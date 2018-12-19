СМЕРШ: факты против мифов 19 декабря 2018 года исполняется 100 лет военной контрразведке. Сейчас нашим органам государственной безопасности, пожалуй, в мире нет равных, однако так было далеко не всегда. Удивительно, как долго и тяжело проходило становление военной разведки в России, сколько этапов и трудностей ей пришлось пройти, чтобы отточить высокую эффективность своей работы. Органы Государственной безопасности, которые сегодня называются ФСБ, образовывались в 1918 году из разрозненных органов Военного контроля и Чрезвычайных комиссий для борьбы с контрреволюционерами. Но особенно отличилась военная контрразведка в годы Великой Отечественной войны. Широкую известность получили неуловимые сотрудники СМЕРШ («Смерть шпионам»), с успехом противостоявшие разведорганам фашисткой Германии. Одному из них, Герою Советского Союза Ивану... На чтение: 5 минут

19 декабря 2018 года исполняется 100 лет военной контрразведке. Сейчас нашим органам государственной безопасности, пожалуй, в мире нет равных, однако так было далеко не всегда. Удивительно, как долго и тяжело проходило становление военной разведки в России, сколько этапов и трудностей ей пришлось пройти, чтобы отточить высокую эффективность своей работы.

Органы Государственной безопасности, которые сегодня называются ФСБ, образовывались в 1918 году из разрозненных органов Военного контроля и Чрезвычайных комиссий для борьбы с контрреволюционерами. Но особенно отличилась военная контрразведка в годы Великой Отечественной войны. Широкую известность получили неуловимые сотрудники СМЕРШ («Смерть шпионам»), с успехом противостоявшие разведорганам фашисткой Германии. Одному из них, Герою Советского Союза Ивану Булкину, в декабре 2018 года Российское военно-историческое общество (РВИО) открывает мемориальную доску в Самаре.

Но по-прежнему вокруг военной контрразведки царят черные мифы о том, как СМЕРШ якобы безрассудно вершил суд над невинными людьми. Чтобы разобраться во всех загадках и перипетиях истории этой профессии корреспондент портала «История.РФ» поговорил с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института всеобщей истории РАН, методистом Музея Победы Дмитрием Викторовичем Суржиком.

«Контрразведка долго была временной»

Дмитрий Викторович, расскажите, пожалуйста, об истории становления российской военной контрразведки.

История российских спецслужб насчитывает не одно столетие, но до начала XX века они были очень не организованы. Работа велась непрофессионально, вплоть до того, что органы военной контрразведки создавались, например, на отдельный период. К примеру, на войну 1812 года, когда Барклай-де-Толли создал свою особенную канцелярию, которая занималась фактически военной разведкой – контрразведкой, а после возвращения войск из Парижа, после заграничных походов, она была распущена. Также в XIX веке некоторое время в составе российской армии существовала военная полиция, она в принципе неплохо себя зарекомендовала, но опять же действовала недолго и лишь на части территории страны.

Только в 1903 году в составе Главного управления Генштаба по инициативе военного министра Куропаткина было создано разведочное отделение, наблюдавшее, в частности, за иностранными военными атташе. Данное подразделение неоднократно реорганизовывалось, но здесь пошли по известному принципу, по известной военной хитрости: назвали контрразведку - разведкой и наоборот, чтобы запутать противника. Параллельно с ним было создано отделение по разведке военного шпионства в 1904 - 1908 годах в составе департаментов полиции. То есть и военные, и гражданские силы были задействованы, но они плохо координировали свою работу.

Наконец в 1912 году военными властями Российской империи было принято решение расширить структуру контрразведки. Она теперь находилась не только в столичном округе, но и в Москве, в Варшавском, Одесском, Иркутском, Хабаровском и других округах. В начале Первой мировой войны военная контрразведка неоднократно реорганизовывались, туда отбирали преимущественно офицеров из состава отдельных корпусов жандармов, но они все же не совсем понимали нюансы, военные тайны и прочие вопросы, которыми занималась военная контрразведка, поэтому не всегда успешно действовали.

