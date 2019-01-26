Правда о прорыве блокады Ленинграда. Операция «Искра» и как работала «Дорога Победы» С 12 по 30 января 1943 года силами двух советских фронтов – Ленинградского и Волховского – проводилась наступательная операция «Искра», целью которой было прорвать блокаду Ленинграда. На чтение: 4 минуты

С 12 по 30 января 1943 года силами двух советских фронтов – Ленинградского и Волховского – проводилась наступательная операция «Искра», целью которой было прорвать блокаду Ленинграда. Операцию спланировал Георгий Константинович Жуков (после успеха первым в ходе войны стал маршалом Советского Союза).

18 января 1943 года войска двух фронтов встретились в районе рабочего поселка №1, что позволило создать коридор. По нему в кратчайшие сроки советские инженеры провели временную железнодорожную ветку для снабжения города всем необходимым. В тяжелых зимних условиях (под обстрелами и в мороз) буквально за 17 суток была проложена полноценная железнодорожная ветка от станции Поляны до Шлиссельбурга. «Коридор жизни» днем был смертельно опасен, так как местность простреливалась врагом. За время эксплуатации дороги свыше 15 тыс. железнодорожников получили государственные награды.

18 января на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялась мемориальная акция «Говорят памятники», приуроченная к 76-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.

На Дворцовой площади было воссоздано историческое фото: рядом с аркой Главного штаба установлен танк КВ-1 из музея «Битва за Ленинград» им. З. Г. Колобанова. Историю боевой машины поведала выставка из фотохроники военных лет и фоторабот по восстановлению КВ-1 до ходового состояния. Акцию организовал военно-исторический центр Северо-Западного федерального округа при поддержке регионального отделения РВИО в Ленинградской области.

Корреспондент портала «История.РФ» встретился с историком и исследователем, автором книги «Операция Искра» Вячеславом Альбертовичем Мосуновым, чтобы подробнее узнать, как развивалась операция «Искра», как была прорвана блокада Ленинграда, о работе «Дороги победы» и о том, как она заменила знаменитую ледовую трассу «Дорога жизни».

Пока коридор не был пробит, положение осажденного города не могло быть устойчивым по определению

– Вячеслав, расскажите о роли и значении временной линии Поляны – Шлиссельбург, получившей название «Дорога Победы»?

– Я бы хотел сказать, что эту железную дорогу нельзя рассматривать в отрыве от операции «Искра», отдельно её изучать нет смысла. В ходе своих исследований я выяснил, что мы имеем дело с некоторым «перекосом». У нас считается, что Ленинград к лету 1942 г. приобрел достаточно прочное положение, но это не так. Ключевое значение дороги в том, что пока этот коридор не был пробит, и не появилась устойчивая железнодорожная связь Ленинграда с «большой землей», положение осажденного города не могло быть устойчивым по определению. Всё снабжение города до постройки дороги зависело от капризов Ладожского озера. Интересный факт: зимы 1941-1942 и 1942-1943 годов были гораздо более холодными, чем это бывало обычно на северо-западе, и знаменитая «Дорога жизни» по льду замерзшей Ладоги открывалась раньше. У советского командования были и планы строительства железнодорожной ветки прямо на льду по Шлиссельбургской губе, но их пришлось отменить.

Что касается самого прорыва блокады, который и позволил проложить «Дорогу Победы», я убежден, что он напрямую зависит от общего положения на всём советско-германском фронте. Советское командование получило возможность накопить силы, немцы же, напротив, сокращали свою группировку войск у Ленинграда. Несмотря на прорыв блокады утром 18 января 1943 года, не была освобождена ключевая станция Мга, прямой ветки к городу не было. Поэтому в кратчайшие сроки пришлось строить ветку Поляны — Шлиссельбург. Только героическим трудом Ленметростроя и военных инженеров под руководством И. Г. Зубкова удалось за 17 суток проложить под огнем противника дорогу. Одновременно при этом снимали с пути мины (свыше 2 тыс.), неразорвавшиеся снаряды и бомбы. Новая дорога постоянно находилась под угрозой, её называли коридором смерти. В первые два месяца работы дороги стало ясно, что немцы не прощают ни единой ошибки, артиллерийским огнем им удалось взорвать два наших состава с боеприпасами, направлявшихся в город. Но положение города заметно улучшилось, снабжение пошло. Когда мы говорим, что Ленинград обеспечивал себя сам, то, конечно, лукавим. Город прочно зависел от поставок извне, нуждался в боеприпасах крупных калибров, бронетехнике, танках. В результате вся вторая половина 1943 года и начало 1944 года – это фактически попытка развить успех операции «Искра» и максимально обезопасить созданный коридор, для чего требовалось отодвинуть немецкие позиции. Операция «Искра», на мой взгляд, только часть той большой военной истории северо-запада, которую нам еще только предстоит рассказать.

– Значит, после пробития коридора и постройки дороги ключевой задачей наших войск было прекратить эти обстрелы, отодвинуть фронт?

– Верно, нам требовалось отодвинуть фронт на юг на 10-15 км, занять высоты и освободить железную дорогу с нормальной колеей. Если сейчас встать на Синявинские высоты и взглянуть на то место, где была «Дорога Победы», даже невоенному человеку станет ясно, что она наблюдаема и простреливаема. Проще говоря, наши войска были как на ладони. Это создавало гигантские трудности. Вдобавок через Неву пришлось построить два моста: низководный временный и высоководный. Противнику удалось в первый же день накрыть артиллерией один из мостов и повредить его. Ситуация была неприятной, все висело если не на волоске, то на тонкой веревочке. Однако после поражения немцев на Курской дуге положение на фронте под Ленинградом начало улучшаться.

