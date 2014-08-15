Андреевский флаг с линейного корабля «Император Александр Третий» Андреевский флаг с линейного корабля «Император Александр Третий»

В конце октября 1924 г. на французской военно-морской базе Бизерта (Тунис) символическим спуском андреевского флага на линейном корабле «Генерал Алексеев» (до 1917 г. — «Император Александр Третий») прекратило свое существование последнее формирование императорского флота — Русская эскадра.

Андреевский флаг долгое время находился в Австралии на хранении в эмигрантской Кают-компании русских морских офицеров. В 1975 г. капитан М.И. Максимов, оставшийся последним из членов Кают-компании, передал флаг на хранение Михаилу Протопопову, священнику и сыну офицера Российской Императорской армии. В последний раз флаг выносился на публику в 1985 году в Мельбурне во время похорон офицера Черноморского флота.

В 2014 г. при содействии Уполномоченного РВИО по делам казачества в США Валерия Анненко флаг был передан Российскому военно-историческому обществу и отреставрирован в государственном научно-исследовательском институте реставрации (директор – Дмитрий Антонов). 15 августа 2014 г.в ходе встречи Президента России с деятелями культуры в Ялте Председатель Российского военно-исторического общества, Министр культуры РФ Владимир Мединский передал Владимиру Путину отреставрированный Андреевский флаг с последнего корабля Русского императорского флота.

Николай Манвелов

Андреевский флаг с линейного корабля «Император Александр Третий»

Главным знаменем корабля Российского Императорского флота являлся кормовой Андреевский флаг – прямоугольное белое полотнище с голубым диагональным крестом. Крест был принят в честь небесного покровителя России – Святого апостола Андрея Первозванного. Как говорил Петр Великий , «флаг белый, через который синий крест Святого Андрея, того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение».

В современном виде Андреевский флаг появился не сразу. Согласно ряду источников, в 1692 году корабли потешной Петровской флотилии на Плещеевом озере несли Андреевский крест, наложенный на полотнище современного российского триколора, именовавшегося в те времена «флагом царя Московского».

В 1668-1697 годах российский кормовой военно-морской флаг представлял собой красное полотнище с синим прямым крестом, лучи которого немного не доходили до краев знамени. В левом верхнем и правом нижнем углах располагались белые прямоугольники.

Первый документ, где упоминается косой крест Андрея Первозванного, относится к 1699 году. В черновике инструкции Петра Великого российскому посланнику в Турцию, дьяку Емельяну Украинцеву, рукой царя нарисован русский триколор с косым крестом.

Официально российским военно-морским флагом крест Святого Андрея стал только в 1703 году после занятия русскими острова Котлин, где позже был построен Кронштадт. Четыре луча креста символизировали для царя закрепление российского владения берегами Балтийского, Каспийского, Азовского и Белого. «Слава, слава Богу за исправление нашего стандарта, который во образе креста Святого Андрея исправити благоволил», – писал Петр после того, как Россия закрепилась и на берегах Балтийского моря.

Перед началом боя Андреевский флаг поднимался также на стеньгах [1] мачт либо ноках (оконечностях) реев.

Беговые флотские экипажа носили знаменные флаги на древках. Если в походе кораблем командовал экипажный командир, знаменный флаг хранился в его каюте.

В разное время существовали белый, синий и красный флаги, в крыжах [2] которых располагались Андреевские кресты. Их несли, соответственно, корабли авангарда, кордебаталии (главные силы) и арьергарда. В 1865 году эти флаги были упразднены.

Кормовой флаг корабля мог иметь в центре изображение «чуда Святого Георгия о змие». Впервые такой флаг получил в 1827 году за героизм экипажа в Наваринском морском сражении линейный корабль «Азов» Балтийского флота. В 1829 году флаг был присвоен черноморскому бригу «Меркурий», заставившему отступить два турецких линейных корабля. Георгиевские флаги передавались кораблям, носившим названия «Память Азова» и «Память Меркурия». Знамена флотских экипажей, комплектовавших эти корабли, также были георгиевскими.

В августе 1856 года, после героической обороны Севастополя в 1854-1855 годах, Георгиевские знаменные флаги присвоили всем флотским экипажам Черноморского флота.

Впервые же – в 1819 году – указом императора Александра Первого Георгиевские Андреевские флаги были присвоены Гвардейскому экипажу и всем кораблям, комплектовавшимся экипажем. Это было сделано в память сражения при Кульме (1813 год).

