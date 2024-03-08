СОВЕТСКО-МОНГОЛЬСКИЕ ДОГОВОРЫ И СОГЛАШЕНИЯ

Совéтско-монгóльские договóры и соглашéния — официальные договоренности между СССР и Монголией, в том числе Монгольской народной республикой (МНР). После Монгольской операции 1921 , 5 ноября 1921 подписано советско-монгольское соглашение о взаимном признании и установлении дружественных отношений и протоколы к нему, в соответствии с которыми РСФСР отказывалась от концессий и привилегий в Монголии, списывала долги и предоставляла ссуду в 1 млн руб­лей. В 1923 заключено советско-монгольское торговое соглашение, которое предусматривало деятельность в Монголии советских хозяйственных организаций. В 1928 подписан протокол, запретивший въезд новых поселенцев из СССР в МНР. 27 июня 1929 подписано секретное соглашение «Об основных принципах взаимоотношений между СССР и МНР», предусматривавшее содействие СССР в развитии промышленности МНР и разведке полезных ископаемых. В 1930 подписаны протоколы по таможенным вопросам, об урегулировании вопросов гражданства и др. 12 марта 1936 заключен советско-монгольский протокол о взаимопомощи, который обеспечил пребывание советских вой­ск в МНР, победу над японскими вой­сками у р. Халхин-Гол в 1939, оказание помощи СССР со стороны МНР в период Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945 и участие войск МНР в Маньчжурской операции 1945 . В 1941–1971 заключались соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. 15 января 1966 заключен комплексный Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между СССР и МНР. В 1991–1993 советско-монгольские соглашения были заменены российско-монгольскими.

Лит .: История Монголии. ХХ век. М., 2007. А. В. Шубин .