СОВЕТСКО-КИТАЙСКИЙ КОНФЛИКТ 1929

Совéтско-китáйский конфли́кт 1929 — вооруженный конфликт СССР и Китая (преимущественно маньчжурского дуцзюня) из-за его попытки взять под контроль Китайскую Восточную железную дорогу (КВЖД). С 1924 КВЖД была совместным предприятием СССР и Китая. Давление на советских представителей в зоне КВЖД началось еще при дуцзюне Маньчжурии Чжан Цзолине . В провокациях участвовали и находящиеся у него на службе бывшие участники белого движения . После объединения Китая под верховной властью Чан Кайши , гибели Чжан Цзолиня и прихода к власти его сына Чжан Сюэляна центральное и маньчжурское правительства стали действовать против СССР совместно. 27 мая 1929 китайская полиция заняла генеральное консульство СССР в Харбине. Сотрудников обвинили в организации подрывной деятельности в Маньчжурии. В июле советских представителей отстранили от управления КВЖД. Было арестовано более 2 тыс. советских граждан, работавших в зоне КВЖД. 20 июля центральное правительство Китая объявило о разрыве дипломатических отношений с СССР. Начались перестрелки через границу, рейды на территорию СССР небольших отрядов белых. Советско-китайские переговоры об урегулировании отношений не дали результата. Армия Чжан Сюэляна имела с воем составе 300 тыс. человек, по советским оценкам в Маньчжурии было до 70 тыс. боеспособных белогвардейцев. В районе границы находилось более 20 тыс. солдат и офицеров. На Дальнем Востоке в составе образованной 6 августа советской Особой дальневосточной армии (ОДВА) под командованием В. К. Блюхера было сосредоточено 52,5 тыс. бойцов и командиров, 249орудий, 9 танков, 70 самолетов (без учета пограничных вой­ск). 14–18 августа вой­ска ОДВА вошли на территорию Китая, разгромили гарнизон Саньчакоу и вернулись назад. 12 октября вой­ска ОДВА нанесли удар по кораблям китайской Сунгарийской речной флотилии, затем взяли Лахасусу, после чего вернулись на территорию СССР. 30 октября в устье р. Сунгари вошли 8 кораблей Дальневосточной военной флотилии, которые добили Сунгарийскую флотилию и высадили десант, захвативший г. Фугдин. 2 ноября эти силы вернулись на территорию СССР. 17–18 ноября началось наступление на укрепрайоны в районах г. Маньчжурия и Чжалайнор, которые были взяты 18–20 ноября с использованием авиации и танков. В плен попал командующий Северо-Западным фронтом генерал Лян Чжуцзян и его штаб. 22 декабря был подписан Хабаровский протокол, который восстановил status quo. 25 декабря вой­ска ОДВА были полностью выведены с территории Китая. Советские потери составили 281 убитый, китайские — около 2 тыс. убитых и 8 тыс. пленных.

Лит. : Советско-китайский конфликт 1929 г. Сборник документов. М., 1930; Жуматий В. И. «Пусть они бегут и рассказывают другим, что на советскую землю нападать нельзя». К 90-летию вооруженного конфликта на КВЖД // Военно-исторический журнал. 2019. № 10. С. 4–13; Пастухов А. М. Конфликт на КВЖД. Вой­на, которую решили забыть. М., 2022. А. В. Шубин.