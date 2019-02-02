Помириться с Альбионом. Как СССР устанавливал дипломатические отношения с Великобританией Гражданская война в России закончилась победой большевиков и установлением советской власти на большей части бывшей Российской империи. Поддержка революций с помощью Коминтерна в европейских государствах закончилась неудачно, и все надежды на скорую мировую революцию откладывались на неопределённый срок. Иностранная интервенция, организованная против Советской России (в которой активно участвовала и Великобритания), провалилась, принеся огромные людские и материальные потери нашей стране. Советскому правительству пришлось согласиться на нормализацию отношений с западным миром. Учиться торговать с Лондоном Международному признанию способствовало и то, что советской внешней политикой руководили опытные прагматики, такие как нарком иностранных дел Георгий Чичерин (в 1918-1930 гг.). Его опыт, квалификация, знание международного... На чтение: 2 минуты

Гражданская война в России закончилась победой большевиков и установлением советской власти на большей части бывшей Российской империи. Поддержка революций с помощью Коминтерна в европейских государствах закончилась неудачно, и все надежды на скорую мировую революцию откладывались на неопределённый срок. Иностранная интервенция, организованная против Советской России (в которой активно участвовала и Великобритания), провалилась, принеся огромные людские и материальные потери нашей стране. Советскому правительству пришлось согласиться на нормализацию отношений с западным миром.

Учиться торговать с Лондоном

Международному признанию способствовало и то, что советской внешней политикой руководили опытные прагматики, такие как нарком иностранных дел Георгий Чичерин (в 1918-1930 гг.). Его опыт, квалификация, знание международного права и связи в дипломатических кругах способствовали тому, что взаимоотношения между Советской Россией и другими странами стали постепенно налаживаться. Не осталась в стороне и поначалу весьма антисоветски настроенная Великобритания.

Как и полагается, первые контакты начались с торговли. Летом 1920 года в Лондон прибыла советская делегация во главе с наркомом внешней торговли Леонидом Красиным. Уже на первых встречах удалось убедить британцев отказаться от требования немедленного признания Москвой царских долгов и долгов Временного правительства, начались переговоры и о заключении мирного договора.

Представители советской и немецкой сторон в Рапалло: К. Й. Вирт, Л. Красин, Г. Чичерин и А. Иоффе. Источник: https://ru.wikipedia.org/

В результате проведенной работы 16 марта 1921 года было подписано советско-английское торговое соглашение, которое стало первым таким договором с ведущими государствами мира. Чуть позже, 6 мая 1921 г., было подписано советско-германское торговое соглашение, вслед за этим были подписаны подобные соглашения с Норвегией, Австрией, Италией, Данией и Чехословакией.

Оставалась задача более трудная – обеспечить официальное международное признание Советской России. 16 апреля 1922 года в ходе Генуэзской конференции в Рапалло был подписан важнейший договор между РСФСР и Германией о восстановлении дипломатических отношений и решении спорных вопросов между двумя странами.

О соглашении подобного уровня с Англией в 1922-м даже мечтать не приходилось. Несмотря на подписанный торговый договор, отношения были очень натянутыми. Случались и обострения: например, 8 мая 1923 года Москве был предъявлен меморандум, который в ультимативной форме выдвигал целый ряд требований. «Ультиматум Керзона», отвергнутый советской дипломатией уже 11 мая, был очень похож на современные демарши кабинета Терезы Мэй, англичане среди прочего пытались требовать от нашей страны прекратить «подрывную деятельность» в Иране и Афганистане.

Московская общественность митингует против ультиматума Керзона. 1923 г. Фото: РИА Новости

Советское правительство развернуло ответную пропагандистскую кампанию с лозунгами, подобными упомянутому в «Золотом телёнке» Ильфа и Петрова: «Не боимся буржуазного звона, ответим на ультиматум Керзона».

Несмотря на то, что власти Великобритании продолжали враждебно относиться к нашей стране, в Лондоне прекрасно понимали, что Страна Советов – это свершившийся факт, и с Москвой рано или поздно придется договариваться. К определенным соглашениям пришли уже в июне 1923 года. Причем советская сторона удовлетворила часть английских требований, в том числе вопрос с конфискованными у британцев рыболовными судами. Конфликт постепенно был урегулирован.

Обменяться послами

Вскоре к власти в Лондоне пришли оппозиционные лейбористы, не возражавшие против активных контактов с Москвой. В результате 95 лет назад, 2 февраля 1924 года СССР был официально признан Великобританией. Первоначально дипмиссии в обеих странах возглавили поверенные в делах, что было не самым высоким уровнем дипломатических отношений. Но уже 8 августа 1924 г. были подписаны общий договор и договор о торговле и мореплавании.

Источник: https://www.pinterest.se/

Первую серьёзную проверку на прочность дипломатические отношения двух стран прошли уже через три года. 27 мая 1927 года министр иностранных дел Остин Чемберлен объявил об их разрыве и аннулировании торгового соглашения 1921 года. Было бы желание, а повод для Лондона всегда найдется (как это часто практиковалось в британской внешней политике): англичане обвинили Москву в «открытой враждебности» по отношению к Британской империи и во вмешательстве в её внутренние дела путём пропаганды. Вслед за этим Лондон обратился к другим странам за поддержкой, но понимания не нашёл. Советское правительство отвергло все английские обвинения как необоснованные, а пропаганда большевиков обогатилась ещё одним памятным лозунгом «Наш ответ Чемберлену». Британцы покуражились, а потом дали задний ход: 3 октября 1929 года английское правительство восстановило дипломатические отношения без каких-либо предварительных условий, а через месяц палата общин одобрила это решение.

Взлёты и падения

Отношения Москвы и Лондона за прошедшие 95 лет отличались периодическими перепадами. Наивысший пик контактов был достигнут в годы второй мировой войны. Именно тогда, став союзниками, две великие мировые державы выступали в едином фронте против общего врага – фашистской Германии. Результат всем хорошо известен. Однако бывший премьер Великобритании Уинстон Черчилль сразу же после войны, в марте 1946 года, выступил с речью в американском городе Фултоне, в которой призвал к крестовому походу против своего бывшего союзника. Именно с этого выступления, как считают многие историки, началась «холодная война», растянувшаяся на несколько десятилетий.

Карикатура Б. Ефимова, изображающая Черчилля во время произнесения Фултонской речи. Источник: https://ru.wikipedia.org/

Сегодня мы опять переживаем заметное снижение температуры российско-британских отношений. Аргументы у Лондона, кстати, примерно те же, что и в 1920-е годы. Когда что-то не получается (вспомним нынешний «брекзит»), англичане всегда пытаются найти врага, на которого можно свалить свои промахи и неудачи. В результате на данный момент конструктивный российско-британский диалог практически свёрнут. Английской стороной в одностороннем порядке заморожены все двусторонние форматы межправительственного сотрудничества, зато как грибы после дождя появляются «дело Скрипалей» и другие пропагандистские кампании.

Стоит только надеяться, что власти Великобритании будут лучше изучать уроки истории, уважать не только свои, но и другие интересы, прислушиваться к аналитикам, которые говорят о невозможности построения сегодня надежного мира на планете без активного участия России. Тогда, очевидно, и этот новый «ледниковый» период в отношениях двух стран закончится. Ведь смогли же поладить 95 лет назад.

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