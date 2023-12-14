10 класс | История России

БИТВА ПОД КУРСКОМ. ОТ ОБОРОНЫ К НАСТУПЛЕНИЮ

Гончаров В.

Курская битва стала одним из крупнейших и наиболее известных сражений Второй мировой войны. Однако предлагаемая вниманию читателя работа до сих пор пор едва ли нс самым подробным обзорным описанием этого сражения в отечественной историографии. Двухтомник «Битва под Курском был выпущен Военно-историческим управлением Генерального штаба Вооруженных сил СССР в 1946-1947 годах на основе материала, подготовленного в 1943-1944 годах и частично опубликованного в 1945 году в виде краткого оперативною очерка. В конце мая 1948 года в Генеральном штабе состоялось подробное обсуждение только что вышедшего труда, на котором он подвергся довольно жесткой критике. Отмечая подробное изложение тактических действий на уровне дивизий и полков, участники обсуждения говорили о недостаточности обобщающего материала, об отсутствии данных по замыслам и действиям противника, его численности и потерям. В качестве недостатка работы представитель Высшей военной академии генерал-майор Грецов назвал отсутствие комплексною стратегического анализа действий сторон и данных по численному составу наших войск, а представитель Главного разведывательного управления Генерального штаба генерал-майор Алешин указал на необходимость уточнить данные по численности, боевому составу и потерям противника. Учитывая перечисленные выше недостатки генштабовского двухтомника, при переиздании мы постарались сопроводить его максимальным количеством уточняющего справочного материала - как документов, так и цифровых данных, взятых из. различных источников.