский отметил:

« В судьбе Владимира Орлова, как в капле воды, отразилась вся противоречивая история послереволюционной России. Сын директора гимназии, как бы сейчас сказали, из интеллигентной семьи среднего класса, затем – студент юридического факультета Петербургского университета, призванный на фронт в годы Первой мировой войны на Императорский флот. Он перешел на сторону большевиков, был, выражаясь современными терминами, командующим Черноморским флотом несколько лет, а затем – главкомом Военно-морского флота Советского Союза ».

Будущий командующий советскими военно-морскими силами происходил из интеллигентной семьи – его отец двенадцать лет был директором Первой херсонской мужской гимназии. Сам окончив гимназию, Орлов уехал в Петербург, где поступил на юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета. Однако стать юристом молодому человеку было не суждено – в 1916 году его мобилизовали и зачислили в школу мичманов Балтийского флота.

Обучение Орлов завершил в разгар революционного 1917 года, и получил назначение вахтенным начальником на бронепалубный крейсер «Богатырь». К тому времени флот уже окончательно разложился, и Советской власти фактически создавать его с нуля, выводя в командиры молодых, с опытом службы и при этом лояльных к ней, людей. Таковых оказалось совсем немного, что обусловило не одну фантастическую, невозможную ни в какое другое время, карьеру. Экипаж крейсера вскоре после революции выбрал Орлова председателем судового комитета. А совсем скоро он возглавил политотдел Балтийского флота.

Владимир Митрофанович принимал активное участие в событиях Гражданской войны. Под его руководством моряки-балтийцы обороняли Петроград от войск генерала Николая Юденича. На этом посту он получил известность как противник крайних мер, к которым был склонен нарком по военным и морским делам Лев Троцкий, выступал против расстрелов по ускоренному судопроизводству революционных трибуналов.

После окончания боёв в европейской части России Орлов продолжал двигаться по политической линии, был заместителем начальника Главного политического управления водного транспорта, затем помощником начальника Политуправления Реввоенсовета Республики по морской части – начальником Морского отдела.

В марте 1923 года занял должность начальника и комиссара военно-морских учебных заведений. На этом посту он внёс огромный вклад в налаживание дела подготовки флотских кадров, участвовал в работе Морского учебного комитета, разработке первой системы обучения командиров, лично руководил летней практикой курсантов, в том числе ходил вместе с ними в заграничные плавания. Офицеры Военно-морского флота СССР, учившиеся в те годы, самым наилучшим образом проявили потом себя в годы Великой Отечественной войны и не раз добрым словом вспоминали руководителя своего обучения.

В июне 1931 года с должности начальника Морских сил Красной Армии – так тогда назывался Военно-морской флот СССР – был снят Ромуальд Муклевич, человек во флоте случайный, попавший в комфлота прямо с политработы в авиации. Вместо него решили назначить человека с опытом флотской службы, и Орлов был признан кандидатом номер один на эту должность. Так Владимир Митрофанович вошёл в здание военно-морского ведомства в качестве его главы.

Владимиру Митрофановичу Орлову суждено было командовать советским флотом шесть лет. За это время была проведена огромная работа. Под его руководством создавались новые флоты – Северный и Тихоокеанский, причём Орлов лично выбирал места для строительства баз и оборонительных сооружений. 20 ноября 1935 года ему было присвоено воинское звание флагмана флота 1-го ранга, которое в советской истории имели всего два человека. На его плечи легли работы по разработке и координации программы крупного морского судостроения, которая пережила своего автора и, хоть будучи не до конца реализованной в предвоенные годы, сыграла большую роль в том, чтобы советский флот мог противостоять германскому.

Орлов был членом Реввоенсовета, а после его расформирования – членом Совета народного комиссара обороны СССР. Кроме того, в январе 1937 года его назначили заместителем наркома обороны СССР Климента Ефремовича Ворошилова по морским силам. Но тучи уже сгущались над командующим флотом.

В отличие от многих других военачальников, Орлова не переводили в преддверии ареста на другую должность. Его арестовали как командующего советским флотом 10 июля 1937 года, вскоре после шумного процесса над Маршалом Тухачевским. Арест, по всей видимости, стал настоящим шоком для Орлова, а тем более физические и моральные истязания, которым его подвергали. В камере у него случился сердечный приступ, и вскоре Владимир Митрофанович, находившийся, по его же собственным словам в жалобе на имя наркома внутренних дел Ежова, на грани сумасшествия, подписал признание. Не выдержав страшных издевательств, он дал показания на многих других моряков, которые тоже попали под каток репрессий как участники так называемого «военно-фашистского заговора». Впоследствии следователь Ушаков, который вёл его дело, был обвинён в фабрикации следственных материалов и обвинений, и расстрелян, как и многие ежовцы – деятели «Большого террора».

Военная коллегия Верховного Совета СССР 28 июля 1938 года приговорила бывшего комфлота Владимира Митрофановича Орлова к высшей мере наказания – смертной казни. В тот же день он был расстрелян. Попали под репрессии и члены его семьи – жену Орлова, Валентину Александровну, тоже расстреляли.

В 1956 году Орлов и его семья были посмертно реабилитированы.