Как говорит известный отечественный исследователь спецслужб Александр Колпакиди: «Во всей этой работе ощущался дилетантизм, непонимание зачем это вообще нужно. Шпионов ловили лишь время от времени, уступая в этом вопросе противнику. Сами руководители спецслужб потом признавали, что дела у них шли не очень, они пытались списать это на особенности русского характера, которому якобы претила агентурная работа. Сегодня люди часто смотрят глупые сериалы и думают, что все так и было, что в царской России были гениальные спецслужбы, но это совсем не так».

Как обстояли дела с военной разведкой в советский период?

По-разному. На начальных этапах были определенные сложности. После Февральской революции контрразведывательное подразделение полиции корпуса жандармов из Санкт-Петербургского военного округа разгромили, поскольку Временное правительство считало их ополотом старого режима. Как, впрочем, у нас было 1991 году с КГБ, которое одним из первых своих указов Ельцин разделил на ряд существующих и поныне спецслужб. В марте 1918 года работа армейских органов военной контрразведки была восстановлена, но ненадолго. После Октябрьской революции система контрразведки опять же раскололась, ею занимался на территории советской России военный политотдел, а в январе-марте 1918 года контрразведывательное бюро ВЧК, набранное из царских офицеров, было разгромлено матросами из той же чрезвычайной комиссии.

Как известно, 8 мая 1918 года был учреждён Всероссийский главный штаб РККА, структура которого подразумевала наличие военной контрразведки - регистрационной службы, как она тогда называлась. А 12 мая того же года Высший военный совет РСФСР принял директиву о создании отделений «по борьбе со шпионством» – так говорили на языке того времени – при всех штабах Красной армии. В 1930 году в результате реорганизации Главного политуправления в ОГПУ военная контрразведка как отдельный орган была ликвидирована и встроена в объединенный особый отдел ОГПУ. Однако в 1936 году она была восстановлена как автономное подразделение в составе Главного управления госбезопасности Наркомата внутренних дел и, как мы хорошо знаем, накануне Великой Отечественной войны и в первый военный год органы НКВД и НКГБ постоянно объединялась, разъединялись, что, понятное дело, препятствовало их продуктивной работе.

«СМЕРШ по определению никого ни к чему не мог приговорить»

Хотелось бы подробнее поговорить о роли контрразведки во время Великой Отечественной войны.

В начале 1941 года особый отдел все-таки был выведен из состава НКВД и передан армии, но сразу же после начала Великой Отечественной войны, а именно в июле 1941 года, «особистов» вернули в наркомат внутренних дел. В ходе Сталинградской битвы был выявлен ряд фактов, указывающих на то, что работа военной контрразведки в составе НКВД недостаточно эффективна, в результате чего была проведена реформа, и 19-го апреля 1943 года на базе особых отделов были созданы отдельные подразделения: Наркомат обороны и Наркомат военно-морского флота, которые были названы «Смерть шпионам» или сокращено СМЕРШ. Это одна из важнейших реформ отечественных спецслужб, которой у нас почему-то уделяют мало внимания. В ходе этой реформы была разделена разведка, то есть было создано Главное разведывательное управление Красной армии, которое напрямую подчинялось Сталину, занимавшееся агентурной разведкой – разведкой в стратегическом тылу. В частности, оно составляло отчеты о внутреннем положении дел Германии, о немецкой экономике, военной экономике и прочих вещах… И было создано разведывательное управление Генштаба Красной армии, которое занималось непосредственно фронтовой и оперативной разведкой. 19 апреля по тому же самому принципу были выделены особые отделы в НКО СМЕРШ: главное управление контрразведки СМЕРШ Народного комиссариата обороны возглавил комиссар госбезопасности второго ранга Абакумов, а управление контрразведки СМЕРШ Наркомата военно-морского флота – комиссар госбезопасности Гладков.

В.С. Абакумов

15 мая 1943 года в соответствии с этим секретным постановлением СНК СССР ( ред. – Совет народных комиссаров Советского союза) № 415-138 для агентурного оперативного обслуживания пограничников, войск милиции и других вооруженных формирований внутренних дел был создан отдел контрразведки НКВД. Таким образом, было создано три независимых контрразведывательных спецслужбы, которые подчинялись только руководству данных ведомств, а через них непосредственно Сталину . Главное управление контрразведки СМЕРШ подчинялось напрямую Сталину, управление контрразведки Наркомата военно-морского флота подчинялось Наркому флота адмиралу Кузнецову (Наркомом обороны был Сталин), а отдел контрразведки СМЕРШ в Наркомате внутренних дел подчинялся наркому Берии. То есть были созданы три параллельных органа.

