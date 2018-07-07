Краткий курс истории. Георгий Чичерин 7 июля 1936 года скончался советский государственный деятель и дипломат Георгий Васильевич Чичерин. Происхождение 24 ноября (н. ст.) 1872 года в Тамбовской губернии, в дворянской семье, родился Георгий Васильевич Чичерин. Среди родственников по материнской линии были известные русские дипломаты. Учеба Чичерина началась в Тамбовской гимназии, продолжилась на историко-филологическом факультете Петербургского университета, после окончания которого он начал работать в Министерстве иностранных дел (с 1898 года), в архиве. Георгий Васильевич был высокоэрудированным молодым человеком, прекрасно знал многие европейские языки. В сфере его интересов находились новые веяния в живописи, вызывали неподдельный интерес произведения Вагнера и Ницше. Чичерин написал книгу о творчестве Моцарта. Еще... На чтение: 1 минута

7 июля 1936 года скончался советский государственный деятель и дипломат Георгий Васильевич Чичерин.

Происхождение

24 ноября (н. ст.) 1872 года в Тамбовской губернии, в дворянской семье, родился Георгий Васильевич Чичерин. Среди родственников по материнской линии были известные русские дипломаты. Учеба Чичерина началась в Тамбовской гимназии, продолжилась на историко-филологическом факультете Петербургского университета, после окончания которого он начал работать в Министерстве иностранных дел (с 1898 года), в архиве. Георгий Васильевич был высокоэрудированным молодым человеком, прекрасно знал многие европейские языки. В сфере его интересов находились новые веяния в живописи, вызывали неподдельный интерес произведения Вагнера и Ницше. Чичерин написал книгу о творчестве Моцарта. Еще в университете ему стали симпатичны левые политические идеи. Георгия Чичерина в целом заинтересовала политика, особенно близки ему были взгляды меньшевиков.

Революционная деятельность

В 1905 году Чичерин уже занялся революционной деятельностью и вступил в ряды РСДРП. Опасаясь ареста, уехал за границу. С 1907 года он – активный сотрудник Заграничного бюро ЦК РСДРП, работал на лондонском съезде. В своих политических взглядах он одно время сблизился с группой «Голос Социал-Демократа». Первый арест Чичерина произошел в Берлине за пользование чужими документами. Его выслали из Пруссии, и он переехал во Францию, где активно сотрудничал с социалистами. В начале Первой мировой войны перебрался в Лондон, где также сотрудничал с британскими социалистами. При его участии был создан Комитет помощи русским политкаторжанам и ссыльнопоселенцам. Оказывая помощь пострадавшим революционерам, этот комитет являлся центром, проводившим политику против российского царизма. Чичерин выступал с позиций пораженчества, которые сохранялись и после Февральской революции. Это очень не нравилось британским властям, продолжавшим войну, и он был арестован. Новое советское правительство и первый нарком иностранных дел Л. Троцкий добились освобождения Чичерина. В январе 1818 года он вернулся в Россию.

Г.В. Чичерин и М.М. Литвинов

Дипломатическая работа

На родине Георгий Васильевич Чичерин вступил в партию большевиков и занял пост заместителя Троцкого. В конце мая 1918 года Чичерина назначили наркомом иностранных дел. В 1923 году прошла реорганизация, и Чичерин стал первым народным комиссаром иностранных дел СССР. Он занимал эту должность до ухода на пенсию в 1930 году. Деятельность Георгия Чичерина как наркома была весьма продуктивной. Молодая Советская республика заключила договоры с Турцией, Ираном и Афганистаном. А в 1922 году на Генуэзской конференции был подписан Рапалльский договор с Германией, который, по сути, положил конец международной изоляции СССР. В 1923 году возглавляемая Чичериным советская делегация на Лозаннской конференции обсудила проблемы определения режима черноморских проливов. За короткое время Георгий Васильевич создал новое советское дипломатическое ведомство и определил основополагающие моменты внешней политики государства. Похоронен Чичерин на Новодевичьем кладбище.