КИЕВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1920

Киевская операция 1920 — наступательная операция советских войск Юго-Западного фронта (командующий А. И. Егоров , члены РВС И. В. Сталин , Р. И. Берзин, начальник штаба Н. Н. Петин, начальник тыла Ф. Э. Дзержинский ), проведенная 26 мая — 17 июня в Советско-польской войне 1919—1920 с целью окружения и уничтожения киевской группировки противника и освобождения Украины.

В дальнейшем планировалось, развивая удар на ровненском направлении, создать благоприятные условия для совместного с Западным фронтом окончательного разгрома польских вооруженных сил. 25 апреля 1920 польская армия Ю. Пилсудского вторглась в Советскую Украину, 7 мая захватила Киев и вскоре, форсировав Днепр, образовала плацдарм на восточном берегу реки. Южнее Киева поляки вышли на линию Белая Церковь, Липовец, Гайсин, Ямполь, где были остановлены советскими войсками. С целью проведения контрнаступления в мае 1920 в состав Юго-Западного фронта были переброшены: с Северного Кавказа — Первая Конная армия (командующий С. М. Буденный , члены РВС К. Е. Ворошилов , С. К. Минин), с Туркестанского фронта — 25-я Чапаевская стрелковая дивизия (командир И. С. Кутяков), с Урала — Башкирская кавалерийская бригада (командир М. Л. Муртазин). Для укрепления тыла Юго-Западного фронта на Украину был командирован Ф. Э. Дзержинский с большой группой сотрудников Всероссийской чрезвычайной комисии (ВЧК). В ходе К. о. войска Юго-Западного фронта (свыше 22,4 тыс. штыков, 24 тыс. сабель, 245 орудий, 1440 пулеметов, 27 бронепоездов, 13 бронеавтомобилей) при содействии Днепровской военной флотилии (40 кораблей и судов; командующий П. И. Смирнов-Светловский) нанесли поражение войскам польского Юго-Восточого фронта (69,1 тыс. штыков, 8,9 тыс. сабель, 412 орудий, 1897 пулеметов; генерал А. Листовский), 12 июня освободили Киев и к исходу 17 июня отбросили противника на 90—130 км на запад. Решающую роль в достижении успеха сыграла Первая Конная армия, осуществившая прорыв польского фронта в районе Сквиры и развившая успех в общем направлении на Житомир, в тыл киевской группировки противника. Несмотря на превосходство в коннице, войска Юго-Западного фронта не сумели завершить окружение противника. Вследствие этого главные силы 3-й польской армии вышли из-под удара и к исходу 17 июня закрепились на рубеже Новоград-Волынский — Коростень — Хабное, т. е. почти на исходных позициях перед апрельским наступлением. Тем не менее, К. о. положила начало перелому в Советско-польской войне в пользу Красной армии. Для стабилизации положения польское командование вынуждено было перебросить на Украину около трех пехотных дивизий из Белоруссии и ослабить действовавшую там группировку своих войск. После завершения К. о., войска Юго-Западного фронта приступили к подготовке и проведению Ровненской операции 1920. А создавшееся для Польши опасное положение потребовало от ее руководства решительных действий.

Лит.: Сталин И. В. Сочинения. Т. 4: ноябрь 1917—1920. М., 1947; Кузьмин Н. Ф. Крушение последнего похода Антанты. М., 1958; История Гражданской войны в СССР. В 5 т. / Буденный С. М., Кузьмин Н. Ф., Найда С. Ф., Обичкин Г. Д. и др. Т. 5: февраль 1920 — октябрь 1922 г. М., 1960; Буденный С. М. Пройденный путь. Кн. 2. М., 1965; Тухачевский М. Н. Поход за Вислу. Пилсудский Ю. Война 1920 года. М., 1992; Мельтюхов М. И. Советско-польские войны. Военно-политическое противостояние 1918—1939 гг. М., 2001; Революция и Гражданская война в России: 1917—1923 гг. Энциклопедия. В 4 т. / Глав. ред. С. А. Кондратов. Т. 2. М., 2008; Близниченко С. С., Лазарев С. Е. Пётр Иванович Смирнов-Светловский // Вопросы истории. 2014. № 5. С. 133—147.