Кормовой флаг охранял часовой, который оставался на своем посту даже во время боя. В ходе боя у Порт-Артура 27 января 1904 года, часовой броненосного крейсера «Баян» Никифор Печерица получил осколочные ранения в обе ноги, но пост не покинул. Сменили его только после боя. Одним из последних покинул корабль в Чемульпо часовой у знамени крейсера «Варяг» – боцманмат Петр Оленин не сменялся на протяжении всего боя и не погиб чудом.

Существовали Андреевские флаги особого образца. Знаменный флаг Морского кадетского корпуса в середине полотнища поверх креста имел в желтом круге изображение двуглавого орла. На концах лучей креста располагались гербы самого корпуса и императорские вензеля.

Андреевский флаг, как и другие символы старой России, был отменен только после Октябрьской революции. Исключение составили лишь флаги, присвоенные членам императорской фамилии, упраздненные в сентябре 1917 года, когда страна стала республикой. До 30 октября 1924 года Андреевские флаги реяли в Бизерте над кораблями Русской эскадры, ушедшей из Крыма в ноябре 1920 года.

В отличие от флага, который поднимался на кораблях всех классов ежедневно в 8 утра и спускался, обычно, с наступлением темноты, гюйс (его еще называли крепостным флагом) полагался только боевым судам 1-го и 2-го ранга – линейным кораблям, броненосцам и крейсерам. Он представлял собой красное прямоугольное полотнище, на которое были наложены прямой и косой белый кресты, а также Андреевский флаг. Гюйс Российского Императорского флота сохранялся в РСФСР и СССР до августа 1924 года.

Гюйс поднимали на носовом флагштоке при стоянке на якоре, на бочке, на швартовах, либо в доке, а также на береговой батарее, выделенной для производства артиллерийского салюта. Правом поднять гюйс на бизань-мачте обладали великие князья и великие княгини (такие флаги имели боковой вырез, напоминая флюгер), но с личного разрешению императора. Великокняжеские кайзер-флаги имели в центре желтый круг с изображением императорского штандарта.

Кайзер-флаг мог быть присвоен и не августейшей особе. Он был присвоен, к примеру, Алексею Орлову (будущий Орлов-Чесменский), командовавшему российской эскадрой в ходе 1-й Архипелагской экспедиции. После победы русского флота в Чесменском сражении, кайзер-флаг включили в герб графа, а право поднимать свой гюйс на судах Российского императорского флота он сохранил пожизненно.

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Русская эскадра в Бизерте образовалась в результате ухода из портов Крымского полуострова кораблей Белого Черноморского флота, а также вспомогательных судов, на которых производилась эвакуация войск и мирного населения в ноябре 1920 года. Точное число вывезенных людей неизвестно, однако считается, что оно может доходить до 150 тыс. человек.

Первоначально в состав эскадры входило свыше 120 судов, включая корабли под военным флагом, а также многочисленные транспорты, включая большое число судов Российского общества пароходства и торговли (РОПиТ) и Добровольного флота. По прибытии в Константинополь (Стамбул) была начата постепенная распродажа гражданских судов. Пришедшие в Турцию боевые суда были преобразованы в Русскую эскадру под командованием контр-адмирала Михаила Кедрова [3] .

1 декабря 1920 года русские корабли согласилась принять Франция, предоставившая для стоянки закрытый рейд военно-морской базы Бизерта. Экипажи кораблей, а также находившиеся на борту беженцы (главным образом – члены семей военных моряков) смогли разместиться в помещениях фортов и военных лагерей. Перебазирование кораблей в Бизерту происходило в конце 1920 – в начале 1921 года.

В Северной Африке на эскадре было организовано военно-морское учебное заведение, издавался журнал «Бизертинский Морской сборник». Между тем, из-за постоянно сокращения численности и без того неполных экипажей кораблей, а также действий французского правительства по нейтрализации эскадры, она постепенно угасала и как воинское объединение.

Так, в 1921 году прекрасно оборудованный огромный транспорт-мастерская «Кронштадт» был уведен французами в Марсель под предлогом эпидемии чумы. Впоследствии корабль вошел в составе французского флота как «Вулкан».

29 октября 1924 года Франция приняла решение признать СССР. На следующий день были спущены Андреевские флаги на последних кораблях Русской эскадры. Единственное остававшееся соединение Белого флота прекратило существование.

Боевые суда эскадры должны были быть переданы СССР, но Москва отказалась признать себя наследницей военных долгов Российской империи. Коме того, общественное мнение Европы было против военного усиления СССР. Корабли ржавели в Бизерте до 1930-х годов, пока их постепенно не начали сдавать на слом.

