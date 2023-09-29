Рапа́лльский догово́р 1922

Рапа́лльский догово́р 1922 — соглашение, установившее дипломатические и консульские отношения между РСФСР и Германией. Подписан в г. Рапалло (Италия) 16 апреля министрами иностранных дел Г. В. Чичериным и В. Ратенау во время Генуэзской конференции 1922. Состоял из 6 статей. Переговоры о нормализации отношений между двумя странами после Первой мировой вой­ны начались в конце 1921, 2–4 апреля 1922 советская делегация (Чичерин и М. М. Литвинов ), направлявшаяся на конференцию в Геную, остановилась в Берлине для переговоров с Ратенау и А. Мальцаном, которые вскоре зашли в тупик из-за несогласия Германии отказаться от претензий к Советской России по поводу национализации германской собственности. Однако начавшиеся в Генуе переговоры делегаций РСФСР и Великобритании и опасения Германии остаться в полной изоляции заставили ее вернуться к прерванным контактам. Соглашение устанавливало принцип взаимного отказа от всех претензий, военных и невоенных убытков, в том числе и национализации германской собственности, в случае если не будут удовлетворяться такие претензии другого государства. В качестве основы экономических отношений устанавливался принцип наибольшего благоприятствования, обе стороны согласились способствовать установлению нормальных торгово-­экономических связей. Договор был заключен бессрочно, в ноябре 1922 к нему присоединились другие советские республики (БССР, УССР и ЗСФСР). Подтвержден Берлинским договором 1926.

Публ.: Документы внешней политики СССР. Т. V. Москва, 1961. С. 223–224. А. Г. Матвеева.