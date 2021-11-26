МОСКОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1921
МОСКОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1921 - договор между правительством РСФСР и Народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений.
Подписано 5 ноября после победы Монгольской национально-демократической революции 1921 года. Стороны признавали СНК РСФСР и Народное правительство Монголии единственно законными правительствами в своих странах и договаривались об установлении дипломатических и консульских отношений, об обмене полномочными представителями.
Соглашение аннулировало все договоры, заключённые между Российской империей и автономной (в составе Китая) Монголией, а также долг Монголии Российской империи в сумме 5 миллионов рублей золотом. Стороны взаимно обязались соблюдать принципы наибольшего благоприятствования в области политических и экономических отношений, не допускать на своей территории деятельности организаций, враждебных другой стороне, а также договорились о создании специальной комиссии по установлению государственных границ между РСФСР и Монголией.
Исторические источники:
Документы внешней политики СССР. М., 1960. Т. 4.