В состав Русской эскадры входили:

2 линейных корабля – «Генерал Алексеев» [4] и «Георгий Победоносец».

2 крейсера – «Алмаз» и «Генерал Корнилов» [5] .

11 эскадренных миноносцев – «Беспокойный», «Гневный», «Дерзкий», «Жаркий», «Живой» [6] , «Звонкий», «Зоркий», «Капитан Сакен», «Поспешный», «Пылкий» и «Цериго» [7] .

4 подводные лодки – АГ-22, «Буревестник», «Тюлень» и «Утка».

3 канонерские лодки – «Грозный», «Страж» и «Якут» [8] .

1 посыльное судно – «Лукулл» [9] .

3 тральщика – «Альбатрос», «Баклан» и «Китобой».

4 вооруженных ледокола – «Всадник», «Гайдамак», «Джигит» и «Илья Муромец» [10] .

2 гидрографических судна – «Веха» и Казбек».

1 транспорт-мастерская – «Кронштадт».

1 плавучая база – «Добыча».

1 учебное судно – «Свобода» [11] .

1 танкер – «Баку» [12] .

4 буксира – «Бельбек», «Голланд», «Севастополь» и «Черномор».

1 госпитальное судно – «Бестужев» [13] .

Транспорты – «Далланд», «Дон» [14] , «Екатеринодар», «Заря», «Инкерман», «Крым», «Ольга», «Осторожный», «Поти», «Псезуапе», «Рион» [15] , «Самара», «Сарыч», «Сухум», Транспорт № 410 [16] , Транспорт № 412, Транспорт № 413, «Туркестан», «Шилка» и «Ялта» и др.

Большое количество мелких и вспомогательных судов.

* * *

Кормовой флаг линейного корабля Российского Императорского флота «Император Александр Третий» (с 1917 года – «Воля, с 1919 года – «Генерал Алексеев») долгое время находился на хранении в Австралии на хранении у капитана М.И. Максимова.

Русские эмигранты, по свидетельству митрофорного протоирея, Управляющего делами Австралийско-Новозеландской епархии Русской православной церкви Михаила Протопопова, считали, что этот флаг был последним из спущенных в 1924 году в Бизерте на кораблях Русской эскадры.

Флаг хранился в эмигрантской Кают-компании русских морских офицеров и употреблялся для покрытия гробов при отпевании бывших офицеров Российского флота. В 1975 году М.И. Максимов остался единственным членом Кают-компании и передал флаг на хранение Михаилу Протопопову, священнику и сыну офицера Российской Императорской армии. В последний раз флаг использовали на похоронах бывшего офицера флота в 1985 году в Мельбурне.

Исследовательские работы Российского НИИ реставрации подтвердили, что флаг был пошит в период Первой мировой войны 1914-1918 годов. Материалом послужил шелк – натуральный либо искусственный (вискоза). По всей поверхности ткани флага обнаружились симметричные затеки, указывающие на то, что флаг длительное время находился в сложенном состоянии в неблагоприятных условиях.

Эксперты Российского военно-исторического общества также подтверждают подлинность флага. Размер полотнища составляет 134 сантиметра на 216 сантиметра, что соответствует установленным в Российском Императорском флоте, а также в Белом движении, для кормового флага корабля 1-го ранга (140 сантиметров на 210 сантиметров) с возможными допусками.

По торцовому краю флага пришита кулиса из полосы льняной ткани (ширина – 3,2 сантиметра), в которую продет шнур с зашитой на одном конце петлей. Это говорит о том, что данный флаг использовался для подъема на корабельном флагштоке. Он не может быть знаменным флагом (отсутствуют следы крепления на древко), а также береговым крепостным флагом (в таковой роли выступали кайзер-флаги (гюйсы) иного рисунка).

Линейный корабль «Император Александр Третий» был заложен в Николаеве в октябре 1911 года. В апреле 1914 года он был спущен на воду, а встрой вступил в июне 1917 года, уже переименованным в «Волю».

Водоизмещение корабля составляло около 24 тыс. тонн, скорость – 22 узла (приблизительно 40 километров в час). На вооружении линкора стояли 12 305-миллиметровых и 20 130-миллиметровых орудий. Толщина брони доходила до 300 миллиметров. Штатная численность экипажа – 1190 человек, включая 32 офицеров.

