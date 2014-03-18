К вопросу об англо-советских экономических связях 1928 года В статье рассматривается проблема советско-британских торгово-экономических контактов в конце 1920-х гг. Исследуется влияние «торговой блокады» СССР со стороны правительства консерваторов и ее влияния на развитие различных отраслей английской экономики. Особое внимание уделяется переписке заместителя председателя Госплана Г.Я. Сокольникова с британским журналистом М. Фарбманом. На чтение: 3 минуты

А.С. Соколов

К вопросу об англо-советских экономических связях 1928 года (по материалам писем М. Фарбмана Г.Я. Сокольникову)

В мае 1927 г. на торгпредство СССР в Лондоне и помещении акционерного общества «Аркос Лимитед» был произведен полицейский налет, совершен обыск, изъяты секретные и шифрованные документы 27 мая британское правительство направило НКИД ноту с сообщением, при соответствующей мотивировке, о своем решении порвать дипломатические отношения с СССР. Этот разрыв повлиял на ухудшение англо-советских торговых отношений, вызвал кризис ряда отраслей британской экономики. Так, например, в апреле 1928 г. выступая в парламенте, депутат рабочей партии Бэкстон указывал, что кризис рыболовства является последствием уменьшения торговли Англии с СССР. Он подчеркнул, что разрыв с СССР лишил заработка многих английских рыболовов. Выступивший с ответом от имени правительства министр сельского хозяйства Вуд признал, что русский экспортный рынок для Англии потерян [1] . В свою очередь, директор крупнейшей английской компании текстильного машинного оборудования «Манчестер Плат» заявил в печати: «Наша торговля с Россией, которая до разрыва англо-советских отношений была вполне успешной теперь окончательно убита» [2] .

Одна из отраслей экономики, которая успешно развивалась между двумя странами была торговля нефтью. По официальным данным в июне 1928 г. в Англию было ввезено 3 239 тыс. галлонов советских нефтяных продуктов по сравнению с 2 604 тыс. галлонов в июне 1927 г. Однако лидеры консерваторов настаивали на ограничении торговли нефтью. Так, Оливер Локер Лэнсон начал кампанию с целью разрушить остатки англо-советской торговли. Выступая на митинге в Илинге он сообщил о своем намерении поднять в парламенте вопрос об увеличении пошлин на советскую нефть. При этом Лэмпсон заявил, что сумеет довести это дело до Черчилля [3] .

Опубликованные статистические данные за третью четверть финансового 1927-1928 гг. об англо-советской торговле наглядно отражали последствия разрыва между Англией и СССР. За первые девять месяцев 1927-1928 г. советских заказов размещено в Англии было на 9 млн фунтов стерлингов меньше, чем за соответствующий период прошлого года. Финансовый корреспондент «Дейли Геральд», комментируя эти статистические данные писал: «Не нужно быть экономистом, чтобы понимать, что падение экспорта из одной страны в другую на 9 млн в 9 месяцев неизбежно ведет за собой увеличение безработицы». «Дэйли Геральд» писала, что своим налетом на «Аркос» министр внутренних дел Джонсон Хикс совершил преступление не только с точки зрения международного общения, но также с точки зрения интересов английской промышленности. «Советы, — писала газета, — могут удовлетворить свои нужды повсюду, где они захотят, а между тем проблема безработицы в Англии стала значительно серьезней» [4] . Газета указывала, что английские промышленники, более сильно, чем когда-либо стремятся к получению заказов из СССР. Несмотря на неопределенные политические отношения между обеими странами, английские промышленники дают советским организациям кредит на пять лет, в то время, как раньше, в период существования официальных отношений между Англией и СССР, кредит этот почти не превышал двух лет. Объясняется это тем, что со времени восстановления торговых отношений с СССР, ни одна британская фирма не потеряла ни копейки на торговле с СССР, вследствие каких-нибудь неплатежей.