У Ленинграда было сосредоточено до 20% сил всей Красной армии

– Вы уже отмечали, что ситуация под Ленинградом напрямую зависела от общего положения дел в ходе войны. Давайте остановимся на этом чуть подробнее?

– Нельзя отрывать одно от другого. И всегда, когда менялась ситуация на других фронтах и под Ленинградом, это чувствовали все. Не следует забывать, что против группы армий «Север» у Ленинграда было сосредоточено до 20% сил всей Красной Армии, а это серьезно. А если мы затронем более ранний период – 1941 и 1942 годы, то положение вокруг Ленинграда и, скажем, битва за Москву были не просто связаны, а зависели друг от друга полностью. Кстати, одна из серьезных проблем в науке как раз в том, что мы до сих пор часто рассматриваем такие крупные операции в отрыве, а этого нельзя делать

– Вернемся к «Дороге Победы», расскажите, смогли ли наши бойцы отодвинуть фронт от дороги? И как шла работа?

– Налаживалась в первую очередь работа самой дороги, налаживался порядок движения. Было принято решение о движении исключительно по ночам. Причем в первую ночь поезда шли в город, а в следующую – из города. Такими своеобразными караванами иногда удавалось пропускать до 25 поездов за ночь. Самая большая проблема – это задержка вагонов и подвижного состава на сортировочных станциях. Эту логистическую проблему в таких условиях до конца решить так и не удалось. Кстати, параллельно была проложена и автомобильная дорога, машины шли уже не только по льду, но и по твердой земле, трасса работала и летом, и осенью 1943 года. Во многом этот коридор и дороги стали тем фактором, который позволил Красной армии накопить на Ленинградском фронте достаточно сил и средств для мощного удара и окончательного снятия блокады Ленинграда. Это позволило зимой 1944 года провести ту операцию, которую мы сейчас знаем как Красносельско-Ропшинскую, когда с двух изолированных участков (Ораниенбаумского плацдарма и самого города) были нанесены равные по силе удары, приведшие к бегству немцев от города на 60-100 км. Без «Дороги Победы» это было бы невозможно.

«Дорога Победы» была на несколько порядков эффективнее «Дороги жизни»

– Если сравнить «Дорогу Победы» и знаменитую «Дорогу жизни», насколько разница в снабжении при помощи этих транспортных артерий была ощутима?

– На порядки. Действительно, на порядки. С учетом работы ледовой трассы и водного пути эти масштабы просто несопоставимы. Без прокладки этой временной ветки накопить требуемое количество военных материалов в Ленинграде было просто физически невозможно. А уж обеспечить город – и подавно.

– Что касается работы временной ветки, она велась по принципу «Дороги жизни»? То есть туда – припасы, а обратным путем по возможности эвакуировались люди?

– В начале такой схемы не было. Слишком рискованно. Но позже велась эвакуация гражданского населения, вывозились раненые. Да и в Ленинграде оставались военные запасы, которые не вывезли в 1941 году, но они требовались стране, поэтому большую часть времени действия «Дороги Победы» поезда порожняком не шли. Линия работала с такой загрузкой, насколько это было возможным.

Детальное планирование и героизм солдат – ключ к успеху

– Я знаю, что у вас недавно вышла книга как раз о событиях операции «Искра» и прорыве блокады Ленинграда, скажите несколько слов как специалист об особенностях этой операции, возможно, у вас есть интересные факты.

– Я могу сказать, что в своей работе сделал первую попытку рассмотреть операцию «Искра», используя максимальное количество доступных документов – как советских, так и немецких. Возможно, для кого-то книга станет не очень приятным сюрпризом, так как я старался максимально честно и объективно охарактеризовать действительно тяжелые бои, которые велись под Ленинградом.

– Здесь я бы хотел уточнить, мы говорим о тяжести боев и о том, что они действительно дорого стоили нашей стране, но тем самым мы одновременно подчеркиваем и тот беспримерный подвиг, который каждый боец совершал в ходе прорыва блокады.

– Да, это так. С уверенностью можно сказать, что первые семь дней операции «Искра» были одними из самых кровопролитных за всю историю Великой Отечественной войны. И да, большая самоотверженность простых солдат сделала возможным успех операции в тяжелых условиях. Относительно планирования также можно сказать, что это не случайные удары, а в целом спланированная и осуществленная операция, которая отличалась от более ранних попыток деблокировать Ленинград. Это была первая операция, сочетавшаяся со стратегическим наступлением наших войск, достаточно хорошо подготовленная. Впервые Ленинградский фронт наносил ощутимый удар из города, навстречу Волховскому фронту, и силы были примерно равными. Действительно, готовились, планировали, ставили правильные и реальные задачи войскам. Блокада была прорвана, а «Дорога Победы» заработала, даже несмотря на то, что второй этап операции выполнить в полном объеме не удалось.

Обложка: Вл. А. Серов, И.А. Серебряный, А.А. Казанцев «Прорыв блокады», 1943 год. @ Государственный Русский музей

Источник: rusmuseumvrm.ru