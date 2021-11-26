АЛТАЙСКОЕ КАЗАЧЬЕ (русско-инородческое) ВОЙСКО (1919‒1921)

Казачье войско во главе с войсковым атаманом, располагавшееся на территории Горно-Алтайской области.

Точная столица неизвестна. Стихийно образовано из местных сибирских казаков и алтайских инородцев в целях организации местных антисоветских сил для партизанской борьбы с красными. Возможно, официально утверждено Всероссийским правительством Колчака . Предположительно насчитывало около 3,5 тысяч человек. В 1920 вытеснено красными в Монголию. В 1921 основные силы Алтайского казачьего войска были разгромлены. Сегодня войско возрождается.

Автор статьи: Р. Н. Евдокимов.

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