«Император Александр Третий» был одним из немногих кораблей Российского императорского флота в Черном море, судьбу которых можно было бы назвать уникальной. В отличие от однотипных «Императрицы Марии» и «Императрицы Екатерины Великой» он не погиб ни внутреннего взрыва, ни от торпед российских же с эсминцев в ходе знаменитой «гибели эскадры» в Новороссийской бухте. Экипаж отказался уничтожить свой корабль по приказу Ленина. «Воля» вернулась в Севастополь.

Корабль избежал и печальной судьбы ряда других линкоров Черноморского флота – его машины не были взорваны бывшими союзниками Российской империи, пытавшимися, таким образом, избежать попадания кораблей в руки Красных.

Переименованный в «Генерал Алексеев», линкор стал наиболее мощной боевой единицей Белого Черноморского флота и будущей Русской эскадры в Бизерете. Не случайно именно он, а не формальный флагман – устаревший броненосец «Георгий Победоносец» – последним спустил Андреевский флаг.

29 октября 1924 года Франция (ей в то время принадлежал современный Тунис и Бизерта) приняла решение признать СССР. На следующий день был спущен флаг на бывшем «Императоре Александре Третьем». Последнее боевое соединение Белого флота прекратило существование.

Боевые суда эскадры должны были быть переданы СССР, но Москва отказалась признать себя наследницей военных долгов Российской империи. Корабли ржавели в Бизерте до середины 1930-х годов, пока их постепенно не начали сдавать на слом. Черед «Генерал Корнилова» пришел в 1936 году…

Тема преемственности поколений была актуальна всегда. Линейный корабль «Император Александр Третий» был назван в четь своего предшественника, эскадренного броненосца 2-й эскадры флота Тихого океана, геройски погибшего в мае 1905 года в Цусимском морском сражении. Из экипажа корабля, комплектовавшегося элитным Гвардейским экипажем, не спасся никто. На своем посту в боевой рубке пал командир, капитан 1-го ранга Николай Бухвостов – прямой потомок первого солдата петровских потешных полков Сергея Бухвостова.

Не стоит забывать о том, что и черноморский линкор, и его героический предшественник, были названы в честь российского императора Александра Третьего, знаменитого неофициальным титулом «миротворец» – в годы его правления Российская империя не участвовала в войнах и пребывала состоянии мира. Именно при нем Россия вновь обрела флот в Черном море, утвердившись как великая морская держава. Именно Александр Третий является автором крылатой фразы о том, что у России есть только два союзника – ее армия и флот.

В наши дни, когда Россия вновь укрепляется не только в Черном море, но и на просторах мирового океана, когда ее усиление начинает пугать силы, намеренные без оглядки на кого бы то ни было решать вопросы мировой политики, эти слова Александра Третьего приобретают дополнительную актуальность.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Стеньга – вертикальное рангоутное дерево, являющееся продолжением мачты.

[2] Крыж – часть флага. Чаще всего располагается в верхней четверти полотнища у подъемного фала либо древка.

[3] С конца 1920 года по 1924 год эскадрой командовал контр-адмирал Михаил Беренс.

[4] До 1917 года – «Император Александр Третий», до 1919 года – «Воля».

[5] До 1907 года, а также в 1917-1919 годах – «Очаков», в 1907-1917 годах – «Кагул».

[6] Погиб во время шторма при переходе в Константинополь.

[7] Уведен Белыми в недостроенном состоянии, в 1923-1924 годах продан с торгов на слом командованием эскадры.

[8] Бывший транспорт Сибирской флотилии, позже был продана на Мальту.

[9] Яхта главнокомандующего Русской армией генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля, до 1914 года использовалась как яхта посла Российской империи в Константинополе. Потоплена тараном итальянского парохода «Адриа» на рейде Стамбула в октябре 1921 года.

[10] Вооружения не имел.

[11] Стальной барк, построенный для морской практики воспитанников Бакинского и Астраханского училищ дальнего плавания. В 1903-1917 года – «Великая княгиня Ксения Александровна», с 1921 года – «Моряк».

[12] Строился для РОПиТ.

[13] До 1917 года – «Великий Князь Константин». Возвращен РОПиТ в январе 1921 года.

[14] Бывший пароход Добровольного флота. Уведен из Крыма на буксире; возвращен Добровольному флоту вскоре после прибытия в Стамбул.

[15] Продан с аукциона в Марселе в апреле 1922 года.

[16] Бывший пароход «Вера».

Об авторе:

Николай Манвелов — историк-публицист, автор книги «Обычаи и традиции Российского Императорского флота».

Обложка: Морской Георгиевский знамённый флаг - награда за защиту Севастополя в Крымскую войну. 1855.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org