Рижский мир с Польшей Война Советской России против Польши, началась 25 апреля наступлением польских войск на Киев. 26 мая Красная Армия перешла в контрнаступление и после ряда успешных операций вышла в середине августа на подступы к Варшаве и Львову. На чтение: 5 минут

ПЕРЕГОВОРЫ О МИРЕ

Катастрофическое поражение Красной Армии под Варшавой в августе 1920 г. вынудило руководителей РСФСР пойти на примирение с «белой» Польшей. 17 августа 1920 г. в Минске состоялась первая встреча представителей РСФСР и Польши, положившая начало реальному процессу советско-польского мирного урегулирования. В сентябре 1920 г. мирные переговоры были перенесены из Минска в Ригу (первый раунд рижских мирных переговоров состоялся 21 сентября 1920 г.).

Польское руководство восприняло предложение о проведении восточной границы по «линии Керзона» без энтузиазма. 23 августа 1920 г. члены польской делегации на мирных переговорах с РСФСР заявили, что линия границы, предложенная делегацией РСФСР, напоминает полякам «позорную» линию третьего раздела Речи Посполитой, осуществленного в 1795 г.

Отказавшись от амбициозных планов раздвинуть восточные пределы Польши до рубежей Речи Посполитой перед ее первым разделом в 1772 г. (т. е. до Западной Двины и Днепра), польское руководство решило провести восточную границу по линии, совпадающей с линией русско-германского фронта периода 1915—1917 гг. 27 августа 1920 г. министр иностранных дел Польши Е. Сапега заявил, что линия Двинск — Вильно — Барановичи — Пинск — Луцк — р. Горынь — р. Збруч является оптимальной, поскольку на ней находятся готовые инженерные укрепления. Принять данную линию за основу польской восточной границы предлагали сторонники Народно-демократической партии Польши («эндеки») (их ярким представителем был Р. Дмовский; соответствующие установки разделяли глава польской делегации на рижских мирных переговорах Я. Домбский и представлявший польский сейм на переговорах Ст. Грабский). Выступая за создание «сильной Польши», они считали, что в состав польского государства не следует включать территории с народами, ментально и культурно чуждыми польскому обществу. «Линия военных окопов» привлекала «эндеков» тем, что в случае принятия ее за основу польской восточной границы приобретались территории, заселенные преимущественно католиками, т. е. людьми близкими с культурно-цивилизационной точки зрения. 11 сентября 1920 г. установку на принятие «линии военных окопов» в качестве восточной границы Польши подтвердил своим решением Совет обороны государства (чрезвычайный орган, обладавшего всей полнотой власти).

Что касается ССРБ, то ее позиция в отношении границы с Польшей была сформулирована в Декларации о независимости, принятой 31 июля 1920 г. на совместном заседании ЦК КП(б) ЛиБ, ЦК БКО, ЦБ профсоюзов Минска и Минской губернии и ЦК Бунда. В документе говорилось, что западная граница должна соответствовать этнографическому принципу [5, с.185]. Итак, несмотря на принципиальные политические расхождения, в части определения западной границы белорусского государства подходы сторонников демократической и Советской Беларуси совпадали.

23 сентября 1920 г. Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) опубликовал заявление по вопросу об основах мирного соглашения между РСФСР и Польшей. В документе говорилось, что в основу мира следует положить «немедленное торжественное подтверждение как Польшей, так и Россией, независимости Украины, Литвы и Белоруссии и признание независимости Восточной Галиции», а также официальное признание государственного устройства в Литве, Беларуси и Украине [8, с. 204—206]. В заявлении подчеркивалось, что советская сторона готова признать в качестве польской границы линию, которая будет проходить значительно восточнее «линии Керзона». В тот же день глава правительства РСФСР и РКП(б) В. Ленин поручил главе делегации РСФСР на мирных переговорах с Польшей А. Иоффе в десятидневный срок заключить перемирие с поляками даже ценой уступки полякам части территории Беларуси и Украины.

1 октября 1920 г. польская делегация заявила, что Польша может либо согласиться с созданием на своих восточных рубежах «буферных» государств (в том числе Беларуси), либо провести границу таким образом, чтобы железная дорога Лида — Барановичи — Лунинец — Ровно — Броды находилась в глубине польской территории. Право выбора из этих двух вариантов поляки оставили за руководством РСФСР. После консультации с Москвой А. Иоффе заявил о предпочтительности второго варианта. Тогда же обе стороны договорились не рассматривать в качестве основы польско-советской границы «линию Керзона» и «борисовскую линию» (т. е. линию польско-советского фронта начала 1920 г.).

