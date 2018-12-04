«Западные политики измельчали». Как выглядит Тегеранская конференция 75 лет спустя 28 ноября 1943 года состоялась знаменитая Тегеранская конференция. Лидеры стран-союзниц по антигитлеровской коалиции впервые собрались вместе для того, чтобы обсудить координацию совместных действий, договориться о дальнейших встречах и стратегическом партнерстве, а главное, обсудить дальнейший ход Второй мировой войны и ее завершение. Встреча проходила на фоне больших успехов СССР в войне с нацистской Германией. Союзники увидели, что СССР обладает куда большим потенциалом, нежели считалось до войны, и стали воспринимать нашу страну как сильного и равноправного партнера, а теперь еще и ключевого участника послевоенного устройства мира. Встреча проходила в сложных условиях борьбы немецкой и союзных разведок, повсюду велись шпионские и агентурные противостояния.... На чтение: 5 минут

28 ноября 1943 года состоялась знаменитая Тегеранская конференция . Лидеры стран-союзниц по антигитлеровской коалиции впервые собрались вместе для того, чтобы обсудить координацию совместных действий, договориться о дальнейших встречах и стратегическом партнерстве, а главное, обсудить дальнейший ход Второй мировой войны и ее завершение. Встреча проходила на фоне больших успехов СССР в войне с нацистской Германией. Союзники увидели, что СССР обладает куда большим потенциалом, нежели считалось до войны, и стали воспринимать нашу страну как сильного и равноправного партнера, а теперь еще и ключевого участника послевоенного устройства мира. Встреча проходила в сложных условиях борьбы немецкой и союзных разведок, повсюду велись шпионские и агентурные противостояния.

Российское военно-историческое общество (РВИО) совместно с ведущими российскими учеными-историками, специалистами по истории спецслужб и политологами проводит большую работу по сохранению памяти о Тегеранской конференции. В частности на базе дискуссионного клуба РВИО «Гучков дом» планируется проведение круглых столов, лекций и семинаров. Кроме того, один из круглых столов с участием представителей РВИО состоялся в день юбилейной годовщины Тегеранской конференции, 28 ноября 2018 года, в здании МИА «Россия сегодня». Публикуются документы и архивные источники, детально рассказывающие нам о судьбоносной встрече лидеров стран антигитлеровской коалиции. Также 1 декабря 2018 года в Государственном историческом музее состоялась лекция о Тегеранской конференции в рамках проекта «Исторические субботы».

Как проходила подготовка той судьбоносной встречи? Какие принципиальные и значимые решения были на ней приняты? Почему именно Тегеран? Как встреча 1943 года стала прологом Ялты и Потсдама? Все эти вопросы корреспондент портала «История.РФ» задал доктору исторических наук, профессору МГЛУ, члену ассоциации историков Второй Мировой войны Алексею Юрьевичу Плотникову.

«Все поняли, что СССР сможет достичь победы и в одиночку»

– Алексей Юрьевич, начать хотелось бы с предпосылок Тегеранской конференции: почему именно в 1943 году, а не раньше?

– Начнем с того, что это была первая встреча лицом к лицу лидеров антигитлеровской коалиции. Она долго готовилась, стала масштабным и достаточно напряженным событием, поэтому общество выделяет ей такое важное, даже ключевое значение для дальнейшей судьбы коалиции. Здесь нужно вспомнить и ход военных действий – это победы Красной армии в Сталинградском сражении и пленение фельдмаршала Паулюса, правда, тогда ещё союзники не знали, что удалось захватить в плен немецкого фельдмаршала. Затем – это лето 1943 года – победа в крупнейшей Курской битве , когда стало совершенно очевидно, что чаша весов склонилась в сторону антигитлеровской коалиции. Вместе с этим у союзников появилась и потребность более четко координировать свои действия, чтобы доводить войну до победы. Не стоит забывать и о глубоких противоречиях, лежавших между союзниками. Главным носителем этих противоречий и недоверчивого, осторожного отношения стал премьер-министр Великобритании У. Черчилль, который всячески затягивал вопрос о совместных действиях с СССР, надеясь на то, что англосаксонская часть союза сможет обойтись своими силами. Но последние победы Советского союза, показали что СССР может достичь победы и в одиночку, пусть и большими жертвами. Может, эта сторона дела и стала решающей для наших западных союзников.

