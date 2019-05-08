За что нас не любит Туманный Альбион В 1923 году отношения между Советским Союзом и Великобританией резко обострились Правда, они никогда и не были очень сердечными. Даже когда мы вместе выступили в Первой мировой войне против Германии в составе Антанты, это был всего лишь стратегический союз и ничего личного. России отводилась роль «пушечного мяса», гибнущего для усиления позиций Лондона. Уроки Октября Русская революция 1917 года первоначально даже обрадовала британцев, можно было поживиться за счёт гибнущей империи, но все карты спутали большевики. Сначала Англию напугал мир Советской России с немцами, а ещё больше страшили симпатии британских рабочих к большевикам. Великобритания в ответ решила принять участие в интервенции против... На чтение: 2 минуты

В 1923 году отношения между Советским Союзом и Великобританией резко обострились

Правда, они никогда и не были очень сердечными. Даже когда мы вместе выступили в Первой мировой войне против Германии в составе Антанты , это был всего лишь стратегический союз и ничего личного. России отводилась роль «пушечного мяса», гибнущего для усиления позиций Лондона.

Уроки Октября

Русская революция 1917 года первоначально даже обрадовала британцев, можно было поживиться за счёт гибнущей империи, но все карты спутали большевики. Сначала Англию напугал мир Советской России с немцами , а ещё больше страшили симпатии британских рабочих к большевикам. Великобритания в ответ решила принять участие в интервенции против Советской России и организовала мощную финансовую и военно-техническую поддержку Белому движению.

Демонстрация протеста против ультиматума Керзона. Источник: http://www.aif.ru

Интервенция, как известно, в итоге провалилась, Белое движение тоже ушло в историю. А в 1921 году в Лондоне было заключено советско-английское торговое соглашение, которое, по сути, подрывало экономическую блокаду Советского государства.

Лондонским «доброжелателям» пришлось искать новые пути, чтобы лишить большевиков власти. Главным злопыхателем был министр иностранных дел Джордж Натаниэл Керзон, 1-й маркиз Кедлстонский. Он считал, что с большевиками надо выдерживать только жёсткую линию. Когда ищешь, всегда находишь, и английские политики нашли повод приструнить ненавистных большевиков.

Рыба как повод для конфликта

Весной 1923 года появился документ, который в истории остался под наименованием «ультиматум Керзона». А поводом стало задержание британских рыболовных траулеров в Белом море. Эти воды всегда были богаты рыбой, и английские рыбаки, несмотря на отдаленность в тысячи миль, постоянно наведывались в эти края. Во времена Российской империи прибрежная пограничная зона составляла три мили, а большевики решили увеличить её до 12 миль, как уже было заведено и применялось в ряде других стран (сегодня 12-мильная пограничная зона — это узаконенная международная норма). Рыбаков с Туманного Альбиона задержали как браконьеров.

Великобритании не понравилось, что её лишают российской рыбы, и из Лондона пригрозили, что защищать своих рыбаков будут с помощью военных кораблей.

Каяться надо и платить

8 мая 1923 года в Москве народному комиссару по иностранным делам СССР Георгию Чичерину этот меморандум вручил глава английского торгового представительства. Лондон потребовал освободить задержанные суда, освободить британских моряков и выплатить им компенсации за утраченную прибыль.

Лорд Керзон. Источник: https://denvistorii.ru

Англичане не были бы англичанами, если бы тем и ограничились. В довесок к рыбному вопросу они потребовали, чтобы большевики прекратили антибританскую деятельность в Иране и Афганистане, а также не поддерживали силы, выступавшие против английского колониального правления в Индии. Но кроме этого, лорд Керзон влез и во внутренние дела Советской России. Он потребовал прекратить преследование религиозных деятелей в СССР. На всё про всё было дано 10 дней.

Наш ответ Керзону

11 мая 1923 года в советских газетах был опубликован ответ, в котором говорилось, что путь ультиматумов и угроз недопустим. Действительно, ультиматум Керзона был воспринят советскими людьми очень эмоционально. По всей стране прокатились акции протеста. Масла в огонь подлило убийство советского дипломата в швейцарской Лозанне Вацлава Воровского, совершённое бывшим белогвардейским офицером, ставшим гражданином Швейцарии, Морисом Конради 10 мая. В СССР эти события связали в единую провокацию.

Массовый митинг прошёл в Москве. Вот как его описывал Михаил Булгаков: «В два часа дня Тверскую уже нельзя было пересечь. Непрерывным потоком, сколько хватал глаз, катилась медленно людская лента, а над ней шёл лес плакатов и знамён...». Митингующие пели: «Пиши, Керзон, но знай ответ: бумага стерпит, а мы нет!», среди лозунгов был и такой «Не шутите с огнём, господин Керзон. Порох держим сухим».

Бабушка мне рассказывала, что в те годы произошла массовая смена собачьих кличек. В один день все Бобики и Шарики стали Керзонами. А кто хорошо знаком с творчеством Ильи Ильфа и Евгения Петрова, помнят лозунг: «Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона».

Победа или…

Но Советское правительство обострения отношений не хотело. Известному большевику Леониду Красину поручили найти точки соприкосновения.

Особого влияния в Афганистане мы не имели, но посла Фёдора Раскольникова отозвали на родину. Отпустили журналистку Стэн Гардинг, осуждённую в Советской России за шпионаж. Рыболовные суда были отпущены, английским рыбакам временно разрешили ловить рыбу в двенадцатимильной зоне, пока не заключат соответствующие международные договоры.

Советские демонстранты. Источник: https://denvistorii.ru

Контроль за религиозными деятелями не ослаб. Но это помогло выйти на свободу католическому епископу Яну Цепляку и уехать за границу. С ультиматумом британцев связывают и освобождение патриарха Тихона. Недоброжелатели надеялись, что Керзон на этом не остановится и продолжит нападки на Советскую Россию. Но на этом всё и закончилось. В июне 1923 года обе страны обменялись обязательствами не вмешиваться во внутренние дела и воздерживаться от враждебных актов. Лорд Керзон после этого не стал добрым и пушистым, просто в самой Англии большинство считало, что новой эскалации не нужно. Конфликт закончился тихо.

Лорд Керзон умер в 1925 году. Несмотря на то, что пришедшее к власти в 1924-м лейбористское правительство даже установило с СССР дипломатические отношения, в Англии всегда хватало политиков, чтобы в отношения между нашими странами внести не одну ложку дёгтя. Среди таких были и Чемберлен с Черчиллем.

Все это актуально и в сегодняшних отношениях Британии к России. Нет проблем с рыбой, так находится повод поссориться по делу Скрипалей и газа «Новичок». Фантазии британцев в кознях против России безграничны.

Обложка: Советские демонстранты. Источник: http://www.aif.ru