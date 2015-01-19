23 февраля - День защитника Отечества 23 февраля 1918 г. в районе деревень Большое и Малое Лопатино под Псковом бойцы 2-го красноармейского полка под командованием А.И. Черепанова вступили в бой с передовым отрядом германских войск, наступавших на Петроград. День воинской славы России. День защитника Отечества. (Министерство обороны РФ). На чтение: 3 минуты

ПРОТИВ 1000 КРАСНЫХ БОЙЦОВ - 4 НЕМЕЦКИХ ДИВИЗИИ

Из воспоминаний А.И. Черепанова

Много лет спустя я узнал, что 18 февраля в наступление на огромном фронте от Рижского залива до устья реки Дунай перешли 47 пехотных и 5,5 кавалерийских дивизий противника общей численностью около 700 000 человек, На одном из главных направлений - петроградском - продвигалось около 10 дивизий противника. На 40-километровом участке нашего 2-го красноармейского полка наступали четыре дивизии. Против тысячи бойцов - четыре дивизии!

От штаба до Страупе - часа два езды. Выехал на санях по усаженной липами дороге. Занесенные снегом поля, перелески и разбросанные кое-где мызы - все выглядело удивительно мирно.

Вскоре показалась мыза, где я предполагал перехватить 3-й батальон. Приказав ехать тише, настороженно смотрел вдаль. А вдруг наши отошли и заеду я прямо к противнику в плен? Но тут увидел нескольких красноармейцев. Наши!

Немедленно собрал людей.

- Куда же вы, товарищи? Разве можно бросать фронт? Для этого ли мы записывались в Красную Армию? Ведь нам доверили оборонять подступы к революционному Петрограду. Против вас, целого батальона, какая-то разведка показалась, а вы побежали.

- Не побежали, положим, - раздался голос.

- Ну, не побежали, так побигли, как говорят на Украине, - перебил его другой.

В рядах бойцов послышался смех.

- Товарищ командир полка, - заговорил один из красноармейцев, - это не разведка. Я в секрете сидел и видел цепи солдат. И до того явственно, что даже погоны у них заметил.

- Надо было не отступать, а открывать огонь.

- А мы открыли, он обходит нас, - сказал кто-то.

- Значит, слабый огонь, раз противник прошел. Справа от вас первый батальон стоит, вы отступили без приказа и оголили его фланг. Возвращайтесь на прежние позиции.

Бойцы повернули обратно, вместе с ними пошел и я.

…

23 февраля 1918 г. - день наиболее напряженных боев на петроградском направлении, день массового вступления в Красную Армию рабочих и крестьян и мобилизации всех сил и средств страны на отпор врагам революции стал считаться днем рождения Красной Армии и с тех пор ежегодно отмечается как День Советских Вооруженных Сил, как всенародный праздник любви и уважения нашего народа к своим защитникам.

Черепанов А. И. Поле ратное мое. М., 1984

ПСКОВСКИЕ ХРОНИКИ

1918 год

20 февраля - В связи с наступлением германских войск Псков и окрестности на 5 верст в окружности объявлены на осадном положении.

23 февраля - Исполком Петроградского Совета объявил этот день Днем защиты социалистического Отечества. Повсеместно прошла массовая кампания по вступлению добровольцев в Красную Армию, в том числе в Пскове и уездах губернии. В Пскове запись шла в Омских казармах и здании бывшего кадетского корпуса. День мобилизации сил страны на защиту завоеваний революции впоследствии стал отмечаться как День рождения Красной Армии (впервые праздновался в 1919 г.).

24-25 февраля - Первые бои красноармейских отрядов с кайзеровскими войсками на подступах к Пскову и на улицах города.

Вечер 24 февраля - Взрыв псковскими красногвардейцами пироксилинового склада у ст. Псков-2. Взрывом уничтожен германский отряд: 30 офицеров, 34 унтер-офицера и 206 солдат, похороненных на немецком кладбище в Пскове.

25 февраля - Занятие Пскова войсками кайзеровской Германии. Губернские учреждения эвакуированы на ст. Дно, а затем в Великие Луки.

25 февраля - 25 ноября - Девятимесячная германская оккупация Пскова.

Библиопсков

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАЗДНИКА

Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не существовало, хотя этот день ежегодно отмечался в СССР всем народом. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к 23 февраля с событиями 1918 г. 1 (28) января 1918 г. В. И. Ленин подписал декрет Совета народных комиссаров об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 29 января (11 февраля) — Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). 22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК «Социалистическое Отечество в опасности!», а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде, Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом широкого формирования её отрядов и частей, вскоре остановивших продвижение германских войск под Псковом и Нарвой.

23 февраля 1919 г. газета «Правда» поместила передовицу о праздновании дня рождения Красной Армии. В 1922 г. в этот день на Красной площади в Москве состоялся парад войск Московского гарнизона. В 1923 г. впервые был издан приказ Реввоенсовета республики в честь дня Красной Армии и Флота. С тех пор поздравительные приказы в ознаменование этого праздника стали традиционными.

