10 класс | История России

«РУССКИЙ ВОПРОС» НА ПАРИЖСКОЙ МИРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ (1919-1920 Г.Г.)

ШТЕЙН Б.

Парижская мирная конференция была официально созвана с целью положить конец состоянию войны, начавшейся 1 августа 1914 г. между державами Антанты и центральными державами... Было бы, однако, абсолютно неправильно сводить работу Парижской мирной конференции только к составлению текстов мирных договоров. На конференции речь шла не столько о выработке формальных мирных договоров, сколько о послевоенном переделе мира. Мирные договоры должны были легализовать результаты империалистической борьбы не только во время четырёх лет войны, но и за столом Мирной конференции.