Всемирный конгресс друзей СССР: как это было? 95 лет назад в Москве проходило по-своему уникальное мероприятие, в котором приняли участие посланцы 43 стран мира. В историю оно вошло под названием «Всемирный конгресс друзей СССР». На чтение: 2 минуты

95 лет назад в Москве проходило по-своему уникальное мероприятие, в котором приняли участие посланцы 43 стран мира. В историю оно вошло под названием «Всемирный конгресс друзей СССР».

1927 год выдался нелёгким для всего мира. Восстания в Португалии, кровавые столкновения между рабочими и нацистами в Австрии, масштабная война в Китае, сопровождавшаяся взаимной массовой резнёй, убийство советского полпреда в Польше Петра Войкова. И весь год Великобритания усиливала нажим на Советский Союз, обостряя и без того напряжённую международную обстановку.

В феврале 1927 года революционная партия Гоминьдан в Китае, действуя при поддержке СССР, сумела добиться от Великобритании уменьшения территорий Ханькоусской и Цзюцзянской концессий. 23 февраля 1927 года министр иностранных дел Джозеф Остин Чемберлен направил Советскому правительству ноту – фактически ультимативное требование о прекращении «антибританской пропаганды» и поддержки Гоминьдана. Спустя 3 дня в открытой печати была опубликована ответная нота за подписью народного комиссара иностранных дел Георгия Чичерина. Последовала крупная пропагандистская кампания, подарившая народу фразеологизм «Наш ответ Чемберлену».

26 мая 1927 года Великобритания разорвала дипломатические отношения с СССР и прекратила действие торгового соглашения. Поводом к этому стала публикация документов, свидетельствующих об активной работе Коминтерна как в Китае, так и в самой Британии. Наиболее радикальные английские политики заговорили о повторной интервенции в Россию, как во время недавней Гражданской войны. Мир снова оказался на грани масштабного военного конфликта.

14-16 июня 1927 года по инициативе англичан в Женеве прошла конференция министров иностранных дел, на котором Чемберлен предложил Бельгии, Германии, Италии, Франции и Японии принять совместную декларацию против пропаганды Коминтерна. Однако это предложение не прошло: единства мнений у политиков не было.

Советский Союз имел все шансы в это критическое время оказаться жертвой очередной интервенции. Поэтому особое внимание большевистское руководство уделяло вопросам пропаганды, в том числе и среди властителей умов – западной интеллигенции. В ту пору многие из них положительно относились к Советскому Союзу, выражали надежду, что именно здесь будут преодолены все несправедливости и построено идеальное общество. Кроме того, активно работал Межрабпом и Лига борьбы против колониального угнетения. В результате их совместных усилий удалось привлечь внимание выдающихся деятелей искусства, учёных, деятелей национально-освободительных движений.

Центральный комитет ВКП(б) в июне 1927 года обратился с воззванием ко всем рабочим и крестьянам. И главным итогом кампании стал Всемирный конгресс друзей СССР, который прошёл с 10 по 12 ноября 1927 года в Москве, в Колонном зале Дома Союзов. Там собрались представители 43 держав, в том числе скандинавских стран, Швейцарии, Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, США. Среди делегатов были даже представители Латинской Америки, мексиканцы, афроамериканцы, монголы, индусы, китайцы. Страны, которые не смогли присутствовать, прислали письма, в которых выразили поддержку Советскому Союзу.

Список тех, кто поддержал СССР, впечатляет: Анри Барбюс, Ромен Роллан, Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Рабиндранат Тагор. Их имена золотыми буквами вписаны в историю мировой литературы. Некоторые деятели культуры лично приехали в Москву.

Почётным гостем мероприятия стала немецкая коммунистка Клара Цеткин, которой в 1927 году исполнилось 70 лет. Нарком обороны СССР Климент Ворошилов в торжественной обстановке вручил ей высшую советскую награду того времени – Орден Красного Знамени.

Участники конгресса единогласно признали большие успехи в хозяйственном и государственном строительстве и обратились с воззванием ко всему прогрессивному человечеству защитить первое в мире государство рабочих и крестьян, сорвать планы международного империализма по новой интервенции. «Война против СССР будет рассматриваться как величайшее преступление против человечества», – говорилось в совместном обращении конгресса.

Кризис советско-британских отношений оказался недолгим. Великобритания, видимо, поняв, что выглядит не в лучшем свете, в конце концов пошла на возобновление дипломатических и торговых отношений. Свою роль в этом сыграла и реакция соседей на происходящее. Франция, ближайший британский союзник, не одобрила разрыв отношений СССР, выступили против и Германия с Италией. Осенью 1929 года был подписан советско-британский протокол о восстановлении отношений и урегулировании спорных вопросов.

Сегодня, спустя 95 лет после тех событий, в мире снова напряжённая обстановка. И вновь Великобритания заняла позицию одного из главных недругов нашей страны. В связи с этим российскому руководству предстоит завоевать симпатии мировых лидеров. Получится ли это, как у их предшественников почти век назад, покажет время...