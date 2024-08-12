10 апреля 1922 г. - начало работы Генуэзской международной конференции с участием делегации РСФСР (по вопросам возмещения довоенных долгов и др.)

10 апреля 1922 г. - начало работы Генуэзской международной конференции с участием делегации РСФСР (по вопросам возмещения довоенных долгов и др.)