Какова была основная специализация сотрудников СМЕРШ?

Еще в 1941 году Сталин подписал постановление о государственной проверке или фильтрации военнослужащих Красной армии, бывших в плену или в окружении войск противника. Фильтрация военнослужащих предусматривала выявление среди них изменников, шпионов, дезертиров. По постановлению СНК от 6 января 1945 года при штабах фронтов начали функционировать отделы по делам репатриации для изучения огромной массы дел наших репатриантов, будь то остарбайтеры, военнопленные или иным образом оказавшиеся за рубежами Советского Союза. Сотрудники органов СМЕРШ создавали сборно-пересыльные пункты для приема и проверки советских граждан, освобожденных Красной армией. Таким образом, СМЕРШ был на острие процесса фильтрации советских репатриантов.

Вокруг деятельности СМЕРШ ходит много разных страшных мифов, создающих образ его сотрудников-палачей, «не знавших жалости»…

Да, репутация СМЕРШ как репрессивного органа часто преувеличивается в современной литературе. Так, например, СМЕРШ не имел никакого отношения к преследованию мирного населения. СМЕРШ не мог заниматься этим по своему Уставу, так как работа с мирным населением - это прерогатива органов НКВД и НКГБ, а СМЕРШ занимался исключительно военнослужащими, тылом Красной армии и репатриантами. Но вопреки распространённому мнению, органы СМЕРШ не могли приговорить кого-либо к тюремному заключению или к расстрелу, они не являлись судебными органами, они вели дознания и следствия, а приговоры выносил Военный трибунал или особое совещание при НКВД. Также является надуманным смешение СМЕРШ и заградотрядов. Заградотряд при органах СМЕРШ никогда не создавались, и сотрудники СМЕРШ их никогда не возглавляли.

В самом начале войны, точнее сказать летом 1942 года, эта работа осуществлялись войсками НКВД по охране тыла действующей армии, то есть постановление о создании заградотрядов было подписано где-то за год до того, как был создан СМЕРШ.

СМЕРШ занимался проведением крупных чекистско-войсковых операций, в частности, прочёсыванием военных гарнизонов, населенных пунктов, с прилегающими к ним лесными массивами, осмотром нежилых помещений, тысяч заброшенных землянок, складов, схронов... В ходе таких зачисток, как правило, задерживалось большое число людей без документов, дезертиров, а также военнослужащих, имевших на руках документы с признаками их изготовления в немецких разведслужбах. То есть осуществлялась предоперационная, скажем так, проверка местности, обеспечение ее безопасности.

Военные контрразведчики СМЕРШ иногда не только выполняли свои прямые обязанности, но и непосредственно участвовали в боях с гитлеровцами, нередко в критические моменты принимали на себя командование ротами, батальонами, потерявшими своих командиров. Немало армейских чекистов героически погибло при исполнение служебных обязанностей. Также я скажу, что СМЕРШ вместе с внутренними войсками принимали основное участие в подавлении антисоветского националистического подполья: «лесных братьев», ОУН ( ред. – организация украинских националистов) , УПА ( ред. – украинская повстанческая армия) и прочих организаций…

«Спас Ставрополь от уничтожения»

В декабре РВИО планирует установить в Самаре мемориальную доску одному из героически погибших сотрудников СМЕРШ - Ивану Гурьяновичу Булкину. Расскажите подробнее о его судьбе.

Насколько известно, Иван Гурьянович Булкин родился в бедной семье в селе Шилан Красноярского района Самарской области. Учился в селе Большая Раковка, в 1927 году закончил школу, переехал в Самару, был учеником слесаря на заводе им. Масленникова. Вместе с некоторыми своими сверстниками он посещал литературный кружок, писал стихи, где нашла отражение жизнь заводской молодежи... Булкин закончил заводской механический техникум, работал техником по холодной обработке металла, активно участвовал в заводской художественной самодеятельности, занимался в парашютном отряде…

В 1934-36 годах Иван Гурьянович служил в Красной армии, в летных частях. После армии он работал в Горкоме комсомола, 2 года заведовал отделом учащейся молодёжи, а в 1939 году снова вернулся на родной завод им. Масленникова. В это время он пишет свои стихи о революции, о Волге, о перелетах через Северный полюс, т.е. о том, что он видел, о том, что его волновало.

