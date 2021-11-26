ОДА

ОДА - жанр ли­рической по­эзии и му­зы­ки.

В ан­тич­но­сти сло­во «Ода» сна­ча­ла не име­ло тер­ми­но­ло­гического зна­че­ния, за­тем ста­ло обо­зна­чать пре­имущественно на­пи­сан­ную стро­фа­ми ли­рическую хо­ро­вую пес­ню тор­же­ст­вен­но­го, при­под­ня­то­го, мо­ра­ли­зи­рую­ще­го ха­рак­те­ра (осо­бен­но пес­ни Пин­да­ра ). В ви­зантийской гим­но­гра­фии одой на­зы­ва­лась ка­ж­дая из 9 час­тей ка­но­на. В эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния и ба­рок­ко сло­во при­ме­ня­лось в основном к па­те­тической вы­со­кой ли­ри­ке, ори­ен­ти­рую­щей­ся на ан­тич­ные об­раз­цы (Пин­дар, Го­ра­ций) и на­пи­сан­ной стро­фическими сти­ха­ми (П. де Рон­сар во Фран­ции, Г. Кьяб­ре­ра в Ита­лии, Дж. Драй­ден в Анг­лии). В по­эзии клас­си­циз­ма ода - ве­ду­щий жанр вы­со­ко­го сти­ля с ка­но­ническими те­ма­ми (про­слав­ле­ние Бо­га, оте­че­ст­ва, жиз­нен­ной муд­ро­сти и др.), приё­ма­ми («ти­хий» или «стре­ми­тель­ный» при­ступ, на­ли­чие от­сту­п­ле­ний, доз­во­лен­ный «ли­ри­че­ский бес­по­ря­док») и ви­да­ми (оды ду­хов­ные, тор­же­ст­вен­ные - «пин­да­ри­че­ские»; нра­во­учи­тель­ные – «го­ра­ци­ан­ские»; лю­бов­ные – «анак­ре­он­ти­че­ские»): Ф. Ма­лерб, Воль­тер, Ж. Б. Рус­со, Э. Леб­рен (Фран­ция). В русскую по­эзию оду ввёл В.К. Тре­диа­ков­ский (1734); клас­си­ка­ми жан­ра ста­ли М.В. Ло­мо­но­сов и А.П. Су­ма­роков (со­от­вет­ст­вен­но «вос­тор­жен­ный» и «яс­ный» ти­пы од). В эпо­ху пред­ро­ман­тиз­ма жан­ро­вые при­зна­ки оды рас­ша­ты­ва­ют­ся (Г.Р. Дер­жа­вин и др.). В XIX-XX веках жан­ро­вая сис­те­ма в ли­ри­ке раз­мы­ва­ет­ся (оды ро­ман­ти­ков - Дж. Кит­са, В. Гю­го, А. Манд­зо­ни и других ли­ше­ны ка­но­нических жан­ро­вых при­мет) и тер­мин «ода» упот­реб­ля­ет­ся час­то лишь в пе­ре­нос­ном зна­че­нии («Ода ре­во­лю­ции» В.В. Мая­ков­ско­го , 1918).

С XVII века в западно-европейских странах тер­мин "ода" стал обо­зна­че­ни­ем музыкального жан­ра - во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ной (раз­но­вид­но­сти кан­та­ты, ора­то­рии) или ин­ст­ру­мен­таль­ной ком­по­зи­ции, обыч­но гим­ни­че­ско­го ха­рак­те­ра, соз­дан­ной к празд­но­ва­нию какого-либо со­бы­тия ли­бо про­слав­ляю­щей оп­ре­де­лён­ную идею (например, «Ода к ра­до­сти» на текст Ф. Шил­ле­ра в фи­на­ле 9-й сим­фо­нии Л. ван Бет­хо­ве­на, «Ода на окон­ча­ние вой­ны» для 8 арф, 4 флейт, кон­тра­ба­сов, ду­хо­вых и удар­ных ин­ст­ру­мен­тов С.С. Про­кофь­е­ва ). Встре­ча­ют­ся оды са­ти­рической на­прав­лен­но­сти: «Ода На­по­ле­о­ну» А. Шён­бер­га (на од­но­именный текст Дж. Бай­ро­на) для чте­ца, фортепиано, струн­ного квар­те­та или струн­но­го ор­ке­ст­ра (1942), в ко­то­рой объ­ек­том са­ти­ры был А. Гит­лер .

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