К.Е. Ворошилов держит в руках почётный меч — подарок короля Великобритании Георга VI в ознаменование героической обороны Сталинграда

Следует помнить и то, что У. Черчилль и Ф. Рузвельт уже встречались, проведя конференцию в Квебеке в августе 1943 года, и они там выработали принципиальное решение, что войну нужно заканчивать вместе с СССР. Но решения этой конференции были сырыми, незаконченными и компромиссными. Проявились и противоречия между британцами и американцами, Черчилль видел второй фронт со стороны Италии и Балкан, Рузвельт же изначально настаивал на вторжении во Францию, как и было в реальности. Поэтому незаконченность и противоречивость решений Квебека, привела к необходимости Тегерана. И о встрече в Тегеране в конце ноября 1943 года лидеры союзных стран договорились ещё летом, в переписке.

– Не могли бы вы чуть-чуть поподробнее рассказать нам о планах Черчилля. Достаточно известны его желания всячески сорвать работу с СССР. Почему он планировал Балканский вариант?

– Несмотря на то, что Великобритания была ближайшим союзником США, она ещё помнила свои имперские традиции и хотела продолжать играть роль pax Britannica. Да и с военной точки зрения англичанам было бы удобнее начинать операции с юга Европы, что они и делали, начав с высадки на Сицилию. Все дело в том, что после сражений 1940-1943 годов в Африке англичане накопили значительные воинские силы на этом театре военных действий, плюс к тому фактически они контролировали Средиземное море. Не стоит забывать и о наличии удобных баз на Мальте, в Египте и других. Возможно, наступая с этого направления, Черчилль задумал «перерезать» путь наступающим советским войскам. Он не хотел допустить проникновения советских войск дальше запада Германии. Всё это делало южное направление для Великобритании более удобным в военном и политическом отношении. Рузвельт и США изначально не поддерживали этот вариант как основной, склоняясь к удару во Франции.

– Мы знаем, что у И.В. Сталина хорошие личные отношения сложились в большей степени с Рузвельтом, чем с Черчиллем. Не было ли ещё и это причиной отказа американцев поддержать идеи Черчилля?

– Безусловно, роль личности в истории никто не отменял. Это действительно так, Рузвельт значительно более близок был по военно-стратегическим взглядам к Сталину, чем Черчилль. Возможно, Черчилль в некоторой степени даже ревновал его, он не хотел чтобы Сталин получил всю славу. Они не смогли выстроить такие же доверительные отношения с ним как с президентом США. Да и потом, Черчилль в некотором роде внутренне побаивался Сталина. Может, всё это в комплексе и дало это не совсем дружеское отношение. В любом случае, из этой тройки лидеров наиболее близки лидеры СССР и США. Черчилль пытался перетянуть Рузвельта на свою сторону, но с переменным успехом. Может быть и то, что Рузвельт и Сталин всё-таки по масштабу фигуры несколько более крупные, чем британский премьер-министр. И Черчилль как автор фразы: «Я не для того стал премьер-министром, чтобы быть председателем по ликвидации британской колониальной системы», сам всегда был заложником того имперского английского величия, о котором я говорил чуть ранее.

И. Сталин и Ф. Рузвельт. Ялтинская конференция. 1945 г.

– А говоря о военной помощи соперничающих союзников: какая динамика поставок этой помощи характерна для разных лет войны, кто помогал нам больше?

