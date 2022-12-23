МОНГОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1921

Монгольская операция 1921 — ввод войск Советской России и Дальневосточной Республики (ДВР) в Монголию и боевые действия против базировавшихся на ее территории сил белого движения . 3 февраля 1921 Азиатская дивизия белых под командованием Р. Унгерн-Штернберга взяла Ургу, изгнав оттуда китайские войска и восстановив независимость Монголии во главе с Богдо-гэгэном VIII. 1—3 марта 1921 при поддержке Коминтерна прошло совещание (съезд), создавшее ЦК Монгольской народной партии (МНП) во главе с С. Данзаном. Была создана Монгольская народная армия (МНА) в несколько сот бойцов во главе с Д. Сухэ-Батором . 13 марта 1921 МНП создала Временное народное правительство Монголии во главе с Д. Чагдаржавом (с 16 апреля его возглавил Д. Бодо). 18 марта 1921 Сухэ-Батор отбил у китайцев Кяхту. 21 мая 1921 Азиатская дивизия Унгерна числом около 3 тыс. человек начала поход на территорию ДВР и России. Бригада белых под командованием Б. Резухина продвинулась севернее Билютая и в июне вернулась в Монголию. Подчинявшийся Унгерну монгольский отряд Баян-гуна атаковал Кяхту, но был разбит силами МНА. В боях принял участие и был ранен Данзан. Отряд под командованием Унгерна наступал на Троицкосавск, но 11—13 июня 1921 был разбит силами 35-й дивизии (под командованием К. Неймана) 5-й армии (под командованием М. Матиясевича) и отрядов Народно-революционной армии (НРА) ДВР. Унгерн отошел на территорию Монголии в район р. Селенга. 31 мая — 1 июня 1921 Дальневосточное бюро РКП(б), РВС 5-й армии и руководство ДВР после дискуссии приняли решение направить в Монголию войска и занять Ургу. Решение дальневосточных политиков получило поддержку Советского руководства в Москве. Был сформирован экспедиционный корпус под командованием К. Неймана численностью около 10 тыс. человек. 27 июня 1921 он вошел в Монголию и совместно с силами МНА 6 июля занял Ургу, где был торжественно встречен представителями Богдо-гэгэна. 11 июля 1921 последний был провозглашен конституционным монархом, а власть перешла к правительству во главе с Бодо, в которое вошли как члены МНП, так и представители прежних социальных верхов. 17 июля 1921 Унгерн двинулся во второй поход на север — от р. Джиды до оз. Гусиного, где взял штурмом дацан, занятый двумя красными батальонами. Местное население не поддерживало этот поход, Унгерн не получил пополнения. Потерпев поражение у Ново-Дмитриевки, Унгерн с остатками своих кавалеристов в августе прорвался в Монголию. В Азиатской дивизии усиливалось стремление прекратить борьбу и уйти в Китай. 18 августа 1921 произошло выступление против Унгерна, Резухин был убит. 21 августа 1921 Унгерн был захвачен собтвенными бойцами-монголами, которые выдали его красному отряду П. Щетинкина. Остатки Азиатской дивизии ушли в Маньчжурию и там разоружились. Часть белых отошла в Зап. Монголию, куда вы­шли также остатки белых сил из Синьцзяна под командованием А. Бакича. Они собрались в районе Кобдо. 24 октября 1921 белые вторглись в Онгудай и Кош-Агач на советскую территорию. Чагдаржав был назначен уполномоченным правительства на западе Монголии и успешно провел здесь мобилизацию в МНА. В Зап. Монголию подошел отряд бывшего командующего монгольской армией во времена господства Унгерна Х. Максаржава, который перешел на сторону новой власти. 10 сентября 1921 отряд монгольских бойцов Хас-Батора был окружен белыми в монастыре Саруул-гунн-хурэ в районе о. Толбо-Нуур. Белым удалось схватить и казнить Хас-Батора. К Толбо-Нуру вышел отряд особого назначения под командованием К. Некунде (Байкалова) и поддержал монгольский отряд, но сам оказался в окружении, обороняя монастырь. 20 октября 1921 в район озера подошел 185-й полк, усиленный кавалерийским эскадроном, и 28 октября Бакич был разбит. С отрядом в 150 человек он бежал. 15 декабря 1921 Максаржав перехватил Бакича в Уланкоме и заставил сдаться. В дальнейшем Бакич был выдан в Россию. Белые отряды на территории Монголии были ликвидированы. События М. о. 1921 в дальнейшем были официально объявлены в Монголии Народной революцией.

Лит. : Юзефович Л. А. Самодержец пустыни (Феномен судьбы барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга). М., 1993; Дальневосточная политика Советской России (1920—1922 гг.): Сборник документов. Новосибирск, 1996; Рощин С. К. Политическая история Монголии (1921—1940 гг.). М., 1999; Барон Унгерн в документах и мемуарах. М., 2004; Ганин А. А. Черногорец на русской службе: генерал Бакич. М., 2004; История Монголии. ХХ век. М., 2007; Монголия в документах Коминтерна (1919—1934). Улан-Удэ, 2012; Кузьмин С. Л. Теократическая государственность и буддистская церковь в Монголии в начале ХХ века. М., 2016; Шубин А. В . Монголия между абсолютизмом и коммунизмом: старт пути (1921 г.) // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2021. № 3. А. В. Шубин .