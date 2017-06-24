Подвиг капитана Мохначёва В этой рубрике мы будем рассказывать о битвах и подвигах, которые внесли существенный вклад в ход больших войн и память о которых очень важна и сегодня. 74 года назад, летом 1943 года состоялась Курская битва - одно из величайших сражений Второй мировой войны, коренным образом изменившее ситуацию на советско-германском фронте. Общая победа складывалась из тысяч отдельных подвигов. Один из них совершил капитан Павел Борисович Мохначёв, до войны исключённый из партии. Такие люди, если верить мифам, должны были воевать против советской власти, а в реальности они сражались за родину и за нее погибали Член семьи раскулаченных В 1935-м Мохначёв, коммунист с... На чтение: 1 минута

В этой рубрике мы будем рассказывать о битвах и подвигах, которые внесли существенный вклад в ход больших войн и память о которых очень важна и сегодня.

74 года назад, летом 1943 года состоялась Курская битва - одно из величайших сражений Второй мировой войны, коренным образом изменившее ситуацию на советско-германском фронте. Общая победа складывалась из тысяч отдельных подвигов. Один из них совершил капитан Павел Борисович Мохначёв, до войны исключённый из партии. Такие люди, если верить мифам, должны были воевать против советской власти, а в реальности они сражались за родину и за нее погибали

Член семьи раскулаченных

В 1935-м Мохначёв, коммунист с 1930 года, был исключён из партии только за то, что его жена была членом семьи раскулаченных. Впоследствии он был восстановлен в рядах ВКП(б), но, возможно, именно этот факт стал впоследствии не позволил ему стать Героем Советского Союза.

28 августа 1941 года 32-летний сибиряк Мохначёв был призван на службу в Красную Армию. Уже в первых боях он проявил себя как отважный воин, а 1 марта 1942 года в бою за деревню Липенская он с группой бойцов обошёл вражеские позиции с левого фланга и ворвался на деревенские улицы, приступив к зачистке укреплённых домов. В ожесточённом бою он лично уничтожил 15 солдат и офицеров противника, подавил 8 огневых точек. За это Мохначёв получил свою первую боевую награду – орден Красного Знамени.

Силовая разведка

Впоследствии Мохначёв стал командиром батальона 1262-го стрелкового полка 380-й стрелковой дивизии. Эта дивизия снискала себе бессмертие во время Курской битвы при освобождении Орла. 11 июля 1943 года батальон под командованием Мохначёва получил задачу произвести силовую разведку в районе деревни Вяжи-Заверх Новосильского района Орловской области. Командир сумел разведать вражескую огневую систему и силы противника. После небольшой артподготовки стрелки пошли в атаку. Сильный укреплённый район противника был взят.

Враг восемь раз переходил в контратаки, стремясь вернуть себе утраченные позиции, но это ему не удалось. Павел Борисович находился на самых опасных участках, увлекал за собой своих бойцов, показывая личный пример. Во время отражения очередной контратаки капитан пал смертью храбрых. После окончания боёв Мохначёва похоронили в братской могиле в деревне Вяжи-Заверх, которую освободил его батальон.

Мохначёв посмертно был представлен к званию Героя Советского Союза. С представлением согласились и командир дивизии полковник Кустов, и командующий 3-й армией гвардии генерал-лейтенант Горбатов. Однако командование Брянского фронта (командующий генерал армии Попов и член военного совета Мехлис) приняло решение наградить Мохначёва лишь орденом Ленина.

О таких людях, как капитан Мохначёв, мы сегодня должны вспоминать чаще. Раскулаченных и исключённых из партии в довоенные годы было немало, и гитлеровцы, нападая на Советский Союз, надеялись, что граждане, которых когда-то чем-то серьёзно задела советская власть, помогут бороться с большевиками. Но надежды эти не оправдались. Как и мечты немцев о победе на Курской дуге.