КОЛЛОНТАЙ Александра Михайловна

Советский государственный, партийный деятель, публицист и дипломат.

Родилась в Санкт-Петербурге. Участвовала в революционном движении еще с 1890-х гг., хотя официально стала членом РСДРП(б) в 1915 г. В составе партийной делегации принимала участие в международных социалистических конгрессах в Штутгарте (1907 г.), Копенгагене (1910 г.), Базеле (1912 г.). После победы Октябрьской революции была наркомом государственного призрения, наркомом пропаганды и агитации Крымской республики (1919 г.). С 1921 по 1922 гг. Коллонтай была секретарем Международного женского секретариата при Коминтерне. С 1923 г. на дипломатической работе. До 1930 г. находилась полпредом и торгпредом в Норвегии и Мексике. В 1930-1945 гг. Коллонтай была сначала посланником, а затем послом СССР в Швеции. Именно в эти годы наиболее ярко проявился дипломатический талант Александры Михайловны. Во многом благодаря ее усилиям, советской дипломатии в годы Великой Отечественной войны удалось убедить шведское правительство отвергнуть давление со стороны фашистской Германии и не допустить недружественных по отношению к нашей стране акций со стороны Стокгольма. В частности, королевским правительством так и не было дано разрешения на транзит по шведской территории на Восточный фронт немецких войск. С 1943 г. А. М. Коллонтай выступала как посредник между официальными финскими и советскими представителями, после того как Финляндия стала искать пути заключения мира с Советским Союзом. С 1945 г. Коллонтай — советник Министерства иностранных дел СССР.