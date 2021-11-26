ЛИТВИНОВ Максим Максимович

Советский дипломат, нарком иностранных дел (в 1930-1936 гг. – по иностранным делам) 21.07.1930 г. - 03.05.1939 г.

Настоящее имя Меер-Генох Моисеевич Валлах. Член РСДРП с 1898 г. Был агентом «Искры». Большевик. Делегат III съезда РСДРП. Участвовал в организации издания газеты «Новая жизнь», в закупках оружия, контактируя с Камо. В 1908 г. выслан из Франции в Великобританию . С 1914 г. представитель РСДРП(б) в Международном социалистическом бюро. После Октябрьского переворота 1917 г. представлял интересы Советской России в Великобритании. В июне-октябре 1918 г. первый полпред в Великобритании. Полномочия Литвинова не были признаны, он был арестован и обменен на британского неофициального представителя в России Р. Локкарта . В 1920-1921 гг. был полпредом в Эстонии. С 10 мая 1921 г. был заместителем наркома иностранных дел. Участвовал в Генуэзской конференции. Став наркомом, проводил политику коллективной безопасности. Считался сторонником сближения с Великобританией и Францией, но его действия определялись инструкциями И. Сталина. Его отстранение от должности должно было облегчить сближение СССР с Германией, увенчавшееся заключением Советско-германского пакта о ненападении 1939 г. НКВД производило аресты в окружении Литвинова. После начала Великой Отечественной войны назначен заместителем наркома иностранных дел (занимал должность до 1946 г.) и послом в США (до 1943), а затем одновременно на Кубе (1942-1943 гг.).

Исторические источники:

Документы внешней политики СССР. Т. 1-22. М., 1957-1992;

Политбюро ЦК РКП(б) - ВКП(б) и Европа. Решения «Особой папки» 1923-1939. М., 2001.

Автор статьи: Шубин А.В.