МОСКОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1921

МОСКОВСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 1921 - договор между правительством РСФСР и Народным правительством Монголии об установлении дружественных отношений.

Под­пи­са­но 5 но­ября по­сле по­бе­ды Мон­голь­ской на­цио­наль­но-де­мо­кра­ти­че­ской ре­во­лю­ции 1921 года. Сто­ро­ны при­зна­ва­ли СНК РСФСР и Народное пра­ви­тель­ст­во Мон­го­лии един­ст­вен­но за­кон­ны­ми пра­ви­тель­ст­ва­ми в сво­их стра­нах и до­го­ва­ри­ва­лись об ус­та­нов­ле­нии ди­пло­ма­тических и кон­суль­ских от­но­ше­ний, об об­ме­не пол­но­моч­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми.

Со­гла­ше­ние ан­ну­ли­ро­ва­ло все до­го­во­ры, за­клю­чён­ные ме­ж­ду Российской им­пери­ей и ав­то­ном­ной (в со­ста­ве Ки­тая) Мон­го­ли­ей , а так­же долг Мон­го­лии Российской им­пе­рии в сум­ме 5 миллионов рублей зо­ло­том. Сто­ро­ны вза­им­но обя­за­лись со­блю­дать прин­ци­пы наи­боль­ше­го бла­го­при­ят­ст­во­ва­ния в об­лас­ти по­ли­тических и эко­но­мических от­но­ше­ний, не до­пус­кать на сво­ей тер­ри­то­рии дея­тель­но­сти ор­га­ни­за­ций, вра­ж­деб­ных дру­гой сто­ро­не, а так­же до­го­во­ри­лись о соз­да­нии специальной ко­мис­сии по ус­та­нов­ле­нию государственных гра­ниц ме­ж­ду РСФСР и Мон­го­ли­ей.

Исторические источники:

До­ку­мен­ты внеш­ней по­ли­ти­ки СССР. М., 1960. Т. 4.

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