Первые проблески возможного улучшения советско-британских отношений возникли в сентябре 1928 г., когда редактор английского журнала «Инглиш ревью» Э. Ремант сообщил советнику полпредства СССР во Франции о намерении группы английских финансистов, промышленников и политических деятелей, принадлежавший к консервативной партии, отправиться в СССР с целью ведения переговоров с советским правительством о финансировании отдельных отраслей промышленности и строительстве в СССР и о расширении англо-советской торговли путем предоставления кредитов. В это же время к заместителю председателя Госплана обратился с просьбой о помощи журналист и издатель английского ежегодника «Европа» М. Фарбман (Григорий Абрамович). С 1915 г. он жил в Англии, писал как эксперт-советолог для американских и английских журналов, являлся московским корреспондентом «Манчестер Гардиан». Фарбман свою просьбу изложил в письме следующего содержания:

«Многоуважаемый т. Сокольников

Я не знаю, приходилось ли Вам пользоваться моим ежегодником, но если приходилось, то Вы, несомненно, ругали меня за недостатки Советского отдела. Я вполне сознаю, что отдел этот значительно хуже многих других в книге, нов мое оправдание могу сказать, что я все годы старался исправить его, но не мог подходящих людей в Москве. Теперь от отчаяния разбил отдел на части и послал их разным лицам, которые поймут меня, и я уверен вполне сочувствуют моему стремлению сделать русский отдел вполне надежным и полным по возможности.

Политтем отдел я послал Литвинову, национально-культурный Луначарскому и т.д. Я позволю послать Вам статистический отдел с просьбой поручить какому-нибудь надежному человеку не только выправить его согласно используемым данным, но и дополнить его теми сведениями, которые необходимы, чтобы дать публике представление об экономическом состоянии Советской России в настоящий момент. В прошлом издании мы поместили только две страницы статистических сведений. Я бы ничего не имел против если бы могли дать в новом издании, по крайней мере, вдвое больше» [5] . В ответном письме от 8 декабря 1928 г. Сокольников указывал, что «Исполняя Вашу просьбу, выраженную в письме от 23/XI с.г. я обратился к профессору С.А. Первушину с предложением составить для издаваемого Вами ежегодника статистические данные об СССР. В н/время сведения эти мною получены и препровождены Вам вместе с объяснительной к ним запиской профессора Зеленко» [6] .

Спустя четыре дня М. Фарбман писал Сокольникову:

«Многоув. тов. Сокольников

Большое спасибо Вам за присылку статистических данных. Цифры о населении и продукции вполне исчерпывающие и я их отправил в печать. Что же касается бюджета, то я решил задержать его на несколько дней с тем чтобы попытаться включить тоже и смету на 1928-29 годы. Из газет я вижу, что бюджет на новый год принят, я очень бы хотел включить эти данные» [7] .

Данная переписка свидетельствует о деловых контактах между большевистскими хозяйственными руководителями и представителями британской прессы в условиях разрыва англо-советских отношений. Британские деловые круги внимательно следили за экономическими процессами в СССР в условиях начала реализации первого пятилетнего плана. Созданный в феврале 1929 г. в Лондоне Англо-русский комитет организовал в марте-апреле поездку группы британских промышленников в СССР, которая пришла к выводу о необходимости нормализации англо-советских отношений для развития торговли. В ноябре 1929 г. палата общин одобрила восстановление дипломатических отношений и на основе этого 12 декабря произошел обмен послами. Полпредом СССР в Великобритании был назначен Г.Я. Сокольников. В 1930 г. Г.Я. Сокольников и министр иностранных дел А. Гендерсон подписали Временное торговое соглашение между СССР и Великобританией.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Экономическая жизнь. 1928. 4 апреля.

[2] Экономическая жизнь. 1928. 10 января.

[3] Экономическая жизнь. 1928. 10 мая.

[4] Экономическая жизнь. 1928. 1 сентября.

[5] Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 670. Оп. 1. Д. 70. Л. 18.

[6] Там же. Л. 17.

[7] Там же. Л. 22.