– Если говорить честно, то поставки по большей части были американские. Да, конечно, англичане добавляли свою часть, к примеру, знаменитые караваны PQ были совместными англо-американскими, но б о льшую часть вооружений боеприпасов и другого имущества мы получали от США. Знаменитые автомобили «Студебеккер» и «Виллис», а также американские танки к концу войны составили весомую часть поставок союзников. Английской помощи было всё меньше. Если смотреть в динамике, то с 1941 года постепенно начинает превалировать американская помощь, она становилась всё объемнее по отношению к английской. Возможно, еще есть и причина большей близости США к Германии, чем к СССР, в межвоенный период 20-х и 30-х годов. Ни для кого не секрет, что США существенно помогали Германии до начала войны: это и репарационный план Дауэса после Первой мировой войны, и строительство заводов и инфраструктуры, и другие виды поддержки. Таким образом, к началу войны США были в несколько выжидательной позиции, и возможно это тоже влияло на объем помощи.

«Вся тяжесть агентурной и скрытой работы легла на советские спецслужбы»

– Почему лидеры избрали местом встречи именно Тегеран? Причина в географическом положении, или может быть, в том, что Иран в 1941 году был занят совместными советско-английскими силами?

– Интересный вопрос. Вы совершенно правильно говорите, что в начале войны была проведена военная акция, союзники не могли допустить попадания Ирана под нацистское влияние и решили обезопасить себя, обеспечив там свое военное присутствие. Вопросы безопасности тоже не были последними, а если учесть, что у СССР и у Великобритании в Иране были хорошо налаженные агентурные сети, Тегеран хорошо подходил для места переговоров лидеров стран-союзников.

– Известна история про немецкую агентуру в Иране, раз мы затронули тему агентурной работы. Расскажите о попытках немцев сорвать Тегеранскую встречу.

– Тут я согласен со специалистами, которые говорят что лидеры стран-союзников рисковали, проводя встречу в Тегеране. Возможно, это был в некотором роде политический вызов, демонстрация отсутствия страха. Но действительно, возможности германских спецслужб были недооценены. Это были очень серьезные противники, которые смогли наладить прочную структуру в Иране и Турции, эти страны были насыщены германскими агентами. Но всё прошло удачно. Вспомните наш замечательный фильм «Тегеран-43», который передает дух противостояния союзнических и немецких спецслужб. Велась скрытая война, немцы имели возможность покончить со всеми тремя лидерами одним ударом. Операция «Длинный прыжок» – это был личный приказ Гитлера. Руководил им опытный немецкий диверсант Отто Скорцени. Однако спецслужбы союзников оказались сильнее, и я бы подчеркнул роль советской резидентуры, которая выступила наиболее сильной спецслужбой всех стран-участниц Тегеранской конференции. Специальные чекистские группы, в том числе и известный разведчик И.И. Агаянц и возглавивший оперативную работу Г.А. Вартанян смогли переиграть немцев. Прекрасно налаженные связи в Тегеране, в том числе и через родственников, и слаженная работа советских спецслужб позволили избежать покушения.

– Фактически вся тяжесть агентурной и скрытой работы легла на советские и британские спецслужбы?

– Да, но я бы сказал, что в основном на советские. Потому что Рузвельт остановился в советской резиденции, поверив предостережениям наших спецслужб, значит он понимал что в советской резиденции он будет в безопасности. Это хорошо характеризует тот уровень работы, который проделали наши разведчики. Британцы хоть и предпочитали находиться в своей резиденции, поддержали совместный вариант, когда между резиденциями был вырыт подземный тоннель, по которому лидеры могли безопасно передвигаться.

«Современные западные политики измельчали…»

– Теперь о самом ходе встречи. Какие были приняты решения, и как Тегеран-1943 стал прологом Ялты-1945?

