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Лекция: Судьбы войны и мира в 1943 году. К 75-летию Тегеранской конференции

Лектор: Саксонов Олег Викторович - доктор исторических наук, профессор Военного университета Министерства обороны

Тегеранская конференция - знаменательное событие во всей мировой истории и в истории Второй мировой войны. Она стала первой в череде конференций, определивших судьбы не только Европы, но и всего мира. Операция была строго засекречена и имела кодовое название «Эврика». Впервые в полном составе собралась большая тройка: Сталин, Рузвельт и Черчилль. Проблема открытия Второго фронта западными союзниками заняла основное место в дискуссиях. Сталин 7 раз ставил на конференции этот вопрос. 30 ноября Рузвельт довел до сведения советского лидера, что Объединенный комитет начальников штабов США и Великобритании с участием, при участии лично его и Черчилля, приняли решение начать операцию «Оверлорд» — высадку в Нормандии — на май 1944 г. В Тегеране было уделено также внимание послевоенным проблемам: созданию международной организации по безопасности, будущему Германии, вопросу о польских и германских границах, статусу Прибалтийских республик и др. Сталин также дал устное согласие начать войну против Японии после завершения военных действий в Европе.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.