Тегеранская конференция Первая встреча лидеров антигитлеровской коалиции - глав СССР, США, Англии. Принято решение об открытии второго фронта. На чтение: 3 минуты

ОБЕЩАНО В ТЕГЕРАНЕ

Тегеранская конференция (кодовое название — «Эврика») — первая за годы войны встреча глав правительств СССР, США и Великобритании. Проходила 28 ноября — 1 декабря 1943 г. Проблема открытия Второго фронта западными союзниками заняла основное место в дискуссиях. Сталин 7 раз ставил на конференции этот вопрос. 30 ноября Рузвельт довел до сведения советского лидера, что Объединенный комитет начальников штабов США и Великобритании с участием, при участии лично его и Черчилля, приняли решение начать операцию «Оверлорд» — высадку в Нормандии — на май 1944 г.

В Тегеране было уделено также внимание послевоенным проблемам: созданию международной организации по безопасности, будущему Германии, вопросу о польских и германских границах, статусу Прибалтийских республик и др. Сталин также дал устное согласие начать войну против Японии после завершения военных действий в Европе.

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ГЛАВ ПРАВИТЕЛЬСТВ СССР, США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ НА КОНФЕРЕНЦИИ В ТЕГЕРАНЕ, 30 ноября

Рузвельт говорит, что он намерен сообщить маршалу Сталину приятную для него новость. Дело в том, что сегодня Объединенный комитет начальников штабов с участием Черчилля и Рузвельта принял следующее решение:

Операция «Оверлорд» намечается на май 1944 года и будет проведена при поддержке десанта в Южной Франции. Сила этой вспомогательной операции будет зависеть от количества десантных средств, которые будут иметься в наличии к тому времени.

Сталин говорит, что он удовлетворен этим решением.

Черчилль замечает, что точная дата начала операции будет, очевидно, зависеть от фазы луны.

Сталин говорит, что он, конечно, не требует, чтобы ему была названа точная дата, и что для маневра, конечно, будет необходима одна или две недели в пределах мая месяца.

Рузвельт говорит, что, насколько сейчас можно судить, наиболее подходящим временем будет период с 15 по 20 мая.

Сталин говорит, что он хочет заявить Черчиллю и Рузвельту, что к моменту начала десантных операций во Франции русские подготовят сильный удар по немцам.

Рузвельт говорит, что это было бы очень хорошо, так как это не позволило бы немцам перебрасывать свои войска на запад(...)

Черчилль говорит, что совершенно очевидным является тот факт, что Россия должна иметь выход в теплые моря. Далее он говорит, что управление миром должно быть сосредоточено в руках наций, которые полностью удовлетворены и не имеют никаких претензий.

Сталин замечает, что управление миром должно быть сосредоточено в руках наций, которые способны на это.

Черчилль говорит, что это совершенно правильно, и продолжает, что если какая-либо страна не удовлетворена чем-либо, то это всегда будет источником беспокойства. Поэтому нужно, чтобы судьбы мира были сосредоточены в руках сильных стран, которые полностью удовлетворены и не имеют никакого желания взять себе что-либо еще. Черчилль говорит, что три наших страны являются именно такими странами. После того как мы договоримся между собой, мы сможем считать, что мы полностью удовлетворены, а это самое главное (...)

ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР СТАЛИНА С ПРЕЗИДЕНТОМ США РУЗВЕЛЬТОМ 1 декабря 1943 г.

Рузвельт. В Соединенных Штатах может быть поднят вопрос о включении Прибалтийских республик в Советский Союз, и я полагаю, что мировое общественное мнение сочтет желательным, чтобы когда-нибудь в будущем каким-то образом было выражено мнение народов этих республик по этому вопросу.

Поэтому я надеюсь, что маршал Сталин примет во внимание это пожелание. У меня лично нет никаких сомнений в том, что народы этих стран будут голосовать за присоединение к Советскому Союзу так же дружно, как они сделали это в 1940 году.

Сталин. Литва, Эстония и Латвия не имели автономии до революции в России. Царь был тогда в союзе с Соединенными Штатами и с Англией, и никто не ставил вопроса о выводе этих стран из состава России. Почему этот вопрос ставится теперь? (...)

Рузвельт. В Соединенных Штатах имеется также некоторое количество литовцев, латышей и эстонцев. Я знаю, что Литва, Латвия и Эстония и в прошлом и совсем недавно составляли часть Советского Союза, и, когда русские армии вновь войдут в эти республики, я не стану воевать из-за этого с Советским Союзом. Но общественное мнение может потребовать проведения там плебисцита.

Сталин. Что касается волеизъявления народов Литвы, Латвии и Эстонии, то у нас будет немало случаев дать народам этих республик возможность выразить свою волю.

