ИОФФЕ АДОЛЬФ АБРАМОВИЧ

ИОФФЕ АДОЛЬФ АБРАМОВИЧ (псевдоним В. Крым­ский) - советский пар­тий­ный и государственный дея­тель, ди­пло­мат.

Сын А.Я. Иоф­фе, од­но­го из круп­ней­ших пред­при­ни­ма­те­лей Юга Рос­сии конца XIX - начала XX веков. По­томственный почётный гра­ж­да­нин. С конца 1890-х годов уча­ст­во­вал в ре­во­люционном дви­же­нии, в 1901 году всту­пил в РСДРП . Учил­ся на медицинском факультете Бер­лин­ско­го (1903-1904 годы) и на юри­дическом факультете Цю­рих­ско­го (1906-1907 годы) университетов, за­тем окон­чил медицинский факультет Вен­ско­го университета. В 1905 году уча­ст­во­вал в Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов. Совместно с Л.Д. Троц­ким (Иоффе стал его бли­жай­шим еди­но­мыш­лен­ни­ком), А.Л. Пар­ву­сом и М.И. Ско­беле­вым в Ве­не из­да­вал газету «Прав­да» (1908-1912 годы).

В 1912-1917 годах на­хо­дил­ся под аре­стом, на ка­тор­ге и в ссыл­ке в Си­би­ри. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года прие­хал в Пет­ро­град, во­шёл в груп­пу «меж­рай­он­цев» (сто­рон­ни­ков еди­ной РСДРП), совместно с Троц­ким из­да­вал газету «Впе­рёд». Ле­том 1917 года во­шёл в РСДРП(б), из­бран чле­ном ЦК пар­тии. Во вре­мя Октябрьской ре­волю­ции 1917 года член Пет­ро­град­ско­го во­ен­но-ре­во­лю­ци­он­но­го ко­ми­те­та. Пред­се­да­тель (но­ябрь 1917 - январь 1918 годов), член (январь - февраль 1918 года) де­ле­га­ции РСФСР на пе­ре­го­во­рах со стра­на­ми Чет­вер­но­го сою­за в Брест-Ли­тов­ске, 2(15) декабря 1917 года за­клю­чил с ни­ми до­го­вор о пе­ре­ми­рии; при об­су­ж­де­нии во­про­са о ми­ре с Гер­ма­ни­ей и её со­юз­ни­ка­ми раз­де­лял по­зи­цию Троц­ко­го. Де­пу­тат Уч­ре­дительного со­б­ра­ния (январь 1918 года) .

В 1918 году пер­вый пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель РСФСР в Гер­ма­нии. В Бер­ли­не 27 августа 1918 за­клю­чил до­ба­воч­ный до­го­вор к Бре­ст­ско­му ми­ру 1918 года, ус­та­но­вив­ший сум­му кон­три­бу­ции (6 миллиардов ма­рок), ко­то­рую РСФСР долж­на бы­ла уп­ла­тить Гер­ма­нии. Уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке Но­ябрь­ской ре­во­лю­ции 1918 года в Гер­ма­нии, в свя­зи с этим не­за­дол­го до её на­ча­ла в чис­ле других ра­бот­ни­ков советского по­соль­ст­ва вы­слан из стра­ны. В 1919 году член Со­ве­та обо­ро­ны и нар­ком государственного кон­тро­ля УССР. Вёл пе­ре­го­во­ры и за­клю­чил мир­ные до­го­во­ры ме­ж­ду РСФСР и Эс­то­ни­ей, Лат­ви­ей, Лит­вой (1920 год), Поль­шей (1921 год). Вы­сту­пал за ли­ше­ние са­мостоя­тель­но­сти во внеш­ней по­ли­ти­ке советских рес­пуб­лик, на­хо­див­ших­ся в сою­зе с РСФСР. С 1921 года на­стаи­вал на про­ве­де­нии ак­тив­ной советской внеш­ней по­ли­ти­ки, счи­тая, что её «обо­ро­ни­тель­ный пе­ри­од» за­кон­чен. В 1921-1922 годах председатель Тур­кко­мис­сии ВЦИК и СНК РСФСР в Тур­ке­стан­ской АССР. Гла­ва де­ле­га­ции РСФСР и ДВР на Чан­чунь­ской кон­фе­рен­ции 1922 года. Член пре­зи­диу­ма советской де­ле­га­ции на Ге­ну­эз­ской кон­фе­рен­ции 1922 года. Чрез­вы­чай­ный пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель РСФСР, за­тем СССР в Ки­тае (1922-1923 годы). В 1923 году вёл пе­ре­го­во­ры о нор­ма­ли­за­ции советско-японских от­но­ше­ний. Пол­но­моч­ный пред­ста­ви­тель СССР в Ав­ст­рии (1924-1925 годы). С 1925 году заместитель председателя Главного кон­цес­си­он­но­го комитета СССР.

В 1926-1927 годах уча­ст­ник «Объ­е­ди­нён­ной оп­по­зи­ции». Не имея воз­мож­но­сти из-за тя­жё­лой бо­лез­ни про­дол­жать борь­бу про­тив И.В. Ста­ли­на и его со­рат­ни­ков, по­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом по­сле ис­клю­че­ния Л.Д. Троц­ко­го из ВКП(б). В пред­смерт­ном пись­ме Троц­ко­му пи­сал, что его са­мо­убий­ст­во «яв­ля­ет­ся про­тес­том бор­ца». По­хо­ро­ны Иоффе пре­вра­ти­лись в ма­ни­фе­ста­цию сто­рон­ни­ков оп­по­зи­ции.

Сочинения:

Внеш­няя по­ли­ти­ка Со­вет­ской Рос­сии. М., 1918;

Мир­ное на­сту­п­ле­ние. П., 1921;

Ге­ну­эз­ская кон­фе­рен­ция. М., 1922;

По­след­ний уто­пист (Поп­пер-Лин­ке­ус). М.; Л., 1926;

Япо­ния в на­ши дни. М., 1926;

Пред­смерт­ное пись­мо, ад­ре­со­ван­ное Л. Д. Троц­ко­му // Ди­пло­ма­ти­че­ский еже­год­ник, 1989. М., 1990;

Ди­пло­мат ре­во­лю­ции. Сб. ра­бот. Бос­тон, 1998.

Иллюстрация:

Портрет А. А. Йоффе. Архив БРЭ.