12 октября 1920 г. в 7 часов 30 минут вечера по местному времени во дворце Шварцкопф в Риге представители Польши, РСФСР и Украинской ССР подписали договор о перемирии и прелиминарных условиях мира. Польша обязалась признать независимость Беларуси и Украины и подтвердила, что уважает их государственный суверенитет.

В феврале 1921 г. обе стороны решили ускорить подготовку окончательного мирного договора. 10 февраля 1921 г. депутаты польского сейма призвали польское правительство в кратчайший срок подписать мирный договор с РСФСР. В поддержку мирного соглашения с РСФСР выказался и «начальник» польского государства Ю. Пилсудский, который заметил, что земли, отходящие к Советской России, не представляют для Польши существенного значения, а в дальнейшем границу можно будет изменить с большей выгодой для польского государства.

Скорейшего урегулирования с Польшей желало и руководство РСФСР. На заключительном этапе мирных переговоров делегация Советской России согласилась передать в состав Польши территорию в районе Полесья площадью в 12 тыс. кв. км. Эта территориальная уступка была увязана с сокращением польских финансовых требований. Также с согласия РСФСР была «исправлена» в пользу Польши граница в районе Радошковичей. Комментируя достигнутые договоренности, В. И. Ленин сделал важное заявление: «…В последнее время мы решили еще пойти на некоторые уступки не потому, что считали это справедливым, а потому что считали важным делом сорвать интриги русских белогвардейцев, эсеров и меньшевиков в Варшаве, империалистов Антанты, больше всего стремящихся не допустить мира».

18 марта 1921 г. в том самом зале рижского дворца Шварцкопф, где осенью 1920 г. был подписан прелиминарный договор, делегации РСФСР, Украинской ССР и Польши подписали текст окончательного мирного договора. Несмотря на то что делегация ССРБ документ не подписывала (в тексте договора содержалось указание на то, что от ее имени это делает делегация РСФСР), статья XXIII договора распространяла все права и обязательства, зафиксированные в договоре, также и на Советскую Беларусь. Кроме того, в тексте договора сохранялось указание на признание договаривающимся сторонами независимости Беларуси.

А.В. Тихомиров. Фактор Беларуси в процессе советско-польского мирного урегулирования 1920—1921 гг.

http://www.rsijournal.net/faktor-belarusi-v-processe-sovetsko-polskogo-mirnogo-uregulirovaniya-1920-1921-gg/

ПОСЛЕДСТВИЯ СОВЕТСКО-ПОЛЬСКОЙ ВОЙНЫ

Отголоски советско-польской войны давали о себе знать еще долгие десятилетия - тут был и спор о замученных в польском плену советских военнопленных, и вопрос о границах, и многое-многое другое. Ни Советы, ни Польша не сумели победить в этой войне, заложив, как справедливо пишет петербургский историк С. Н. Полторак, "в почву своих отношений зерна будущей схватки: схватки несоизмеримо более жестокой". По утверждению Полторака, в "самих итогах этой войны для Польши была заложена основа трагедии 1939-1945 годов". Указывая на то, что в этой войне не было победителей, Полторак утверждает, что и на то, что "и для Польши, и для Советов эта война была ни что иное, как победоносное поражение!". И. В. Михутина полагает, что "ситуация взаимного недоверия, политической подозрительности, психологической неприязни получила трагическое разрешение в прологе второй мировой войны".

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Вместе с тем, хотелось бы отметить, что в 1921 г. предсказать последствия советско-польской войны было крайне трудно. Результаты советско-польской войны и позднейшее заключение Рижского мирного договора 1921 г. как не странно устраивали в краткосрочной перспективе все заинтересованные стороны. Во-первых, это устраивало страны Антанты, в первую очередь Францию. Польша стала крупнейшим лимитрофом, созданным на обломках рухнувшей Российской Империи, отгородила вместе с Балтийскими государствами и Финляндией "цивилизованный" мир от большевистской угрозы с востока. Польша вместе с этими новообразованиями стала важнейшим звеном в борьбе с Советской Россией. Во-вторых, итоги этой войны устраивали и Советскую Россию, так как давали ей передышку в вооруженной борьбе с внешними силами "контрреволюции", чтобы перебросить их на подавление "контрреволюции" внутренней. Не секрет, что именно после окончания войны с поляками, красные перебросили силы и в кратчайшие сроки разгромили Русскую армию Врангеля, а затем эти же силы были брошены на подавление восстаний на Северном Кавказе, Тамбовщине и Западной Сибири. В случае продолжения войны с поляками при сохранении южнорусской контрреволюции и начавшейся волне повсеместных крестьянских мятежей Гражданская война затянулась бы. Красные хотя и не сумели решить все свои задачи в войне внешней, однако, победили в войне внутренней. Они должны невольно поблагодарить поляков и лично Ю.Пилсудского за этот "подарок". И, наконец, Польша получила больше всего преимуществ от итогов советско-польской войны. Польша получила юридическое признание со стороны восточного соседа, что на 2 десятилетия стабилизировало восточные границы польского государства. Польша юридически признавалась со стороны Советской России, что было также важно с точки зрения международного престижа, тем более Польша была в статусе победившей державы. Конечно, стабильность была зыбкой именно в советско-польских отношениях, хотя нестабильность именно в начале и первой половине 1920-х гг. была отличительной чертой развития почти всех центральных и восточно-европейских государств. Следует отметить, что польское руководство пошло по пути строительства собственной маленькой империи, повторяя в значительной мере опыт Речи Посполитой до ее краха в конце 18 в. Поляки стали вновь имперским народом, границы государства в значительной степени повторяли контуры прежнего государства с соответственным составом населения. Отличительной чертой послевоенной Польши было то, что у нее имелись пограничные конфликты со всеми соседними странами. Завязались узлы конфликтов, взорвавшие ситуацию почти через 2 десятилетия. Помимо советско-польских противоречий, существовал и германо-польский конфликт по поводу Восточной Пруссии, Данцига (Гданьска) и Силезии. Именно эти два конфликта похоронили Польское государство в 1939. Окрыленная успехом в войне с РСФСР, Польша пыталась и в дальнейшем играть на равных в большой европейской игре, и была уничтожена более сильными хищниками, не рассчитав свои силы и возможности.