– Безусловно, это пролог Ялты , и все решения Тегеранской конференции были подтверждены в Ялте. Это прежде всего открытие второго фронта – здесь схлестнулись мнения Черчилля и Сталина: британский премьер-министр настаивал, что второй фронт может быть открыт только после удачного исхода боев на Средиземноморском театре военных действий, с чем был не согласен Сталин. Рузвельт поддержал советского лидера, и было решено провести операцию «Оверлорд», знаменитую высадку во Франции, которая была назначена на май 1944 года, но была проведена позже, 6 июня. Это был главный вопрос. Это решение я считаю ключевым.

Операция «Оверлорд». Войска союзников после высадки. Прибытие подкреплений на плацдарм

Второй вопрос, очень актуальный и сейчас: Советский союз изъявил твердое согласие принять участие в войне с Японией после победы над Германией, и именно в Тегеране были достигнуты принципиальные соглашения по этому поводу.

Третий – это создание будущей ООН, которая тогда называлась Международный совет безопасности. Этот вопрос также был обговорен подробно и согласован лидерами союзных стран.

Четвертый – это судьба послевоенной Германии, Черчилль, который отличался достаточно большим радикализмом, и об этом сейчас мало кто вспоминает, был сторонником казни нацистских лидеров без суда. И только благодаря усилиям советской стороны и лично И.В. Сталина вопрос с судом был решен положительно. Сталин настоял на справедливом суде над нацистскими преступниками с соблюдением всех международных юридических правил и норм.

Черчилль также предлагал разделить Германию после победы на множество независимых государств, отделить южные территории, создать конфедеративную страну. Его целью было доминирующее влияние Великобритании в Европе после войны. Но Рузвельт и Сталин не поддержали его, выступив за создание мирной демократической Германии, проведя только процессы демилитаризации и денацификации бывшего Третьего Рейха.

Ну и наконец, вопрос о польских границах. Существовало польское эмигрантское правительство, находившееся в Лондоне, которое вело себя по отношению к СССР не лучшим образом. Так вот, здесь было решено, что оно должно раз и навсегда отказаться от попыток увеличить территорию Польши за счет западных Украинских и Белорусских земель. Было решено, что граница пройдет по так называемой «линии Керзона» по рекам Буг, Сан, Нарев. Она до сих пор является западной границей стран бывшего СССР. Так Тегеран стал основой и платформой для всех будущих встреч и решений союзников, в том числе Ялтинской и Потсдамской конференций, окончательно закрепивших послевоенный мировой порядок.

– Как Тегеранская конференция повлияла на умы и настроения союзников?

– Главное, союзники поняли и приняли тот факт, что воевать надо вместе. Если до этого их действия в известной степени были разрозненными, то после Тегерана стратегия разгрома стран Оси стала носить чуть более централизованный характер. И конечно, было задекларировано желание наших союзников помогать в войне не только материально, но и большими силами своих армий на различных фронтах. Была окончательно оформлена и антигитлеровская коалиция. Интересно, что СССР в 30-е годы уже предлагал такое решение, но тогда от него отказались, в основном из-за нежелания британцев сотрудничать с СССР. Здесь же они поняли, что нужно отставить свои противоречия ради скорейшей победы в войне.

– То есть мы можем считать Тегеран-1943 продолжением тех консультаций по противодействию гитлеровской Германии, которые велись в Москве в 30-е годы?

– Я думаю, что да, можно. Тегеран-1943 стал подтверждением того, что в принципиальных, ключевых моментах, не стоит идти на поводу своих политических амбиций. Особенно Великобритания вынесла из новой войны большой для себя урок. Еще стало ясно, что в случае таких катаклизмов как Вторая мировая война очень важно, чтобы и страны, от которых зависит в таких конфликтах многое, и их лидеры, были весомыми и крупными фигурами мирового значения. Прежде всего, я адресую это уже нашей с вами реальности, где налицо измельчание европейских и американских политиков, которые не могут сравниться со своими предшественниками, не могут подняться выше своих личных или корпоративных интересов во имя главного, что есть на земле – мира…