После Великой Отечественной войны в Москве, столицах союзных республик, городах-героях и крепости-герое Бресте 23 февраля стали производиться торжественные артиллерийские салюты. 13 марта 1995 г. Президент Ельцин подписал Федеральный закон «О днях воинской славы (победных днях) России». В список таких дней было внесено и 23 февраля как День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии (1918) - День защитников Отечества.

Президентская библиотека

ДЕКРЕТ

СОВНАРКОМА ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

15 (28) января 1918 г.

Старая армия служила орудием классового угнетения трудящихся буржуазией. С переходом власти к трудящимся и эксплуатируемым классам возникла необходимость создания новой армии, которая явится оплотом Советской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе.

I.

Ввиду этого Совет Народных Комиссаров постановляет: организовать новую армию под названием «Рабоче-Крестьянская Красная Армия», на следующих основаниях:

1) Рабоче-Крестьянская Красная Армия создается из наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся масс.

2) Доступ в ее ряды открыт для всех граждан Российской Республики не моложе 18 лет. В Красную Армию поступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма. Для вступления в ряды Красной Армии необходимы рекомендации: войсковых комитетов или общественных демократических организаций, стоящих на платформе Советской власти, партийных или профессиональных организаций или, по крайней мере, двух членов этих организаций. При вступлении целыми частями требуется круговая порука всех и поименное голосование.

II.

1) Воины Рабоче-Крестьянской Красной Армии состоят на полном государственном довольствии и сверх сего получают 50 руб. в месяц.

2) Нетрудоспособные члены семей солдат Красной Армии, находившиеся ранее на их иждивении, обеспечиваются всем необходимым по местным потребительным нормам, согласно постановлениям местных органов Советской власти.

III.

Верховным руководящим органом Рабоче-Крестьянской Красной Армии является Совет Народных Комиссаров. Непосредственное руководство и управление армией сосредоточено в Комиссариате по военным делам, в созданной при нем особой Всероссийской коллегии.

Председатель Совета Народных Комиссаров В.Ульянов (Ленин). Верховный главнокомандующий Н. Крыленко. Народные комиссары по военным и морским делам: Дыбенко и Подвойский. Народные комиссары: Прошьян, Затонский и Штейнберг. Управляющий делами Совета Народных Комиссаров Влад.Бонч-Бруевич.

Боевые действия Красной армии

ПРИКАЗ СТАЛИНА

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА ОБОРОНЫ

23 февраля 1942 года № 55 г. Москва

Товарищи красноармейцы и краснофлотцы, командиры и политработники, партизаны и партизанки!

24-ю годовщину Красной Армии народы нашей страны встречают в суровые дни отечественной войны против фашистской Германии, нагло и подло посягающей на жизнь и свободу нашей родины. На протяжении громадного фронта от Северного Ледовитого океана до Чёрного моря бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота ведут ожесточённые бои, чтобы изгнать из нашей страны немецко-фашистских захватчиков и отстоять честь и независимость нашего отечества.

Не впервые Красной Армии приходится оборонять нашу родину от нападения врагов. Красная Армия была создана 24 года назад для борьбы с войсками иностранных интервентов-захватчиков, стремившихся расчленить нашу страну и уничтожить её независимость. Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля 1918 г. был объявлен днем рождения Красной Армии. С тех пор Красная Армия росла и крепла в борьбе с иностранными интервентами-захватчиками…

Сталин И. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., 1946

БЕТОН И БРОНЗА

Монумент в ознаменование первых боев Красной Армии в 1918 г. расположен возле шоссе М20 Санкт-Петербург-Киев, при выезде из Пскова (городской район Кресты). Памятник сооружен на месте, где проходили первые бои молодой Красной Армии под Псковом с кайзеровскими войсками 23-24 февраля 1918 г. в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров ССС Р № 58 от 21.01. 1967г. Представляет собой 47-метровый обелиск в виде трехгранного штыка, опирающийся на гранитное основание (размером 42х4 м). В композицию памятника входит горельеф, выполненный из кованой меди, отображающий историю Советской Армии с 1918г. до Великой Отечественной войны. На нем изображены фигуры солдат Красной Армии, партизан, матросов. Авторы памятника: архитектор И.Д. Билибин, скульптор Г.И. Мотовилов. Материал: бронза, бетон. 23 февраля 1918 г. 2-й Красноармейский полк, дислоцировавшийся в районе Череха-Лопатино, получил подкрепление из отрядов псковских добровольцев и вступил в бой с частями неприятеля. Для увековечения этого события, ознаменовавшего собой рождение регулярной Красной Армии, было решено соорудить памятник. Открытие состоялось 23 февраля 1968г. На нем присутствовал Маршал Гречко.

Псковия

Обложка: Памятник в честь первых побед Красной Армии в 1918 году.

Источник: http://www.edinainedelima.ru