Рузвельт. Это будет мне полезно.

Сталин. Это, конечно, не означает, что плебисцит в этих республиках должен проходить под какой-либо формой международного контроля.

Рузвельт. Конечно нет. Было бы полезно заявить в соответствующий момент о том, что в свое время в этих республиках состоятся выборы.

Сталин. Конечно, это можно будет сделать (...)

Рузвельт. Я думаю, что сейчас еще рано решать вопрос о создании мировой организации, но считаю, что было бы целесообразно рассмотреть вопрос о полицейских силах. Я полагаю, что маршал Сталин понимает, что деятельность мировой организации будет зависеть от трех держав (...)

ВОЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 1 декабря 1943 г.

Конференция:

1. Согласилась, что партизаны в Югославии должны поддерживаться снабжением и снаряжением в возможно большем размере, а также операциями «коммандос»;

2. Согласилась, что с военной точки зрения крайне желательно, чтобы Турция вступила в войну па стороне союзников до конца года;

3. Приняла к сведению заявление маршала Сталина о том, что, если Турция окажется в войне с Германией и если в результате этого Болгария объявит войну Турции или нападет на нее, Советский Союз немедленно окажется в состоянии войны с Болгарией. Конференция далее приняла к сведению то, что об этом факте может быть сообщено во время предстоящих переговоров о вовлечении Турции в войну;

4. Приняла к сведению, что операция «Оверлорд» будет предпринята в течение мая 1944 г., вместе с операцией против Южной Франции. Эта последняя операция будет предпринята в масштабе, в каком это позволят наличные десантные средства. Конференция далее приняла к сведению заявление маршала Сталина, что советские войска предпримут наступление примерно в это же время с целью предотвратить переброску германских сил с восточного на западный фронт;

5. Согласилась, что военные штабы трех держав должны отныне держать тесный контакт друг с другом в отношении предстоящих операций в Европе. В частности, было решено, что между соответствующими штабами должен быть согласован план мистификации и обмана противника в отношении этих операций.

Ф. Д. Р [Ф. Д. Рузвельт].

И.Ст. [И. Сталин]

У.Ч. [У. Черчилль]

Советско-американские отношения во время второй мировой войны 1941-1945. Т.1. М., 1984.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ У. ЛЕГИ О ЗАСЕДАНИЯХ ТЕГЕРАНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ноябрь-декабрь 1943 г.

Рузвельт потратил немало времени, объясняя подробности своего плана создания международной организации по сохранению мира, ядром которой явятся Объединенные Нации. Сталин, похоже, был не в восторге от предложения президента о предоставлении малым государствам равных прав в вопросах поддержания всеобщего мира. Сталин изложил свои соображения весьма просто: если Советский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты захотят сохранить мир во всем мире, они располагают достаточной военной и экономической мощью для этого и не нуждаются в чьей-либо помощи для обеспечения международной безопасности... Состоялся также общий обмен мнениями относительно демилитаризации Германии. Сталин высказался в пользу того, чтобы в случае необходимости иметь возможность занять наиболее важные стратегические пункты внутри Германии или на ее границах или даже на некотором удалении. Никакого решения принято не было, но в принципе все, видимо, были согласны с тем, что военный потенциал Германии следует уничтожить...

После того как все в той или иной мере признали в качестве восточной границы Польши линию Керзона — Рузвельт, правда, конкретного согласия не дал,— вопрос о западных границах остался нерешенным, хотя три руководителя в принципе согласились, что Польша должна получить часть германской территории как компенсацию за тот район, который должен был остаться у России.

Не было также достигнуто никакого определенного решения и по вопросу о расчленении Германии, который длительное время обдумывал Рузвельт, хотя его план, казалось, был в принципе воспринят положительно. Идея президента состояла в том, чтобы раздробить рейх на пять основных частей или государств...

Леги У. Советник двух президентов // Вторая мировая война в воспоминаниях... М., 1990. С.421-423 (Леги У. (1875-1959), амер. адмирал флота (1944). Во второй мировой войне — начальник штаба при верховном главнокомандовании вооруженными силами США, одновременно председатель Комитета начальников штабов).

Обложка: Тегеранская конференция 28 ноября - 1 декабря 1943 года. Стратегическая встреча И. В. Сталина, президента Ф. Д. Рузвельта, премьер-министра У. Черчилля в российском посольстве в Тегеране, Иран. Эта конференция была первой для лидеров “Большой тройки” (Советский Союз, Соединенные Штаты и Соединенное Королевство). Национальный музей военно-морского флота США, Lot 11597-3. Источник: https://ru.wikipedia.org