Как наш ледокол стал мировой знаменитостью Покорение Северного полюса – одна из самых интригующих, но и одна из самых трагических страниц истории человечества. Начиная с XVII века мореходы из разных стран предпринимали и безуспешно заканчивали свои попытки добраться до этой самой северной точки земли. Пределом многих полярников долгое время оставались Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, а вот дальнейшее продвижение останавливали сильнейшие холода, многометровые льды и болезни. Да и выбор средств передвижения был небогат: парусные суденышки, не приспособленные для плавания в арктических льдах, собачьи упряжки и, естественно, пешком, неся на себе продукты, топливо… Это сегодня Северный полюс стал более-менее доступным. Современные самолеты, атомные ледоколы и подводные лодки... На чтение: 2 минуты

Покорение Северного полюса – одна из самых интригующих, но и одна из самых трагических страниц истории человечества. Начиная с XVII века мореходы из разных стран предпринимали и безуспешно заканчивали свои попытки добраться до этой самой северной точки земли. Пределом многих полярников долгое время оставались Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Шпицберген, а вот дальнейшее продвижение останавливали сильнейшие холода, многометровые льды и болезни. Да и выбор средств передвижения был небогат: парусные суденышки, не приспособленные для плавания в арктических льдах, собачьи упряжки и, естественно, пешком, неся на себе продукты, топливо…

Это сегодня Северный полюс стал более-менее доступным. Современные самолеты, атомные ледоколы и подводные лодки без особых проблем достигают этой крайней точки. Мало того, Северный полюс становится популярным туристическим объектом.

Сегодня мы расскажем об одной из самых драматических историй покорения Арктики, которая произошла в конце 1920-х годов.

В 1927 году один инженер из южной европейской страны решил покорить Север с помощью современных на тот момент средств. Это был итальянец Умберто Нобиле, большой специалист по строительству и эксплуатации дирижаблей. Он предложил проект экспедиции на Северный полюс именно на таком летательном устройстве. Этот проект поддержал и правитель Италии Бенито Муссолини.

Естественно, путешественники должны были лететь на дирижабле конструкции Нобиле. Аппарат получил гордое имя «Италия». Подготовка была очень тщательной, и для полета отобрали 18 человек, из которых семеро уже имели опыт полярных полетов. Нобиле, кроме экипажа, взял в путешествие и своего фокстерьера Титину.

Базовым лагерем стала бухта Конгс-фьорд на Шпицбергене, куда в марте 1928 года в качестве поддержки отправился и пароход «Читта ди Милано». Он должен был поддерживать связь с дирижаблем.

Умберто Нобиле

С этой базы экспедиция Нобиле трижды совершала попытки штурмовать Северный полюс. Первая попытка сорвалась из-за непогоды, вторая продолжалась 69 часов, но тем не менее успехов не принесла. Третий вылет «Италии» состоялся 23 мая 1928 года. Начав полет рано утром, к полуночи экспедиция добралась до Северного полюса. На полюс был сброшен флаг Италии, освященный папой римским. На обратном пути ухудшилась погода, встречный ветер увеличил расход топлива и появились технические проблемы – заклинило руль высоты.

В 10:30 утра 25 мая «Италия» начала падать и в процессе ударилась о лед. Дирижабль развалился на части. Шесть человек на одном из фрагментов дирижабля были унесены на восток. Судьба этих членов экспедиции до сих пор не выяснена.

На льду оказалось десять человек. Моторист Помелла погиб при ударе, а еще трое, в том числе и Умберто Нобиле, получили переломы.

Трагедия «Италии» потрясла весь мир. Равнодушных не было. Многие страны приняли решение участвовать в спасении полярников. К льдине, где оставались потерпевшие крушение, выдвинулись ледоколы, туда пытались добраться известные летчики. В этой первой международной спасательной экспедиции приняло участие 18 кораблей и 21 самолет из шести стран. В ходе операции погиб знаменитый норвежский полярник Руаль Амундсен, друг Нобиле и первый покоритель другого полюса, Южного. Его самолет пропал без вести.

СССР направил в район катастрофы два ледокола, «Малыгин» и «Красин». «Малыгин» вышел из Архангельска 12 июня, но был зажат льдами в Баренцевом море и не смог помочь итальянцам.

«Красин» базировался в Ленинграде и вышел в море 16 июня и уже 21 числа прибыл в норвежский порт Берген. На ледоколе имелся самолет «Юнкерс» ЮГ-1, который пилотировали летчики Борис Чухновский и Георгий Страубе.

Умберто Нобиле и Финн Мальмгрен на борту дирижабля «Италия»

К этому времени до лагеря уже добрались иностранные пилоты, которые сбросили на льдину продовольствие и медикаменты. 23 июня шведский летчик Эйнар Лундборг на двухместном самолете вывез со льдины Умберто Нобиле вместе с собакой. Этот поступок еще долго будут ставить в укор руководителю экспедиции, который якобы бросил своих товарищей.

На самом деле Лундборг, вывозя Нобиле, планировал, что за двое следующих суток он вывезет оставшихся, но швед потерпел аварию и остался в ледяном лагере.

После этого оставшиеся в живых разделились на две группы: шестеро остались у разбитого дирижабля, а трое вышли из лагеря, чтобы добираться до большой земли пешком.

Именно в это время ледокол «Красин» активно вступил в спасательную операцию. 10 июля советский самолет обнаружил лагерь и сбросил итальянцам еду и одежду. 11 июля летчик Чухновский нашел и группу, ушедшую пешком. Но на обратном пути, не найдя в тумане ледокол, Чухновский сел на лед и сломал шасси. Летчик сообщил по радио, что просит сначала поднять на борт итальянцев, а потом заняться его спасением.

Утром 12 июля ледокол обнаружил двух из трех полярников, ушедших самостоятельно. Финн Мальмгрен погиб от истощения раньше. Спасение пришло вовремя, но Адальберто Мариано пришлось ампутировать ногу.

Вечером 12 июля «Красин» добрался до лагеря, где принял на борт пятерых последних членов экспедиции. 16 июля был подобран со льдины и Борис Чухновский, после чего ледокол направился к берегам Норвегии.

Все спасенные итальянцы пересели на пароход «Читта ди Милано», который сначала доставил их в норвежский Нарвик, а позднее в Италию.

Участие в спасении итальянских полярников значительно подняло авторитет нашей страны в мире. Ледокол «Красин» стал мировой знаменитостью. В августе – сентябре ледокол продолжил, но безуспешно поиски следов шестерых членов экспедиции Нобиле, унесенных на остатках дирижабля. Поисковые работы других стран прекратились 11 сентября, а «Красин» продолжал поиски до 23 сентября 1928 года.

В 1969 году был снят совместный советско-итальянский фильм «Красная палатка», который был посвящен истории спасения экспедиции Нобиле. Режиссером стал Михаил Калатозов, получивший Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля за фильм «Летят журавли».

Для участия в картине, помимо советских актеров, были приглашены звезды мирового кино, такие как Клаудия Кардинале и «агент 007» Шон Коннери. На премьере присутствовал и спасенный Умберто Нобиле. Он умер в 1978 году в возрасте 93 лет.