А. Пученков: "Даешь Варшаву", или "Чудо на Висле": О советско-польской войне 1920 года

http://www.regnum.ru/news/1410265.html

ПОЛОЖЕНИЕ РУССКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В ПОЛЬСКИХ ЛАГЕРЯХ

Вербальная нота полпредства РСФСР в Польше

Министерству иностранных дел Польской Республики

6 января 1922 года

Российское правительство уже неоднократно вынуждено было обращать внимание польского правительства на чрезвычайно тяжёлое положение российских военнопленных в Польше. К сожалению, в настоящий момент, уже почти год после подписания мирного договора, со стороны польских властей русские военнопленные встречают всё ещё отношение, которое является совершенно невероятным прояв¬лением грубости, издевательства и жестокости. 29 декабря 1921 г. российско-украинская делегация Смешанной репатриационной комиссии в отношениях своих за №№ 4414 и 4415 сообщила польской части делегации о совершенно недопустимых условиях существования российских военнопленных и интернированных в лагере Стржалково […] Во всех своих представлениях по поводу ненормальных и тяжёлых условий существования российских военнопленных в Польше неодно¬кратно приходилось указывать на тяжёлое положение именно в лагере Стржалково. Причём чрезвычайно тяжелые объективные условия существования в этом лагере ввиду крайней неблагоустроенности его отягощаются ещё совершенно нечеловеческим отношением к пленным со стороны администрации лагеря […]

Избиение военнопленных составляет постоянное явление, и нет возможности регистрировать все эти случаи. Российско-украинская делегация в целом ряде отношений приводила длинные списки избитых пленных. Все эти избиения не только остаются безнаказанными, но и до настоящего времени вопреки постановлению Смешанной репатриационной комиссии не опубликован приказ от 6 августа 1921 г., запре¬щающий бить пленных, и таким образом тормозится борьба с этим преступным отношением к пленным.

По всякому поводу к пленным применяется арест, причём условия его чрезвычайно тяжелы. К арестованным насильно применяют методы прогулки, которые являются не облегчением для них, чем должна быть прогулка, а обдуманной пыткой и издевательством. Арестованных ежедневно выгоняют на улицу и вместо прогулок обессиленных людей заставляют под команду бегать, приказывая падать в грязь и снова подниматься. Если пленные отказываются ложиться в грязь или если кто-нибудь из них, исполнив приказание, не может подняться, обессиленный тяжёлыми условиями своего содержания, то их избивают прикладами [...]

Российское посольство выражает свой категорический протест против невероятных условий содержания, против издевательства и жестокостей, применяемых по отношению к российским гражданам, и выражает твёрдую уверенность, что преступные действия со стороны администрации лагеря Стржалково не останутся без строжайшего наказания.

Одновременно Российское посольство заявляет, что Российское правительство не может допустить подобного отношения к своим гражданам. Российское правительство твёрдо уверено, что незамедлительно будут приняты польским правительством решительные меры, обеспечивающие российским гражданам, находящимся в польских лагерях, должное к себе отношение, отвечающее принципам международного права.

Цит. По: Ю.Иванов. Очерки советско-польских отношений.

http://www.runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=147405&PORTAL_ID=7462&SECTION_ID=6333

Обложка: Подписание Рижского мирного договора 1921 год

Источник: https://ru.wikipedia.org