В 1940 году он женится на девушке из своего цеха, а как только началась Великая Отечественная война, он сразу просится на фронт, на самый трудный участок, поскольку он уже прошел военную службу и считал себя обязанным защищать Родину. Более обязанным, чем простые призывники. Так в 1941 году Булкин прибывает в Москву, где три месяца проходит обучение в спецшколе НКВД и затем выезжает на фронт в Закавказский военный округ. С января 1942 года он был уполномоченным особых отделов на Донбассе. Булкин участвовал в кровопролитных боях на Дону, попал в окружение, пробивался с одной из групп по Калмыцким степям и вышел из окружения в сентябре 1942 года. После этого в районе Моздока с группой бойцов он преградил путь 30 фашистским танкам. За проявленную находчивость и отвагу Иван Булкин был награжден Орденами Красного знамени и Красной звезды.

Булкин И.Г.

Мы знаем, что Иван Гурьянович героически погиб, освобождая Ставрополь от фашистских захватчиков. Можно узнать подробнее об обстоятельствах его гибели?

19 января 1943 года 347-ая стрелковая дивизия СССР подошла к городу Ставрополь. Чтобы не терять город, немецко-фашистские оккупанты решили его уничтожить. Тогда Иван Булкин возглавил штурмовую группу из 25 человек, которая должна была ворваться в город, дабы остановить его уничтожение. Ночью они пробрались в Ставрополь и вместе с местными ребятами (всего до 300 человек) начали бой. Наступил новый день, 20 января, бой продолжался, Красная армия уже подходила к городу. Но у ворот дома номер 92 по проспекту Сталина (ныне проспект Карла Маркса, дом 100) Иван Булкин был убит немецким автоматчиком. В том бою отряд Булкина истребил до 150 немецких солдат, подбил один танк, одну бронемашину, 58 автомашин и обеспечил взятие города с малыми потерями.

Посмертно Иван Булкин был награждён орденом Красного знамени, город Ставрополь был освобожден, а бывшая Торговая улица впоследствии была названа в его честь.

Поэт, романтик, отважный герой – личность Ивана Гурьяновича совсем не вписывается в сфабрикованный образ сотрудника СМЕРШ – «безжалостного карателя»…

Да, пожалуй, его пример развенчивает эти мифы. Помимо успехов в военном деле, Булкин обладал талантом поэта. Он все пропускал через себя, его проникновенные стихи свидетельствовали о том, что он был восприимчивым, тонким человеком. И кстати, после трагической гибели Ивана Гурьяновича в его нагрудном кармане нашли блокнот со стихами, которые были прочитаны соратниками и близкими у его могилы на похоронах…

Может, больше тебя не встречу, И не поговорю с тобой, А хотелось бы в этот вечер Передать тебе чувств прибой. А хотелось бы море жизни Выпить вместе с тобой до дна… Хоть во сне, хоть во сне покажись мне! С кем сейчас ты - вдвоём иль одна? Ночь придёт…При лунном свете Хорошо на траве посидеть… В этот час над тобою ветви Вдруг начнут по-весеннему петь. В этот час, может быть, другому Ты откроешь сердце твоё… На заре в орудийном громе Прогремело рожденье твоё Я сижу над стихами, занят. Я тебе посвящаю их… Ты живёшь далеко, в Казани – Долетит ли к тебе мой стих? То ли ветер поёт над крышей, То ли сон, то ли это явь – Будто голос твой ласковый слышу, И тебя будто вижу я. Много девушек очень хороших, Только ты среди них – одна На садовый цветок похожа, И в глазах не увидишь дна. Ты мне имя сказать не посмела, Я спросить не посмел тебя. И расстались. Вот так неумело Расстаются впервые любя. Напиши мне!.. Но нет, не напишешь, Ты забудешь, забуду и я… То ли ветер поёт над крышей, То ли сон, то ли это явь…