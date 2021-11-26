БЛЮХЕР ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал Советского Союза (1935), первый кавалер ордена Красного Знамени РСФСР и ордена Красной Звезды.

Биография

Василий Константинович Блюхер родился 19 ноября (по новому стилю – 1 декабря) 1890 года в деревне Барщина (ныне – Рыбинский район Ярославской области) в семье крестьянина. Окончил церковно-приходскую школу. С раннего возраста работал, сначала в родительском хозяйстве, а в четырнадцать лет уехал в Санкт-Петербург, где поступил на работу «мальчиком» в магазин купца Клочкова. Впоследствии стал рабочим на одном из петербургских предприятий. В 1906-1909 годах жил на родине.

В 1909 году Блюхер переехал в Москву, работал в слесарной мастерской. Впоследствии перешёл на Мытищинский вагоностроительный завод. За участие в беспорядках был арестован и осуждён к трём годам тюрьмы. Выйдя на свободу, Блюхер работал слесарем в мастерских Казанской железной дороги.

Первая мировая война

С началом Первой мировой войны Блюхер был мобилизован на службу в Российскую императорскую армию. Первоначально служил в составе 56-го Кремлёвского запасного батальона, а в ноябре 1914 года был направлен в действующую армию. Сражался рядовым в 19-м пехотном Костромском полку, за боевые отличия был удостоен Георгиевской медали 4-й степени. В боях был тяжело ранен и после длительного лечения в марте 1916 года уволен из вооружённых сил. Переехал в Сормово, где устроился на судостроительный завод, позднее жил в Казани , работал на механическом заводе.

Революция и Гражданская война

В июне 1916 года Блюхер вступил в партию большевиков. По заданию руководства РСДРП(б) он в мае 1917 года вновь пошёл на службу в армию. Служил в 102-м запасном пехотном полку, был избран товарищем председателя полкового комитета. После прихода к власти в столицах большевиков Блюхер был избран членом Самарского военно-революционного комитета, принимал активное участие в установлении Советской власти в Поволжье.

После роспуска старой армии Блюхер стоял у истоков создания вооружённых сил Советского государства, получивших наименование Рабоче-Крестьянской Красной Армии . Будучи комиссаром формирования Красной Гвардии, он принимал активное участие в сражениях против атамана А. И. Дутова . В 1918 году, когда власть в Поволжье и на Урале была захвачена антисоветскими силами, Блюхер возглавил полуторатысячекилометровый переход по вражеской территории. Ему удалось объединить разрозненные партизанские отряды в Сводный отряд южноуральских партизан численностью более 10 тысяч бойцов. Пройдя через весь Урал. отряд сумел соединиться с основными силами. 28 сентября 1918 года Президиум ВЦИК наградил Василия Константиновича Блюхера орденом Красного Знамени РСФСР – первой наградой, учреждённой Советской властью. Он стал первым его кавалером.

20 сентября 1918 года Блюхер был назначен командиром 4-й Уральской дивизии, которая двумя месяцами позже была преобразована в 30-ю стрелковую. С конца января 1919 года занимал должность помощника командующего 3-й армией, а несколько позже стал командиром 51-й стрелковой дивизии. Участвовал в разгроме армий адмирала А. В. Колчака и генерала П. Н. Врангеля . Широкую известность получила оборона Каховского плацдарма, которой командовал Блюхер. Больших успехов его дивизия добилась при штурме Перекопа, Турецкого вала, Севастополя, Ялты. За эти заслуги он ещё два раза был удостоен орденов Красного Знамени РСФСР.

После окончания боевых действий в европейской части Советской России Блюхер был направлен на Дальний Восток, где занял должность военного министра Дальневосточной Республики (ДВР). Руководил созданием Народно-революционной армии ДВР, которой удалось выбить в Китай и Корею японских интервентов и остатки белогвардейских формирований. Наиболее известными сражениями, в которых отличились войска Блюхера, являются Волочаевская и Спасская битвы, происходившие в 1922 году.

На протяжении своего участия в боевых действиях Блюхер непосредственно находился в боевых порядках частей, отличался личной храбростью, в годы Первой мировой и Гражданской войн был в общей сложности 18 раз ранен.

Послевоенная карьера

После окончания боевых действий Блюхер служил на высоких командных должностях. В 1924-1927 годах являлся главным военным советником в Китае. Вместе с группой советских советников курировал вопросы создания армии Гоминьдана , осуществлял планирование Северного похода. В 1929 году Блюхер был назначен командующим Особой Дальневосточной армией. Руководил боевыми действиями против китайских формирований во время конфликта на КВЖД . В 1935 году Блюхеру в числе первых пяти военачальников было присвоено звание Маршала Советского Союза. В 1938 году успешно руководил боевыми действиями против японских интервентов на озере Хасан .

Избирался членом ЦИК СССР (1930-1938), депутатом Верховного Совета СССР 1-го созыва, кандидатом в члены ЦК ВКП(б) (1934-1938).

Принимал активное участие в организации репрессий командного состава на Дальнем Востоке. 22 октября 1938 года Блюхер был арестован и отправлен в тюрьму. Скончался от полученных во время следствия побоев 9 ноября 1938 года в Лефортовской тюрьме в Москве. На следующий день его тело было кремировано, прах захоронен в братской могиле на Донском кладбище Москвы. 10 марта 1939 года посмертно Блюхер был лишён звания Маршала Советского Союза и всех наград и приговорён к смертной казни за шпионаж в пользу Японии, участие в правой антисоветской организации и военном заговоре с целью свержения Советской власти. Репрессиям подверглись также его члены семьи – были расстреляны две его бывших жены, третья жена провела долгие годы в исправительно-трудовых лагерях.

12 марта 1956 года Блюхер был посмертно реабилитирован. Решение о лишении его званий и наград также было отменено.