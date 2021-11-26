АХМАТОВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ

Ахматов Александр Константинович (20.08.1867–07.04.1918) – из Оренб. губ. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1885), 1 Павловское военное училище по 2 р. (1887), 2 класса Николаевской академии Генерального штаба по 1 р. (1899). На службе с 01.09.1885. Подпор. (с 07.08.1887 со ст. с 11.08.1886). Пор. (с 11.08.1890). Подъес. (13.04.1897). Ес. (с 18.04.1899). Подполк. (с 14.04.1902). Полк. (с 01.01.1906) Ген.‑майор (25.03.1912). Служба: В 15 стрелк. батальоне (с 07.08.1887). Пом. инспектора классов Донского кад. корп. 5 лет 3 мес. Пом. инсп. кл. 2 Оренб. кад. корп. 2 года 9 мес. Инсп. классов Орловского Бахтина кад. корп. (24.09.1904–06.04.1911). Дир. 2 Оренб. кадетского корпуса (с 06.04.1911), позднее 2 Оренб. гимназии воен. ведомства. Обвинен большевиками в пособничестве повстанцам и расстрелян в Оренбурге после налета восставших казаков на Оренбург 04.04.1918. Награды: Св. Стан. 3-й ст., Св. Анны 3-й ст., Св. Стан. 2-й ст. (1905), Св. Анны 2-й ст. (1909), Св. Стан. 1-й ст. (30.07.1915).