ТЕГЕРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1943

Тегерáнская конферéнция 1943 — конференция глав правительств государств — членов антигитлеровской коалиции («Большой тройки»): председателя СНК СССР И. В. Сталина , премьер-министра Велико­британии У. Черчилля и президента США Ф. Д. Рузвельта , с участием дипломатов и представителей военных штабов трех стран (от СССР — народный комиссар иностранных дел В. М. Молотов и маршал К. Е. Ворошилов ; от США — специальный помощник президента Г. Гопкинс , посол в СССР А. Гарриман , начальник штаба армии Д. Маршалл , главнокомандующий военно-морскими силами США адмирал Э. Кинг, начальник штаба военно-воздушных сил США генерал Г. Арнольд, начальник штаба президента генерал У. Леги; от Великобритании — министр иностранных дел А. Иден , начальник имперского генерального штаба генерал А. Брук, посол в СССР А. Керр, первый морской лорд, адмирал Э. Кеннингхэм, фельдмаршал Д. Дилл, главный маршал авиации Ч. Портал, начальник штаба министра обороны Х. Исмей). Т. к. (операция «Эврика») состоялась 28 ноября — 1 декабря 1943 в столице Ирана, место было определено Сталиным. Черчилль предлагал провести конференцию в Лондоне или Каире, Рузвельт — в Сев. Африке. Главными вопросами конференции стали согласование планов и военных действий участников против Германии и ее союзников, впервые были подняты проблемы послевоенного сотрудничества, устройства мира и безопасности. Были приняты три официальных документа: «Военные решения Т. к.», «Декларация трех держав» и «Декларация трех держав об Иране». 30 ноября 1943 на заседании объединенного комитета начальников штабов коалиции было принято решение открыть Второй фронт в Европе в мае 1944 (операция «Оверлорд» и вспомогательная операция на юге Франции) с участием американских и британских вой­ск, при активных одновременных наступательных действиях советских вой­ск в Карелии, Молдавии, Белоруссии и на Зап. Украине с целью воспрепятствовать возможной переброске германских сил с Восточного фронта на Западный. Под нажимом со стороны Велико­британии и США СССР дал согласие на вступление в вой­ну против Японии после окончания вой­ны в Европе. Участники Т. к. пришли к соглашению о необходимости вовлечения Турции в вой­ну на стороне антигитлеровской коалиции в кратчайшие сроки (до конца года) и об оказании помощи снаряжением и снабжением югославским партизанам. Согласно решениям Т. к., военные штабы трех союзных государств отныне должны были находиться в тесном контакте друг с другом для координации принимаемых решений и боевых действий. США предлагали разделить Германию после победы на пять автономных государств, Великобритания — создать Дунайскую федерацию с включением части немецких земель, в то время как позиция СССР предполагала сохранение территориального единства Германии при условии ее демилитаризации и возвращения захваченных ею территорий. Окончательно решить германский вопрос предполагалось решениями Европейской консультативной комиссии. Согласно предварительно достигнутой договоренности, границы Польши устанавливались по Кёрзона линии на востоке и по р. Одер — на западе, часть Вост. Пруссии с Кёнигсбергом (ныне Калининград) передавался СССР. Закреплялось включение в состав СССР Зап. Украины и Зап. Белоруссии. Статус прибалтийских государств, по решениям Т. к., должен был быть определен по результатам плебисцита в этих странах. В «Декларации об Иране» представители Великобритании, США и СССР выступили гарантами сохранения независимости, суверенитета и территориальной целостности страны. Участники Т. к. обсудили вопрос создания международной ­организации по обеспечению международной безопасности в послевоенное время. Окончательная разработка концепции данной организации состоялась на Думбартон-Окс конференции 1944 . В итоговой «Декларации трех держав» подчеркивалась необходимость единства действий союзников против Германии и ее союзников.

Ист .: Тегеран. Ялта. Потсдам. Сборник документов. 3-е изд. М., 1971; Тегеранская конференция руководителей трех держав — СССР, США и Великобритании (28 ноября — 1 декабря 1944 г.): Сборник документов. М., 1978; Советский Союз на международных конференциях периода Великой Отечественной вой­ны 1941–1945 гг. Т. 2. М., 1984.

Лит. : Ross G. The Foreign Office and the Kremlin: British Documents on Anglo-Soviet Relations, 1941–1945. Cambridge, 1984; Бережков В. М. Страницы дипломатической истории. М., 1987; Sainsbury K. Churchill and Roosevelt at War: the War They Waged and the Peace They Hoped to Make. New York, 1994; Ржешевский О. А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дис­куссии: Документы, комментарии. 1941–1945. М., 2004; Кузнец Ю. Л. Тегеран 43. М., 2006; Черчилль У. Вторая мировая вой­на. В 3 кн. 5 изд. М., 2014. Л. А. Садова.