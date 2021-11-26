АДАМОВИЧ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ

Биография и военная карьера

Происходил из дворянского рода Минской губернии. В 1901 г. окончил Гатчинский институт имени императора Николая I, продолжил военное образование в Московском военном училище. Принимал участие в Русско-японской войне в составе 119-го пехотного Коломенского полка. После войны служил в лейб-гвардии Павловском полку, шефом которого был император Николай II. Во время Первой мировой войны полк сражался в составе 2-ой гвардейской пехотной дивизии, которая практически сразу была переброшена на фронт. В основном дивизия воевала на территории Царства Польского и несла большие потери, несколько раз гвардейские части выводили в резерв для пополнения и отдыха. В октябре 1914 г. Адамович был ранен и контужен. В декабре 1914 г. дивизию посетил лично Николай II. В сентябре 1915 г. во главе батальона смог отбить наступление немцев, несмотря на ураганный огонь артиллерии. За личное мужество, проявленное в бою, получил Георгиевское оружие. Получил еще рад боевых наград. После Февральской революции 22 апреля 1917 г. стал командиром Таманского 150-го пехотного полка, входивший в состав 38-й пехотной дивизии. После Октябрьской революции и начала Гражданской войны служил в армии красных, но перешел оттуда на сторону А.В. Колчака. В 1919 г. во главе 26-го полка Шадринских горных стрелков, входившей в 7-ую Уральскую дивизию. Принимал активное участие в боях против красных, отличился при взятии Уфы и в других военных операциях. С сентября 1919 г. командовал стрелковой бригадой в составе стратегического резерва второй Сибирской армии. После тяжелого поражения белых принял участие в отступлении, получившее название Великого Сибирского Ледяного похода, в результате которого остатки сил достигли Читы. В феврале 1920 г. главнокомандующим стал атаман Г.М. Семенов , в составе войск которого Адамович продолжил борьбу с красными. 9 июля 1920 г. атаман произвел его в генерал-майоры. После поражения от красных, Адамович перебрался в Китай, служил в учебном отделе КВЖД . В 1931 г. перебрался из Харбина в Шанхай. Командовал ротой охраны французского консульства. Во время Второй мировой войны переехал в США. Занимался активной общественной деятельностью в среде русских эмигрантов.