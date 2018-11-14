Переломный 1943-й: От Курска до Днепра. Дискуссионный клуб "Гучков дом"

0 аудио из 0

Состоялось заседание исторического Дискуссионного клуба «Гучков дом». Тема обсуждения: «Переломный 1943-й: от Курска до Днепра».

Курская битва, Курская Дуга, Огненная Дуга – у этого величайшего сражения много названий. Казалось бы, нам уже очень много известно об этом крупнейшем столкновении времён Великой Отечественной войны, ключевом событии коренного перелома в ней. Однако даже сейчас, три четверти века спустя, некоторые эпизоды эпохального сражения июля-августа 1943 года на Орловско-Курском направлении продолжают вызывать разногласия среди историков и ожесточенные споры в околонаучной среде.

Важнейшие вопросы в ходе заседания обсудили ведущие отечественные историки, специализирующиеся на военных событиях 1943-го года: Старостенков Николай Васильевич - д.ист.н., профессор, ученый секретарь Российского государственного социального университета, заведующий кафедрой истории Отечества; Никифоров Юрий Александрович – к.ист.н., начальник научного отдела РВИО; Замулин Валерий Николаевич - к.ист.н. старший научный сотрудник кафедры теории и истории государства и права Юго-Западного государственного университета; Исаев Алексей Валерьевич - к.ист.н. писатель; Хазанов Дмитрий Борисович - к.т.н., научный сотрудник Российского государственного военного архива. Модератором дискуссии выступил Научный директор РВИО, д.ист.н. - Михаил Юрьевич Мягков.